Der EHCW will gegen Biasca nachdoppeln

Es war eine Aktion am Rand des Spielgeschehens gewesen, und doch hatte sie Folgen: Patrick Blatter, der stämmige Verteidiger des EHC Winterthur, stoppte am Freitag beim 7:2-Sieg seines Teams gegen die EVZ Academy den Zuger Fabio Arnold – ohne dass der Schiedsrichter eine Strafe pfiff. Dennoch eröffnete die Liga am Sonntag ein Verfahren gegen Blatter. Das bedeutet: Der Neuzugang aus Rapperswil-Jona ist provisorisch gesperrt. «Mehr als eine Zweiminutenstrafe wegen Behinderung kann man in dieser Situation nicht geben», glaubt EHCW-Trainer Michel Zeiter. Die Frage ist, ob Blatters Attacke als überharter Einsatz zu taxieren ist. Über eine Sperre (nicht aber deren Länge) wird übrigens in Kanada entschieden. Denn Chefankläger Stéphane Auger ist Kanadier und lebt in Montreal.

Ein happiges Programm

Das Verfahren gegen Blatter ist also der Wermutstropfen für den EHCW bei einem Sieg in Zug gewesen, der leicht und locker aussah. «Aber das war er nicht», sagt Zeiter. «Die Mannschaft hat dafür hart gearbeitet. Schön ist, dass wir dafür mit vielen Toren belohnt wurden.» Besonders galt das nach einer Serie von acht Niederlagen, die am Ende trotz einiger guter, auch aufregender Spiele und einzelner gewonnener Punkte mühsam wurde.

Zu hoffen ist, dass der Sieg den Winterthurern Kraft gibt für das happige Programm der nicht mal zwei Wochen bis zur Nationalmannschaftspause. Am Dienstag empfangen sie die Ticino Rockets aus Biasca, dann sind La Chaux-de-Fonds (a), Rapperswil-Jona (a), Ajoie (h) und Visp (a) die weiteren Gegner. Das heisst für den EHCW: Es würde viel helfen, gegen den Tabellenletzten nachzudoppeln. Denn die Gegner danach sind deutlich stärker einzustufen.

«Unangenehm und wild»

Leicht wirds auch gegen Biasca nicht. «Es ist ein unangenehmer Gegner, weil er wild spielt und viel läuft», warnt Zeiter. «Wichtig ist, dass wir uns ihrem Spiel nicht anpassen, sondern unsere eigene Sache machen. Wir müssen Kampfbereitschaft zeigen.»

Kommt hinzu: Die Tessiner mögen am Tabellenende etwas abgehängt sein, ihre Resultate zeigen aber, dass sie fast jeden Gegner fordern können. Am Sonntag unterlagen sie Servette im Cup erst nach Verlängerung 1:2, gegen Olten hiess es 4:5 nach Penaltyschiessen und in Visp gewannen sie sogar 4:3. Sie siegten aber nur in einem von bisher vier Vergleichen gegen die anderen beiden Farmteams. Das ist im Kampf um die Playoff-Plätze entscheidend. Umso wichtiger ist es für den EHCW, sich in diesem Duell keine Blösse zu geben. (Der Landbote)