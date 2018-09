Die Helden von der Hirslen

Es war ein Abend, an den man sich in der Hirslen noch lange erinnern wird. Daran, wie sie, die Spieler aus der drittklassigen Mysports­ League, den Schweizer Meister mehr als nur ärgerten, wie sie Widerstand leisteten, wie sie das zweite Drittel sogar für sich entschieden. Wie sie vor 2048 Zuschauern im ausverkauften Stadion auch im letzten Abschnitt standhielten, bis Fabrice Herzog 105 Sekunden vor Schluss doch noch das Siegestor für die ZSC Lions erzielte. Beinahe hätte Bülach nochmals ausgeglichen, Dennis Barts traf sieben Sekunden vor der Schlusssirene aber nur den Pfosten.

«Defensiv grossartig»

«Es war eine defensiv grossartige Leistung von uns», lobte Bülachs Trainer Markus Studer. «Man hat in anderen Partien gesehen: Die Teams aus der National League wollen die Spiele schnell entscheiden. Wir wussten also, was auf uns zukommt. Aber wir wussten auch, dass wir unsere Chancen bekommen würden.»

Die Bülacher taten, was sie mussten: Sie schirmten ab, sie bemüh­ten sich, fehlerfrei zu bleiben, und vor allem: Sie kämpften bis zum Umfallen. Es dauerte fast 18 Minuten, bis der haushohe Fa­vo­rit 1:0 Führung gehen konnte. Er brauchte dazu ein Power­play. Wie Maxim Noreau den Puck dann von der blauen Linie ins Netz schlug, war eine der wenigen erstklassigen Szenen der ZSC Lions.

Lemms Powerplaytore

Doch Power­play, das kann man auch in der My­sports ­League. Zweimal glichen Bülacher aus, zweimal war ihr Captain Aurelio Lemm in Überzahl der Torschütze im Slot. Das war in der 22. und in der 26. Minute. Dazwischen hatte Herzog die ZSC Lions 2:1 in Führung gebracht. Aber das war eben nicht die Vorentscheidung, weil Bülach sich davon nicht beeindrucken liess.

Der Favorit erhöhte die ­Pace zwischendurch bedrohlich. Bülachs Goalie Gianluca Hauser glänzte jedoch mit hervorragenden Para­den. Hauser war der beste­ unter all den sehr guten Bülachern­. In der grossen Hitze – bei Spielbeginn immer noch 20 Grad – verlor er wohl einige Kilos. «Da­für macht man Sommer­trai­ning», scherzte er. «Der Gegner­ und die Fans gaben uns den Adrenalinkick. Spüren werden wird das erst morgen, wenn wir zur Arbeit gehen.»

Es war nicht nur Hauser, der die Defensivleistung ausmachte, sondern auch seine Vorderleute, die zumachten, blockten, sich in die Schüsse warfen und vor dem Tor aufräumten. Es war schlicht eine sensationelle Leistung der Unterklassigen, die auch immer wieder den Weg nach vorne suchten und kurz vor Ende des zweiten Drittels beinahe noch in Führung gegangen wären.

Träge ZSC Lions

Bei den phasenweise trägen ZSC Lions spielten der am Freitag beim Saisonstart gegen Bern gesperrte Fredrik Pettersson sowie Roman Cervenka nicht. Andere Titulare wie Roman Wick und Denis Hollenstein, die in Jugendjahren auch mal ein paar Spiele für die Bülacher bestritten hatten, fielen kaum auf. Sieben Minuten vor Schluss traf Wick die Scheibe vor dem leeren Tor nicht. Gewiss hatten die Stadtzürcher sich die Sache anders vorgestellt.

Trotzdem zog sich die Schlinge ums Tor der Bülacher immer mehr zu, Gegenstösse des Heimteams gabs kaum noch. Der «Z» aber war nicht in der Lage, die ekla­tante Feldüberlegenheit in Tore umzumünzen. Bis Herzog an allen Bülachern vorbeilief und doch noch zum 3:2 traf. Und nach Barts’ Pfostenschuss war klar: Die ZSC Lions waren die Sieger. Aber die Helden von der Hirs­len, das waren die Bülacher.

(Zürcher Unterländer)