EHC Kloten verliert Bieber

Bieber, der seine Karriere bei den GCK Lions begonnen hatte, hat bisher 634 Spiele in der höchsten Schweizer Liga absolviert und dabei 263 Skorerpunkte (137 Tore/126 Assists) erzielt.

Mit der Schweizer Nationalmannschaft bestritt Bieber bisher 81 Spiele. Er nahm an den Olympischen Spielen 2014 und an vier Weltmeisterschaften teil. 2013 war er Mitglied des Teams, das die Silbermedaille gewann.

Lemm fällt länger aus

Ausserdem wurde heute bekannt, dass Stürmer Romano Lemm dem EHC Kloten die nächsten Monate nicht zur Verfügung steht. Lemm hatte sich Ende Oktober eine Fraktur am linken Wadenbein zugezogen. Die nötig gewordene Operation werde in den kommenden Tagen durchgeführt, wie es in einer Mittelung des EHC Kloten heisst. Eine Rückkehr wird nicht vor Mitte März 2018 erwartet. (mcp)