Der EHCW will Favorit Kloten trotzen

Dass sich der EHC Winterthur und der EHC Kloten im September 2018 in einem Ligaspiel begegnen würden, das hätte vor ein paar Jahren noch kaum jemand erwartet. Vor allem nicht am Anfang des Jahres 2015, als man sich beim EHC Winterthur entschied, den Sprung in die Nationalliga B zu wagen. Die Winterthurer gingen dieses Wagnis nur ein, weil sie mit Kloten einen starken Partner an ihrer Seite wussten. Mit einem fünften Block plante man damals noch in Kloten, dessen Spieler, falls nicht selber gebraucht, das «Farmteam» in der NLB verstärken sollten.

Gleiche Liga, andere Ziele

Ein «Farmteam» wie die GCK Lions, die EVZ Academy und die Ticino Rockets war der EHCW allerdings nie, er verstand sich auch nie als eines. Das galt zumal, da Kloten die Partnerschaft aus finanziellen Gründen je länger desto mehr «nur» noch mit der Entsendung von Elite-Junioren pflegen konnte. Nun, nach dem Abstieg der Klotener aus der National League, ist auch das nicht mehr möglich. Der EHCW hat diese Chance genutzt und präsentiert seinem Publikum heute Abend (20 Uhr) im ersten Heimspiel der Saison ein «eigenes» Team. Mit einer B-Lizenz (von Rapperswil-Jona) spielt nur Ron Martikainen.

«Kloten ist der Topfavorit, aber wir sind Winti.»EHCW-Trainer Michel Zeiter

Der EHCW und Kloten begegnen sich diese Saison also auf Augenhöhe, zumindest, was die Liga betrifft. Die Ziele sind selbstredend ganz andere: Kloten will sich so weit vorne wie möglich platzieren, am liebsten gleich wieder in die National League zurückkehren. Die Winterthurer möchten erstmals die Playoffs erreichen. Diese unterschiedlichen Ziele entsprechen den finanziellen Möglichkeiten, die in Kloten noch immer bedeutend grösser sind als in Winterthur, wo man mit dreimal weniger Geld haushalten muss.

Deshalb dürften sich heute eigentlich nicht zwei Teams auf Augenhöhe gegenüberstehen, was die sportlichen Möglichkeiten betrifft. Klotens Sportchef Felix Hollenstein hat nach dem Abstieg getan, was er konnte, um eine kompetitive Manschaft zusammen zu stellen: Österreichs Nationalgoalie Bernhard Starkbaum (32) und der erfahrene Kanadier Ryan MacMurchy (35) besetzen die Ausländerpositionen, es kamen die Verteidiger Fabian Ganz (28) oder Philippe Seydoux (33) und die Stürmer Fabian Sutter (36) und Thibaut Monnet (36) aus der NLA oder Adrian Brunner (30) und Jeffrey Füglister (28) aus der NLB. Diese Routiniers sollen die vielen Jungen führen, die man letzte Saison auch beim Partner in Winterthur hat spielen sehen: Alain Bircher (21), Yannick Brunner (18), Serge Weber (21), Ramon Knellwolf (20), Marco Lehmann (19) oder Adrian Wetli (20). Der 17-jährige Julian Mettler schaffte den Sprung aus den Elite-A-Junioren Klotens direkt ins «Eins».

Der EHCW im Rythmus

Klotens Team hat also gewiss die Substanz, um ganz vorne mitzuspielen. Die Frage ist, ob und wie die Winterthurer dagegen halten können. Ihr Trainer Michel Zeiter rechnet sich Chancen aus und formuliert das so: «Kloten ist der Topfavorit, aber wir sind Winti.» Einen Vorteil haben die Winterthurer tatsächlich: Sie haben bereits zwei Ernstkämpfe hinter sich und befinden sich in dem Rhythmus, der gefordert ist. Sie begannen die Meisterschaft mit einem 4:2-Auswärtssieg gegen Thurgau, der viele überraschte, und sie lieferten auch am Dienstag beim 1:4 im Cup-Viertelfinal eine Leistung ab, die 50 Minuten lang gut war. Für Kloten ist der Match gegen den EHCW die Premiere in der Swiss League. Der letzte Test, ein 4:5 gegen La Chaux-de-Fonds, liegt schon zwei Wochen zurück. Erstliga-Aufsteiger Rheintal war am Mittwoch im Cup kein Gradmesser. Der 13:0-Sieg des Teams von André Rötheli zeigte einzig: Kloten trifft, wenn man es spielen lässt.

Was die Winterthurer auszeichnet: Sie sind Spezialisten darin, einem hohen Favoriten ein Bein zu stellen. So schlugen sie Rapperswil-Jona jedes Mal im ersten Spiel der Saison (danach allerdings nicht mehr), selbst, als sie als Aufsteiger aus der 1. Liga antraten und die Lakers als Absteiger aus NLA, und auch letzte Saison, an deren Ende die St. Galler in die National League zurückkehrten. Winterthur muss , wenn es die Playoffs schaffen will, auch ab und zu gegen stärkere Teams punkten. Dementsprechend ist das Kader zusammengestellt: mit vielen schnellen, konterstarken Spielern drin, die einem Favoriten Schmerzen bereiten können, wenn er nicht aufpasst.

Guter Vorverkauf

Der EHC Kloten ist ein Klub, der in der Region Winterthur, im Weinland, im Tösstal und selbst im angrenzenden Kanton Thurgau einen grossen Anhang hat. Deshalb lief der Vorverkauf auf das erste Meisterschaftsspiel in Winterthur hervorragend. «Wir erwarten ein volles Haus», sagte Winterthurs Geschäftsführer Alexander Keller. Alleine im Online-Vorverkauf gingen bis Donnerstag Nachmittag über 1000 Tickets weg. «Das ist immer ein guter Indikator», so Keller. Vor verschlossenen Kassahäuschen aber werde niemand stehen: «Es hat noch über 1000 Billete, vor allem in der Kategorie 2.» Kloten hatte in der Zielbau-Arena schon im August für einen grossen Publikumsaufmarsch gesorgt: 2285 Zuschauer sahen den 5:4-Sieg der Klotener im Test gegen den EHCW nach Penaltyschiessen.

Es würde nicht überraschen, gäbe es auch am Freitag ein Spiel mit knappem Ausgang. (Der Landbote)