EHCW setzt weiter auf Zeiter

Zwei Jahre schon ist Michel Zeiter (43) Trainer und Sportchef des EHC Winterthur, sein Vertrag wäre noch ein weiteres Jahr gelaufen. Es überrascht nicht, dass dieser vorzeitig verlängert wurde, um zwei Jahre mit Option auf ein drittes. Denn das entspricht dem Zeitraum, den Zeiter immer abgesteckt hat, wenn er davon sprach, wie viel es brauche, um ein Swiss-League-Team auf dem Platz Winterthur aufzubauen. Drei bis fünf Jahre seien das, betonte er stets.

Für Kontinuität gesorgt

Sieht man nur die nackten Resultate an, dann ist Zeiters bisheriges Wirken zwiespältig: In einem ersten Jahr kämpfte er fast bis zum Schluss der Qualifikation um die Teilnahme am Playoff – mit einem Team, das fast zur Gänze noch von seinem Vorgänger Markus Studer zusammengestellt worden war. Vor seiner zweiten Saison konnte Zeiter die Mannschaft umbauen, und trotzdem war sie vom Playoff deutlich weiter entfernt als zuvor. Die Resultate stimmten nicht. Spielerisch aber machte der EHCW Fortschritte. Er konnte immer wieder höher kotierte und finanzierte Teams in Bedrängnis bringen, nur eben zu selten schlagen.

Weil es oft nur knapp nicht gereicht hat, ist es wichtig, dass der Verwaltungsrat jetzt für Kontinuität sorgt. Denn aus seinem ersten Jahr in der NLB konnte der EHCW nur bedingt die Lehren ziehen, weil der Trainer danach ein anderer war. Nach der seinerseits ersten NLB-Saison mit dem EHCW veränderte Zeiter das Team in die Richtung, die ihm vorschwebt – und stellte fest, dass es weitere Anpassungen braucht. Erste Pflöcke hat er mit der Verpflichtung von Mike Küng, Pascal Blaser und Samuele Pozzorini eingeschlagen. Die Kaderbildung geht weiter. Ziel ist es, wieder länger Playoff-Kandidat zu sein, obwohl das Budget auch 2018/19 knapp bleibt. Dafür, darf man hoffen, wächst der EHCW an Erfahrung seiner Spieler und Führungskräfte. (Der Landbote)