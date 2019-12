Der EHCW muss raus aus dem Tief

1:7 gegen die GCK Lions – das war ein Tiefschlag für den EHCW, eingefangen am Dienstag vor eigenem Publikum. Aus dem Nichts kam er nicht. Es war nicht die erste Kanterniederlage des Teams von Michel Zeiter in dieser Saison, allerdings die erste gegen eine Mannschaft der hinteren Tabellenhälfte. Während das Farmteam der ZSC Lions in den letzten Wochen aber eher wie eine Spitzenmannschaft auftritt und fünf der letzten Spiele gewonnen hat, siehts bei den Winterthurern anders aus: Seit dem 5:1 am 27. Oktober gegen Sierre haben sie nur ein Spiel für sich entschieden, 6:3 gegen Biasca. Keine andere Mannschaft der Swiss League hat in den letzten zehn Partien weniger Punkte geholt, selbst verzeichnete in dieser Periode einen Sieg mehr. Ganz anders als der EHCW hat sich in den letzten Wochen Sierre präsentiert. Seit dem 1:5 in Winterthur hat der Aufsteiger nacheinander Langenthal, zweimal La Chaux-de-Fonds und sogar Kloten bezwungen. Dieser Höhenflug ist zuletzt zwar wieder etwas eingebremst worden, aber die Walliser haben sich zu einem Team entwickelt, das von jedem Gegner ernst genommen werden muss.

Defensiv konsequenter sein

Diesen Status hat der EHCW nicht mehr. Um ihn wieder zu erreichen, brauchts verlässliche Defensivarbeit. Es sind verschiedene Dinge, die Trainer Michel Zeiter in dieser Beziehung angeht: einerseits das Verhalten in den Zweikämpfen ohne Scheibe, ein technischer Aspekt. Zum anderen gehts um Spielauffassung: «Gegen GC haben wir viele Konter eingefahren, weil die Verteidiger in kritischen Situationen zu lange spekulierten», so Zeiter. Das hat mit einem dritten Punkt zu tun: Freie Scheiben mit vielleicht 50 Prozent Chancen, sie zu bekommen, gingen meist an den Gegner. Da müssen die Winterthurer konsequenter sein.

Die Frage ist, ob nicht all das auch mit einer gewissen mentalen Müdigkeit zu tun hat, mit der die Winterthurer immer dann zu kämpfen haben, wenn die Kadenz an Spielen hoch wird, also fast jedes Jahr ab Ende Oktober. Aber gerade dann gelte: «Wichtig ist, dass man Vertrauen in seine Mitspieler und ins System hat», erklärt Zeiter. «Doch das hat man nur, wenn jeder seinen Job macht.»

Kvarnström entlassen

Unmittelbar nach der Nationalmannschaftspause übrigens, am 17. Dezember, wird der EHCW in La Chaux-de-Fonds antreten. Die Neuenburger, im letzten Frühjahr ihrem Rendement durchaus entsprechend Playoff-Finalist, kämpfen in dieser Saison am Strich statt wie erwartet in der Region der Topteams Kloten und Ajoie. Das hatte nun Konsequenzen. Trainer Mikael Kvarnström, der den Job erst vor der Saison von Serge Pelletier übernommen hatte, wurde am Donnerstag freigestellt. An der Bande steht gegen die Ticino Rockets Sportchef Loïc Burkhalter, was eine interimistische Lösung sein soll. Am Mittwoch hatte La Chaux-de-Fonds gegen Olten 1:7 verloren, mit fünf Gegentoren im letzten Drittel. Der EHCW ist also nicht die einzige Mannschaft, die diese Woche vor eigenem Publikum ein Desaster erlebt hat – und nun Wiedergutmachung zu leisten hat.