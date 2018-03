EHCW holt Haller zurück

Der EHC Winterthur hat für die nächste Saison eine wichtige Position besetzt: Fabio Haller (26) wird mit Remo Oehninger um Nummer 1 im Tor kämpfen. Haller hatte, noch unter Trainer Markus Studer, schon einmal für den EHCW gespielt: 2014/15 in der 1. Liga und die Saison darauf im ersten Jahr des «Abenteuers NLB». Haller kam zwar zu seinen Einsätzen, im Zweifelsfall setzte Studer aber auf den routinierteren Oehninger. In den vergangenen zwei Saisons war der Zürcher Unterländer dann beim EV Zug, bei Wil und zuletzt Ambri-Piotta unter Vertrag, spielte aber nur wenig. Die Verpflichtung Hallers bedeutet, dass der junge Klotener Andrin Seifert, in Winterthur kein Thema mehr ist. Sie bedeutet darüber hinaus, dass Trainer und Sportchef Michel Zeiter wieder mehr Konkurrenzkampf bei den Goalies will. Ein Faktum der letzten zwei Saisons war: Kein anderer Goalie der Swiss League hatte mehr Arbeit als Oehninger. Dieser braucht deshalb mehr Entlastung, kann diese aber nur erhalten, wenn ein gleichwertiger Torhüter zur Verfügung steht.

Jonski und sechs Junioren

Ausserdem gab Zeiter Sebastian Jonski (19) einen Vertrag für die kommende Saison. Den 1,87 m grossen Verteidiger aus den eigenen Junioren förderte der EHCW-Trainer schon in der vergangenen Spielzeit intensiv. Nicht nur, weil er durch den Verteidigermangel dazu gezwungen war, sondern auch, weil er in ihm das Potenzial für die Swiss League sieht. Überhaupt will Zeiter vermehrt auch ein Augenmerk auf Nachwuchsspieler haben, die ihre Laufbahn in der eigenen Juniorenabteilung gemacht haben und nicht den Weg über Kloten gegangen sind. Deshalb absolvieren die Elite-B-Junioren Levin Schneider, Martin Busovsky, Filip Sluka, Claudio Forrer, Joel Sigg und Colin Mettler das Sommertraining mit dem Fanionteam. Ob einer von ihnen den Sprung schaffe, bleibe dahingestellt, sagte Zeiter. «Aber wir wollen die eigenen Jungen so gut wie möglich fördern.» (Der Landbote)