Die SCB-Krise spitzt sich zu

Im vergangenen April duellierten sich der EV Zug und der SC Bern noch im Playoff-Final, den die Berner mit 4:1-Siegen klar zu ihren Gunsten entscheiden und so den 16. Meistertitel feiern konnten.

Seither ist in der Sportwelt viel geschehen: Finnland wurde Eishockey-Weltmeister, Liverpool gewann die Champions League, Novak Djokovic siegte in einem epischen Wimbledon-Final gegen Roger Federer - und der SCB konnte nur noch zwei Meisterschaftsspiele zu seinen Gunsten entscheiden.

Die ersten zwei der neuen Saison. Danach haben die Berner fünf Niederlagen in Folge aneinandergereiht. Die letzte am Samstag, bei der Finalrevanche, gegen einen Gegner, der zum Saisonstart ebenfalls mit eklatanten Problemen zu kämpfen hatte.

Dass die Zuger sich bis zur 17. Minute bereits einen beruhigenden 2:0-Vorsprung erspielen konnten, lag primär daran, dass sie die Fehlerquote deutlich tiefer halten konnten als der SCB.

Und daran änderte sich auch im weiteren Verlauf der Partie wenig. Erst in der Schlussphase, als Bern nochmals von 0:4 auf 2:4 verkürzen konnte, kam auch bei den Zugern noch ein wenig Nervenflattern auf.

Rüfenacht: «Am Montag braucht es einen Neustart!»

Nach dieser 2:5-Niederlage liegt der Meister nun sogar unter dem Strich, die Krise spitzt sich somit zu. Wobei SCB-Captain Simon Moser das Wort Krise vermeidet, er sprach nach dem Spiel von einem «Zwischentief, das auch seine guten Seiten haben kann, wenn uns nun wieder klar wird, wie viel es für einen Sieg braucht». Das sieht auch Stürmerkollege Thomas Rüfenacht so, der fordert: «Am Montag braucht es einen Neustart!»

Ein erstes Opfer der Niederlagen-Serie gab es am Samstag in der Person von Inti Pestoni. Der Tessiner Neuzuzug schaffte es nicht mehr in die Berner Mannschaftsaufstellung. Diese Massnahme erinnert an seine Schaffenszeit bei den ZSC Lions, die für den Stürmer mehrheitlich eine Leidenszeit war.

Weiter fand sich Goalie Niklas Schlegel in Zug auf der Ersatzbank wieder, nachdem ihm am Freitag gegen Lausanne (2:5) erstmals ein grober Lapsus unterlaufen und er ausgewechselt worden war.

Pascal Caminada durfte oder musste sich - je nach Betrachtungsweise - dem speziellen Goalie-Vergleich gegen den zweifachen SCB-Meistergoalie Leonardo Genoni stellen, der auf diese Saison die Fronten gewechselt hat.

Und er tat das zwar nicht gerade überragend, aber auch nicht schlecht. Diese neuerliche Niederlage kann jedenfalls auf keinen Fall Caminada angelastet werden.

Genoni wurde von Ex-Kollege Arcobello umgecheckt

Auch Genoni erlebte beim Wiedersehen einen ereignisreichen Abend. Dies, weil er sich beim 1:0 von Jérôme Bachofner mit dem zweiten Assist in die Skorerliste eintragen lassen konnte. Und später hinter dem Tor von Ex-Kollege Mark Arcobello unsanft niedergecheckt wurde.

Weshalb diese Szene keine Strafe nach sich zog, bleibt das Geheimnis des Schiedsrichter-Duos Wiegand/Urban, war am Ende aber nur eine Randnotiz. Wie die Tatsache, dass Genoni in den letzten 12 Minuten noch zwei Gegentore hinnehmen musste. Entscheidend war: Zug machte einen Schritt vorwärts, der SCB nicht.