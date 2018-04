EHCW holt zwei Visper

Der EHC Winterthur hat am Ostermontag zwei weitere Zuzüge vermeldet: Vom EHC Visp stossen die Stürmer Kris Schmidli (21) und Martin Alihodzic (23) zum Team von Trainer und Sportchef Michel Zeiter. Beide erhoffen sich beim EHCW mehr Verantwortung als bisher. Was beide auszeichnet: Sie sind stark und schnell. Alihodzic bringt bei 1,89 m Länge 91 kg auf die Waage, Schmidli ist 1,79 m gross und 85 kg schwer.Center Alihodzic hat seine ganze Karriere beim EHC Visp verbracht und in den letzten drei Saisons fast alle Spiele der Walliser absolviert. 2014 war er mit ihnen NLB-Meister. Zeiter kennt den Bosnier noch aus der Zeit, als er selber Trainer in Visp war. «Damals habe ich ihn als 17-Jährigen ins Fanionteam geholt. Er hat Potenzial, das noch nicht abgeholt worden ist», glaubt er.

Schmidli andererseits hat die Nachwuchsabteilung der ZSC Lions durchlaufen. Drei Jahre lang spielte er in der WHL, einer der drei besten kanadischen Junioren-Ligen. Der Zürcher ist ein interessanter Mann. Er war stets in den Junioren-Nationalteams dabei, zweimal nahm er an U-20-Weltmeisterschaften teil. Die letzten beiden Saisons in Visp waren allerdings wie verhext. Wegen einer Gehirnerschütterung und einer Knieverletzung bestritt Schmidli nur 22 Spiele. «Die Verletzungen sind ausgeheilt», betont Zeiter. Im verlorenen Playoff-Viertelfinal gegen Langenthal war der linke Flügel in allen Partien im Einsatz. «Bei uns erhält er eine neue Chance», so Zeiter.

Mit Torhüter Fabio Haller (Ambri), den Verteidigern Mike Küng, Pascal Blaser (beide Thurgau) und Samuele Pozzorini (Bülach) sowie nun Schmidli und Alihodzic hat Zeiter bislang sechs neue Spieler verpflichtet. Die meisten Plätze im Kader sind nun belegt, zumal sich im Sommer auch eigene Junioren aufdrängen können und auch die Zusammenarbeit mit Kloten weiterhin gepflegt wird. Offen ist unter anderem noch, ob ein oder, wenn es nach Zeiter geht, lieber zwei Ausländer zum Team stossen und wer das ist. Das ist auch eine Frage der finanziellen Möglichkeiten. Aber jetzt schon steht fest: Der EHCW wird mit einer sehr ambitionierten, aber auch jungen Mannschaft in die Saison 2018/19 steigen. (Der Landbote)