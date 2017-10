EHCW beendet schwarze Serie

In einer im Grossen und Ganzen überzeugenden Manier hat der EHCW seine Serie von acht Niederlagen beendet. Mit einem Sieg in Zug, der keineswegs eine Selbstverständlichkeit war. Denn den Innerschweizern bot sich die Chance, mit einem Sieg ihrerseits die Winterthurer zu überholen und damit erstmals über den Playoff-Strich zu klettern. Der EHCW ist mit diesem Druck fertig geworden. Er trat in der kargen Academy-Arena (in der Bossard-Arena nebenan spielte der EV Zug in der Swiss League gegen Langnau –mit ebenso wenig Erfolg wie das Farmteam) stark auf, mit einem klaren Konzept und in einer Frische, die man zuletzt in Langenthal aufgrund des harten Programms etwas vermisst hatte. «Das war kein einfacher, aber ein hochverdienter Sieg», lobte EHCW-Trainer Michel Zeiter sein Team. «Wir haben schnell, schnörkellos und gradlinig gespielt und viel Zug gehabt. Das Team wollte diesen Sieg, das hat man gesehen.»

Die Grundlage zum Erfolg leg­ten die Winterthurer mit einem glänzenden Auftritt im ersten Drittel. In der 6. Minute nutz­ten sie ihr erstes Powerplay. Samuel Keller erzielte dabei sein erstes Saisontor. Dasselbe «Kunststück» gelang Joshua Theodoridis gut vier Minuten später.Die Winterthurer hatten die Zuger in deren Zone zu einem Fehler gezwungen und Theodoridis erhöhte im Nachschuss auf 2:0.

Stören und Umschalten

Konsequente Störarbeit ist eines der Merkmale des Winterthurer Spiels. Schnelles Umstellen von Defensive auf Offensive ist ein anderes. Wie man das perfekt macht, demonstrierten Jan Lee Hartmann, Kevin Bozon und Anthony Staiger in der 19. Minute: Staiger erhöhte nach einem Doppelpass mit Bozon auf 3:0.

Dabei zahlte sich ein erstes Mal eine Umstellung aus, die Trainer Zeiter vorgenommen hatte. Er stellte Marek Zagrapan von Anfang an den Flügel von Center Adrian Wichser, komplettiert wurde das Trio durch den 18-jährigen Klotener Marco Lehmann, der erstmals für den EHCW auflief. Zum vierten Center (neben Homberger, Wichser und Theodoridis) wurde eben Bozon umfunktioniert, der Staiger und Hartmann an seiner Seite hatte. Am Ende hatten alle vier Winterthurer Blöcke mindestens ein Tor geschossen.

Ein gutes Startdrittel wie in Zug hatten die Winterthurer schon gegen ein anderes Farmteam gezeigt, in Küsnacht gegen die GCK Lions. Da führten sie 2:0, doch der Vorsprung war in kürzester Zeit weg und am Ende ging die Partie verloren. In der Academy Arena liefs anders. Zwar verloren die Winterthurer den Faden erneut etwas, vor allem, weil sie sich zu viele Strafen leisteten, auch unnötige. Aber das Boxplay war gut. Nur Yannick Zehnders Treffer zum 2:5 fiel bei einer Zuger Überzahl.

Tore im richtigen Moment

Vor allem aber war der EHCW imstande, im richtigen Moment selber Tore zu machen. Tim Wieser erzielte schon nach 49 Sekunden des Mitteldrittels das 4:0, Hartmann das 5:1 nur Sekunden nachdem der Zuger Timo Haussener das leere Tor nicht getroffen hatte. Das 6:2 durch Marek Zagrapan fiel 45 Sekunden vor Drittelsende und das 7:2, der zweite Treffer Staigers an diesem Abend, nach 95 Sekunden des Schlussdrittels.

Voraussetzung für einen Winterthurer Sieg ist auch immer eine starke Torhüterleistung. Remo Oehninger bot die Gewähr dafür. Er zeigte insbesondere in jenen Phasen gute Paraden, in denen die EVZ Academy ins Spiel zu kommen drohte. Eher unglücklich agierte auf der Gegenseite Noël Bader, der nach zwei Dritteln und sechs Gegentoren durch Luca Hollenstein ersetzt wurde. Kaum gesehen wurde bei der Academy Josh Holden.

Ein Sieg ohne Zittern

So stand am Ende einer Serie von acht Niederlagen ein Sieg in einer Höhe, wie ihn die Winterthurer seit dem Aufstieg nur selten erlebten. Letzte Saison gabs mal ein 6:1 gegen Martigny und ein 6:3 gegen die Ticino Rockets, sonst musste immer gezittert werden, bis die Punkte in trockenen Tüchern waren.

Die Partie in Zug hat den Winterthurern gezeigt, dass ein Platz in den Playoffs in dieser Saison sehr wohl möglich ist. Aber es braucht, gerade gegen die Farmteams, so seriöse und disziplinierte Leistungen, wie es gestern mit nur wenigen Abstrichen der Fall war. Gefordert ist das am Dienstag wieder, wenn die Ticino Rockets nach Winterthur kommen. (Der Landbote)