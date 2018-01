EHCW läuft an der Visper Box auf

12:02 Minuten: So lange konnte der EHCW am Sonntag gegen Visp Powerplay spielen. Und heraus schaute . . . nichts, gar nichts. Kaum ein gefährlicher Abschluss (mit einem Pfostenschuss Tim Wiesers in der 27. Minute als grosser Ausnahme), und schon gar kein Tor. «Unserem Powerplay fehlte heute die Qualität», analysierte Trainer Michel Zeiter. Und ein Powerplay-Tor hätte es in diesem Match gebraucht, um zusätzliche Kräfte zu mobilisieren, um den Funken zum Publikum überspringen zu lassen und Visp in Schwierigkeiten zu bringen. Das ist immer die Voraussetzung für einen Aussenseiter, wenn er einen Favoriten ins Straucheln bringen will.

Die Gelegenheit war günstig

Die Gelegenheit dazu wäre nicht mal ungünstig gewesen. Zwar blickte der EHCW auf eine Negativserie mit vier und nun fünf Niederlagen zurück und Visp reiste mit einem 3:2-Sieg am Freitagabend gegen Leader Rapperswil-Jona im Gepäck an. Aber die Walliser mussten stark ersatzgeschwächt antreten. Und vor allem spielten sie nicht zielstrebig und konsequent genug, um die von ihrer Seite überlegen geführte Partie frühzeitig zu ihren Gunsten zu entscheiden. Man könnte es so zusammenfassen: Der EHCW verfügte über nicht eine Linie, die den Vispern wirklich wehtun konnte. Und Visp spielte so, als könnte überhaupt nichts passieren. So lebte die vor allem in der Defensive beidseitig verbissen geführte Partie vor allem von der Spannung, ehe der Amerikaner Dan Kissel in der 48. Minute auf 2:0 erhöhte, als nur vier gegen vier Feldspieler auf dem Eis standen. Kissel traf zwölf Sekunden vor Schluss auch zum 3:0 ins von Remo Oehninger verlassene Tor.

Lamoureux’ früher Ausschluss

Vorgenommen hatten sich die Winterthurer viel. «Wir haben auch gut begonnen», betonte Zeiter. Um seinem Team zu mehr Durchschlagskraft zu verhelfen, stellte er den Amerikaner Mario Lamoureux und den Slowaken Marek Zagrapan zum ersten Mal in derselben Sturmlinie auf, und dazu Anthony Staiger, den mit bislang 14 Treffern besten Torschützen des Teams.

Der Plan war gut, doch er wurde schon nach gut drei Minuten durchkreuzt. Da kassierte Lamoureux eine 5-Minuten- plus eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. Zugetragen hatte sich das Folgende: Der EHCW spielte bereits zum ersten Mal in Überzahl, da bearbeitete der Visper Verteidiger Ruben Rampazzo Lamoureux erst mit einem brutalen Stockschlag, dann mit einem Cross­check. Ungeahndet. Lamoureux wehrte sich und schlug dem Vis­per den Stock zwischen die Beine, wobei Rampazzo das Schlimmste mit seinem eigenen Stock wohl verhindern konnte.

«Auf der anderen Seite schiesst Kissel zwei Tore»EHCW-Trainer Michel Zeiter

Dass der Walliser straffrei ausging, war ärgerlich. Noch ärgerlicher aber war die völlig korrekt ausgesprochene Strafe für Lamoureux. Der muss sich in solchen Situationen einfach besser im Griff haben. So jedenfalls hat er seinem Team einen Bärendienst erwiesen.

Wir erinnern uns: Schon am Freitag beim 2:5 in Olten war es mit Zagrapan einer der beiden Ausländer gewesen, der dem EHCW mit einem unnötigen Stockschlag eine doppelte Unterzahl eingetragen hatte, an deren Ende das wegweisende 2:3 stand. Am Sonntag nutzte Niki Altorfer Lamoureux’ Ausschluss zum 1:0 für Visp – ein Tor, das der EHCW nicht mehr korrigieren konnte. «Auf der anderen Seite schiesst Kissel zwei Tore», merkte Zeiter zur Ausländerproblematik an.

Gegen die ersten sechs der Tabelle der Swiss League muss beim EHCW nun mal ziemlich viel, wenn nicht alles zusammenpassen, damit etwas Zählbares her­ausschaut. Gestern zeigten die Winterthurer eine recht gute Defensivleistung. Wenn fünf gegen fünf Feldspieler auf dem Eis standen, kassierten sie kein Gegentor. Sie brachten die Visper Stürmer ins Grübeln, sodass diese vor allem im Mitteldrittel in ihren Aktionen immer komplizierter wurden. EHCW-Goalie Remo Oehninger zeigte 22 Paraden. In der Offensive kam zu wenig – kaum Chancen, keine Tore.

Gute Defensive als Basis

Eine gute Defensive ist sicherlich die Basis, um in den verbleibenden 13 Spielen der Qualifikation wieder öfter für positive Schlagzeilen zu sorgen. Vor allem wird es das brauchen, um in den kommenden Partien überhaupt bestehen zu können. Denn am Mittwoch spielt der EHCW im ersten TV-Spiel in der Zielbau-Arena gegen Rapperswil-Jona, das sich als erstes Team für die Playoffs qualifiziert hat, am Freitag auswärts gegen den Tabellendritten Langenthal –zwei Topteams also.

Die Playoffs rücken derweil in immer weitere Ferne. Nach dem Sieg der EVZ Academy gegen die GCK Lions beträgt der Rückstand auf die Innerschweizer bereits 14 Punkte. Das ist selbst bei einer massiven Verbesserung der Resultate des EHCW in der Schlussphase der Qualifikation kaum aufzuholen, es sei denn, die Zuger brechen ein, worauf nichts hindeutet. Und selbst dann müssten auch die Zürcher noch abgefangen werden. Was man vom EHCW aber erwarten darf, ist ein zäher Kampf um jeden Punkt. Den hat Zeiters Team gestern geliefert, wenn auch ohne Erfolg.

(Der Landbote)