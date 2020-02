EHCW: Abschluss positiv – Qualifikation missglückt

Zweitletzter Platz, 31 Punkte, 101:207 Tore. So schlecht wie in der Saison 2019/20 war die Qualifikation des EHCW in der Swiss League noch nie. Nicht nach Punkten, da war die letzte Saison noch ein bisschen schlechter, das erste Jahr nach dem Aufstieg sowieso. Aber das war eine andere Welt: Die Liga hiess noch Nationalliga B, bestand nur aus zehn Teams, und vor allem war mit den GCK Lions erst ein Farmteam dabei. Der EHCW spielte mit einer verstärkten Erstliga-Equipe und ohne Ausländer.

Aber selbst 2015/16 kassierten die Winterthurer nicht so viele hohe Niederlagen wie in dieser Qualifikation. Man erinnert sich an ein 1:10 in Olten im Februar 2016 und ein 3:9 in La Chaux-de-Fonds im Oktober 2015. Aber sonst ist alles im Rahmen geblieben. Aber jetzt: 1:7, 2:8, 1:7 und 0:7 gegen Kloten, dreimal 1:7 und einmal 1:9 gegen Ajoie, 2:9 in Visp, selbst gegen die GCK Lions (1:7), Thurgau (0:8) und Sierre (2:7) resultierten Kanterniederlagen.

Das heisst: Der EHCW war weniger konkurrenzfähig denn je, vor allem gegen die arrivierten Clubs der Liga. Dementsprechend war die Punkteausbeute. Gegen die Top-4-Teams gabs nur einen Sieg, in der 1. Runde gegen Olten. Der Rest des Punktekontos ist schnell aufgezählt: Zwölf Punkte gegen Biasca, sechs gegen Sierre, vier gegen Thurgau und je drei gegen die GCK Lions und Langenthal. Null gegen Kloten, Ajoie, Visp, La Chaux-de-Fonds und selbst gegen die EVZ Academy.

Nie so viele klare Niederlagen

Viele Niederlagen hat der EHCW immer schon einstecken müssen. Aber nie so viele klare, nie gabs so viele Spiele, die schon so früh gegen ihn entschieden waren. Man kann auch sagen: Nie war es so langweilig. Dementsprechend sind im Schnitt nur noch gut 800 Zuschauer an die Heimspiele gekommen. Letzte Saison waren die Niederlagen meist knapper, vor zwei Jahren erreichten die Winterthurer nicht weniger als zwölfmal Verlängerung oder Penaltyschiessen (und verloren elf dieser Spiele). Auch davon ist die Mannschaft Ausgabe 2019/20 weit entfernt. Nur einmal, beim 2:3 gegen Thurgau, kam sie in eine Overtime.

Woran liegt das? Zum einen daran, dass die Liga sich seit dem Aufstieg des EHCW enorm entwickelt hat. Die meisten Konkurrenten haben deutlich mehr Qualität als noch vor fünf Jahren. Und vor allem: Die neuen Farmteams EVZ Academy, Biasca und Sierre, das zwar kein Farmteam ist, aber dieselbe Funktion hat, haben den Konkurrenzkampf in den hinteren Regionen der Swiss League markant verschärft. Die grössere Konkurrenz darf für den EHCW aber keine Ausrede sein, schon gar nicht für Resultate wie in dieser Saison.

Thurgau macht es vor

Dass man den aufstrebenden Farmteams auch trotzen kann, hat der HC Thurgau in den letzten Jahren gezeigt. Zwar verfügt der Nachbar über bessere finanzielle Voraussetzungen als der EHCW. Ginge es aber nur nach dem Geldbeutel, dürften auch die Thurgauer nicht um einen Platz unter den ersten vier der Qualifikation kämpfen. Das heisst: Sie holen aus ihren Mitteln das Optimum heraus. Der EHCW nicht, zumindest nicht in dieser Saison.

Hätte der Verwaltungsrat Trainer und Sportchef Michel Zeiter also früher entlassen müssen? Nein. Denn es war in den Jahren davor ja gerade Zeiters Leistung gewesen, die Mannschaft auch nach langen Niederlagenserien immer wieder so hinzukriegen, dass sie auch im nächsten Match wieder an sich glaubte. Er hatte sich Kredit verdient, denn die meisten statistischen Werte wurden unter seiner Führung besser, nur eben die Punktzahlen nicht. Aber irgendwann in seiner vierten Saison hat der Trainer Zeiter die Mannschaft nicht mehr erreicht. Nach den hohen Niederlagen im Dezember gegen die GCK Lions war es unumgänglich, etwas Neues zu versuchen.

Im Nachhinein muss man sagen: Die wegweisenden Fehleinschätzungen sind Zeiter vor dieser Saison unterlaufen, in seiner Funktion als Sportchef. Spieler wie Goalie Remo Oehninger, Verteidiger Atanasio Molina, der polyvalente Samuel Keller, die Stürmer Anthony Staiger und Anton Ranov waren weg, nicht alle freiwillig. Damit ging auch einiges an defensiver Stabilität verloren, die durch die eher spielorientierten, aber unerfahrenen Neuzugänge nicht ersetzt wurde.

Nur zäh weiterentwickelt

Mit Sicherheit hat Zeiter versucht, aus den vorhandenen Mitteln das Bestmögliche zu machen. Aber die Mannschaft war zu leicht zu Fehlern zu verleiten, zu wenig resistent in der Defensive und vorne zu wenig zielstrebig, zumal in den letzten Wochen, als mit Riley Brace und Tim Wieser die besten Torschützen ausfielen.

Ein Problem war auch, dass sich der EHCW nur sehr zäh weiterentwickelt hat. Auch wenn der Sieg in Langenthal ein starkes Lebenszeichen war im Hinblick auf die kommenden Aufgaben: Insgesamt passte zu selten alles zusammen, und wenn doch, dann war im nächsten Match nichts mehr davon zu erkennen. Was es nun in der Platzierungsrunde braucht, ist Konstanz und Disziplin, mehr als einen Match lang. Dann kann der EHCW den Ligaerhalt schaffen und einen Neuanfang machen.