Der EHCW kann Kloten nicht ärgern

Es war das Hockeyfest, das sich der EHC Winterthur vom ersten Derby gegen Kloten erhofft hatte, jedenfalls von der Kulisse her. Die Halle war ausverkauft, die Stimmung sehr gut. Punkto Resultat hatte sich der EHCW selbstredend mehr ausgerechnet als eine 1:3-Niederlage. Aber sein Trainer Michel Zeiter musste zugeben: «Wir haben eine gute Leistung gezeigt, aber Kloten war heute sehr stark.» Die Partie endete vor allem deshalb mit dem Sieg des Favoriten, weil der im Grossen und Ganzen auch wie ein solcher auftrat: Julian Mettler und Ryan MacMurchy brachten Kloten im ersten Drittel in Führung, als die Partie an sich einen ausgeglichenen Verlauf hatte. Patrick Obrist erhöhte auf 3:0, als Kloten die Entscheidung suchte. Und nachdem Luca Homberger noch im zweiten Drittel auf 1:3 verkürzt hatte, liess Kloten nicht mehr viel zu und brachte den Vorsprung, ohne zu zittern, ins Ziel.

Ein Drittel auf Augenhöhe

Der EHCW begann mit Tim Guggisberg im Tor, der schon im ersten Meisterschaftsspiel gegen Thurgau gespielt hatte. Bei den Torhütern will Zeiter bis auf weiteres abwechseln. Also ist im nächsten Match in Visp wieder Remo Oehninger an der Reihe, der am Dienstag im Cup gegen Zug im Einsatz gewesen war. Vorne nahm der EHCW-Trainer nur minime Änderungen vor, so kam an der Seite von Luca Homberger und Tanner Sorenson wieder Tim Wieser zum Zuge. Der Effekt war, dass die Winterthurer mit zwei Linien offensive Akzente setzen konnten.

Im ersten Drittel waren sie mehr oder weniger auf Augenhöhe, was die Spielanteile und die Schüsse (9:10) betraf. Das Resultat aber lautete 0:2, weil Kloten im Abschluss mehr Klasse hatte. Wichtig für Kloten war, früh in Führung zu gehen. Das setzte der heute 18-jährige Mettler in der 4. Minute um. «Das lief etwas unglücklich für uns», fand Zeiter. In der Tat kam Mettler eher zufällig an die Scheibe, was er dann aber mit ihr anfing, war eben gut. Das erste richtige Powerplay nutzte Ryan MacMurchy in der 19. Minute zum 2:0, im zweiten Überzahlspiel erhöhte Obrist auf 3:0.

Staigers Pfostenschuss

Das war bei Spielhälfte und selbst der Winterthurer Anhang musste sagen: Der Spielstand ging in Ordnung, denn Kloten war im zweiten Drittel drückend über­legen. Wie schnell sich aber alles ändern kann, zeigte sich nur wenig später: Klotens Verteidiger Nicolas Steiner leistete sich in der eigenen Zone einen Komplettaussetzer und Homberger konnte verkürzen. Kurz darauf hätte sogar das 2:3 fallen können, doch Anthony Staiger traf mit einem Break nur den Pfosten. Klotens Trainer André Rötheli ärgerte sich über diese Szenen: «Meine Mannschaft hat gute Sachen gezeigt, aber da haben wir Winterthur zu einfach wieder ins Spiel gebracht.»

«Wir hatten unsere Chancen», resümierte EHCW-Trainer Zeiter auf der anderen Seite. «Aber wir müssen sie besser nützen.» Das gilt vor allem, wenn man nicht viele bekommt. Im ersten Drittel hätte Anthony Nigro beinahe das 1:1 erzielt, nachdem Klotens Goalie Bernhard Starkbaum bei einem Ausflug gegen Kevin Bozon den Kürzeren gezogen hatte. Starkbaum konnte das Gegentor nur verhindern, weil er das Gehäuse verschob und dafür eine Bankstrafe kassierte. Powerplay war an diesem Abend aber nichts, mit dem der EHCW brillieren konnte.

Harter Kampf und Nickligkeiten

Viel mehr als die paar guten Szenen des EHCW am Ende des zweiten Abschnitts aber liess Kloten nicht zu, auch nicht im letzten Drittel, als die Winterthurer noch einmal alles versuchten, um den Anschluss zu schaffen. Man merkte allerdings: Allmählich verliessen das Heimteam etwas die Kräfte und damit die Konzentration. Aber es blieb bis zum Schluss ein enges, umkämpftes Spiel. Immer wieder gab es Nickligkeiten, erst zwischen Jeffrey Füglister und Tim Wieser, dann zwischen Bozon und MacMurchy. Ärgerlich dabei war, dass die Liga für dieses Derby nur einen statt zwei Headschiedsrichter aufbot, und der konnte beim besten Willen nicht alles sehen. Denn es war auch ein schnelles Spiel.

Die Klotener konnten zufrieden heimreisen: Der Saisonstart ist ihnen gelungen, sie haben einen stets unangenehmen Gegner auf Distanz gehalten und ihm auch nur ganz wenige Kontermöglichkeiten zugestanden. Bestätigen müssen sie diesen Erfolg bereits heute Samstag. Da empfangen sie den HC Thurgau zum ersten Heimspiel, eine Mannschaft, die ebenfalls etwas gutzumachen hat. Ihr ist der Saisonstart ja misslungen, mit einem 2:4 gegen . . . Winterthur.

Der EHCW hat gezeigt, dass er auch gegen eine gute Mannschaft bestehen, phasenweise sogar das Spiel bestimmen kann. Punkte lagen gegen Kloten aber nicht drin, dazu müsste fast alles passen und das war nicht der Fall. Weiter gehts für die Winterthurer erst am nächsten Samstag. Dann treten sie in Visp an.

(Der Landbote)