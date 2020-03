Der EHCW schlägt erste Pflöcke ein

Im Eishockey muss man manchmal nicht um allzuviele Ecken denken. Für die Swiss League bedeutet das: Man braucht in erster Linie einen guten Goalie und zwei gute ausländische Stürmer. Die Sache mit dem Torhüter ist für einen Klub des hinteren Tabellendrittels wie den EHCW besonders wichtig. Denn die Erfahrung aus fünf Jahren in der zweithöchsten Schweizer Liga lehrt: Siege gibts nur, wenn der hinterste Mann überragend hält. Letzte Saison ist das dem jungen Winterthurer Torhüterduo Tim Guggisberg und Justin Gianola zwar ab und zu gelungen, aber nicht genügend oft.

Also musste gehandelt werden. Geschäftsführer Urban Leimbacher, der auch bezüglich der sportlichen Entwicklung die Fäden in der Hand hält und als ehemaliger Goalie in gerade dieser Frage besonders versiert ist, nahm für zwei Jahre den 31-jährigen Marco Mathis unter Vertrag. Einen Mann, der einen reichen Erfahrungsschatz aus der Swiss League mitbringt. Beim HC Davos ausgebildet, war er sieben Jahre lang bei Langenthal unter Vertrag, letzte Saison bei La Chaux-de-Fonds. Mit den Oberaargauern holte er 2017 den Titel des Swiss-League-Meisters. Es kommt also, mit einem Vertrag für zwei Jahre, ein ausgewiesener Mann. Das alleine gab für Leimbacher nicht den Ausschlag: «Wir wollten einen routinierten Goalie, der auch in der Kabine etwas zu sagen hat. Für Mathis spricht aber auch, dass er unbedingt zu uns kommen wollte.»

Gesucht: Spieler mit Charakter

Auch die Kanadier Zack Torquato und Riley Brace verkörpern das, was Leimbacher als unbedingtes «Commitment» zum EHCW versteht: Ein Bekenntnis zu dem, was der Club in Zukunft darstellen will: Ein «Underdog» sein, der das nach aussen auch verkörpert, «vom Verwaltungsrat über mich und den Trainer zu den Spielern.» Und, möchte man ergänzen, bis hin zum Publikum. Da hat man letzte Saison immerhin feststellen dürfen: Es sind zwar deutlich weniger Zuschauer an die EHCW-Spiele gekommen. Doch die Zahl derer, die das Team lautstark und bedingungslos unterstützen, ist eher grösser geworden.

Von den beiden Kanadiern weiss man: Sie spielen nicht in derselben Liga wie die Topduos der Swiss League, die ihren Teams Siege fast im Alleingang garantieren. Spieler dieses Zuschnitts kann sich der EHCW nicht leisten, zumal er nächste Saison mit einem geringeren Budget haushalten muss, nachdem das bisherige schon klein gewesen ist.

«Man kann gegen ein Team wie Kloten auch mal, aber nicht jedesmal, 1:7 verlieren. Aber die Spieler müssen Blut schwitzen.»Urban Leimbacher, Geschäftsführer EHCW

«Deswegen schauen wir in erster Linie auf den Charakter unserer Spieler», erklärt Leimbacher die neue Philosophie des EHCW. Die kann man mit «Handwerk statt Kunst» umschreiben, aber das muss immer mit der richtigen Mentalität einhergehen. «Man kann gegen ein Team wie Kloten auch mal, aber nicht jedesmal, 1:7 verlieren. Aber die Spieler müssen Blut schwitzen», fordert der Geschäftsführer.

Torquato und Brace passen dazu, obwohl sie ja gerade nicht den Spielertyp verkörpern, der sich ohne Rücksicht auf Verluste in jeden Zweikampf wirft, wie auch Verteidiger Mike Küng nicht, mit dem ebenfalls um ein Jahr verlängert wurde. Torquato ist der intelligente Passeur, Brace der listige Vollstrecker und Küng schlicht der spielstärkste Verteidiger der Mannschaft. «Bei Torquato war ziemlich früh in der Saison klar, dass wir ihn halten wollten», sagt Leimbacher. Torquato ist der absolute Leader des Teams und war in der entscheidenden Schlussphase auch der Captain. Brace dagegen galt zunächst eher als Individualist. «Er machte seine Punkte, vor allem nach dem Trainerwechsel aber hat er sich sehr teamorientiert verhalten», lobt Leimbacher.

Zwei Langnauer Topskorer

Gut ist sicherlich, dass der EHCW mit Spielertypen wie Tim Wieser und Silvan Hess verlängert hat. Sie haben, seit sie beim EHCW sind, das verkörpert, was man im Club nun in allererster Linie sehen will: Kampfgeist und Opferbereitschaft bei jedem Spielstand. In diese Richtung sollen sich auch die jungen Spieler entwickeln, deren Verträge verlängert oder mit denen neue Vereinbarungen eingegangen sind: Verteidiger wie Marcel Raggi, Joel Sigg und Nico Engeler, der vom HC Thurgau kommt, und Stürmer wie Sandro Meier und Filip Sluka aus der eigenen Nachwuchsabteilung.

Erstaunlich ist, dass der EHCW die Verpflichtung von zwei Talenten aus dem Emmental bekannt geben konnte: Die beiden 19-jährigen Flügel Timo Braus und Fabian Haldimann von den SCL Young Tigers kommen für je ein Jahr nach Winterthur. Zwar ist der Sprung von den U-20-Elit-Junioren in die Swiss League erfahrungsgemäss gross, doch auf dieses Duo darf man gespannt sein. Denn Braus und Haldimann waren letzte Saison nicht nur die beiden besten Skorer im Langnauer Nachwuchs, sondern in der höchsten Schweizer Juniorenliga überhaupt. Dass Spieler mit derart guten Perspektiven ihren nächsten Karrierschritt beim EHCW machen wollen, spricht zumindest für die Winterthurer und ihre Bemühungen.

Homberger tritt zurück

Allerdings gab der EHCW am Dienstag auch Abgänge bekannt. Der wichtigste ist Luca Homberger. Mit dem Rücktritt des 28-jährigen Centers geht eine Epoche zu Ende. Homberger war der letzte Spieler im Team, der noch für den EHCW in der 1. Liga gespielt hat. Zwar musste die Mannschaft schon in der abgelaufenen Saison fast ganz auf ihn verzichten. Wegen eines Kreuzbandrisses hat Homberger nur sechs Spiele bestreiten können. Fehlen wird er trotzdem, vor allem als Teamleader.

Den EHCW verlassen werden auch Goalie Tim Guggisberg (22), die Verteidiger Michael Roos (29) und Pascal Blaser (22) sowie Stürmer Martin Alihodzic (25), dessen Wechsel zum EHC Basel schon geraume Zeit feststeht. Ramon Diem (25) kehrt zu Bülach zurück. Die Zusammenarbeit mit Dexter Dancs (25), in der Schlussphase der Saison als Ersatz für Brace gekommen, wurde nicht verlängert.

Kein Partnerteam – oder zwölf

Also hat der EHCW im Moment 14 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag. Ein paar Schlüsselpositionen sind besetzt, ein paar Talente kommen oder bleiben. Aber es braucht noch mehr. In der Verteidigung sind Blaser und Roos zwei Spieler mit Qualität, die es zu ersetzen gilt. «Und im Sturm brauchts vor allem noch einen Center für die zweite Linie», denkt Leimbacher.Er geht davon aus, dass er in den nächsten Tagen weitere Vertragsabschlüsse bekannt geben kann.

Klar ist überdies, dass der EHCW auch nächste Saison kein Partnerteam haben wird. Kloten und Davos wären dafür infrage gekommen. Doch durch den Meisterschaftsabbruch konnte Kloten nicht aufsteigen und Biasca, wo Davos seine Talente hinschickt, blieb in der Swiss League. Wärs anders, hätte der EHCW einige Kosten sparen können. Leimbacher versucht damit zurecht zu kommen: «Für uns sind eben alle in der National League irgendwie Partnerteams.»

Das Wichtigste fehlt noch

Den Goalie, die Ausländer und den einen oder anderen Schlüsselspieler hat der EHCW unter Vertrag. Man kann also sagen: Die ersten Pflöcke für eine gedeihlichere Zukunft sind eingeschlagen. Was noch fehlt, ist freilich nicht ganz unwesentlich: «Die wichtigste Position in einem Club ist der Cheftrainer», ist Leimbacher überzeugt. Denn der Trainer ist der Mann, der die neue Philosophie des EHCW verkörpert und vor allem auch umsetzt. Sein Name soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.