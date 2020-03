Die Saison des EHCW wird verlängert

Sonntag Abend, kurz nach 19 Uhr: Trotz Geisterspiel in der Zielbau-Arena war die Stimmung beim EHC Winterthur nach dem 6:3-Sieg gegen Sierre gelöst. Denn man ging davon aus, dass der Rest der Platzierungsrunde am Montag abgesagt würde, wenn Biasca als Tabellenletzter feststeht. Doch weil die Tessiner knapp drei Stunden später zwei Punkte holten, ist die sportliche Entscheidung eben noch nicht gefallen. Die letzten beiden Runden müssen ausgespielt werden. Aber nicht wie im ursprünglichen Spielplan vorgesehen am kommenden Freitag und Sonntag, sondern erst nach dem 15. März. Das haben die Klubs der National League und der Swiss League an ihrer Versammlung am Montag beschlossen.

Zwar wurde auch diskutiert, die beiden Runden wie am letzten Wochenende unter Ausschluss der Öffentlichkeit fertig zu spielen, doch das wurde nicht nur aus finanziellen, sondern vor allem aus sportlichen Gründen verworfen: Der Tabellenletzte muss in der Ligaqualifikation gegen Basel oder Martigny antreten und wäre benachteiligt gewesen, wenn er zwei Wochen auf das erste Spiel hätte warten müssen.

Für den EHCW heisst das nun: Das nächste Heimspiel gegen die EVZ Academy findet neu am Dienstag, 17. März statt, der Auswärtsmatch gegen Biasca am Donnerstag, 19. März. Diese Pläne können freilich nur umgesetzt werden, wenn der Bundesrat seine Weisungen bezüglich Corona-Virus nicht über den 15. März hinaus verlängert.

Judo-Europacup abgesagt

Das Swiss Judo Open, der Europacup am 7. und 8. März, in der Axa-Arena wird nicht stattfinden. Eine Durchführung in kleinerem Rahmen wurde diskutiert. Dann aber entschied man sich zur Absage: «Bei der grossen Anzahl von Vertretern aus Italien und weiteren Personen, die durch viele Reisen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben, sowie durch den zwangsläufig engen Kontakt der Athleten während des Wiegens, Aufwärmens und der Kämpfe, muss selbst eine Durchführung ohne Publikum als erhöhtes Risiko eingeschätzt werden», gaben die Organisatoren aus dem Schweizerischen Judo- und Ju-Jitsu-Verband bekannt. Zudem seien ohnehin bereits erste Absagen eingegangen. Um die finanziellen Ausfälle zu überbrücken und das Turnier auch in Zukunft wieder organisieren zu können, wolle man in Kürze eine Crowdfunding-Aktion starten.

Unihockeyaner diskutieren am Mittwoch

Noch unklar ist, wie es im Unihockey weitergeht. Da hat das letzte Wochenende ja unterschiedlichen Handhabungen bei der Zulassung von Publikum zu den ersten beiden Runden des Playoff-Viertelfinals hervorgebracht, weil die Kantone verschiedene Vorgaben machten. So musste Alligator Malans zum Heimspiel gegen Rychenberg in Maienfeld unter Ausschluss der Öffentlichkeit antreten, während einen Tag später in der Axa-Arena in beschränktem Masse Zuschauer zugelassen waren. Da fragt sich natürlich auch, ob die sportliche Chancengleichheit noch gewährleistet ist.

Die schweizweit wohl absurdeste Situation hatte man am späten Sonntag Nachmittag in Winterthur: Der Partie Rychenberg gegen Malans wohnten fast 700 Fans bei. Zur gleichen Zeit bestritt der EHCW 50 Meter daneben ein Geisterspiel.

Im Unihockey wird nun diskutiert, wie es weitergehen soll. Für Mittwochabend wurde eine ausserordentliche Nationalligaversammlung einberufen.