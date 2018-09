EHCW will in Visp Punkte

Ein Sieg gegen Thurgau, eine Niederlage gegen Kloten – bis jetzt stimmt die Bilanz für den EHC Winterthur in der neuen Saison der Swiss League. Das ist angesichts des eher schweren Startprogramms beruhigend. Denn nach Visp heute Abend trifft das Team von Trainer Michel Zeiter der Reihe nach auf Olten, Ajoie, Langenthal und zum zweiten Mal auf Kloten – die Teams also, die zu den meistgenannten Favoriten zählen. Zeiter kümmert das nicht: «Wir müssen nicht schon zu Beginn so viele Punkte wie in den letzten zwei Jahren holen. Lieber wäre mir, regelmässiger zu gewinnen und dafür Serien von zehn und mehr Niederlagen zu vermeiden.»

Das Problem der Strafen

Die Basis dazu ist eine solide Defensive. Diese funktioniert bisher nicht schlecht. 2,5 Gegentore hat der EHCW im Schnitt kassiert, die Vorbereitungsspiele eingerechnet. In den zwei Meisterschaftsspielen war es bei fünf gegen fünf Feldspieler sogar nur ein Gegentor, dazu drei im Cup gegen Zug. Probleme bekam der EHCW erst, wenn er in Unterzahl spielte. Je zwei Tore erhielt er gegen Thurgau und gegen Kloten mit einem Mann weniger auf dem Eis, eines gegen Zug. Aber: «Unser Penaltykilling ist eigentlich nicht schlecht. 3 Gegentore in Unterzahl sind für uns etwas unglücklich gefallen», hat Zeiter analysiert. Was man aber auch sagen müsse: «Wir erhalten noch zu viele Strafen. Die besonders dummen haben auch zu Gegentreffern geführt.»

Ohne Homberger

Wenn sie die Fehlerquote wieder tief halten können, liegt für die Winterthurer gegen Visp durchaus etwas drin. Seit sie von der 1. Liga aufgestiegen sind, haben sie gegen die Walliser immer wieder mal gewonnen. Nur letzte Saison gelang das nicht. Aus vier Spielen resultierte nur ein Punkt. Zeiter, der seine Trainerkarriere in Visp begonnen hat, weiss warum: «Im Wallis ist es nie einfach. Visp hat mit Reto Lory einen guten Goalie und auch sonst eine starke Mannschaft.» Trainiert wird sie von Matti Alatalo, dem ehemaligen Coach der GCK Lions.

Visp hat allerdings bereits eine lange Verletztenliste: Fünf Spieler fallen aus. Beim EHCW fehlt nebst Verteidiger Pascal Blaser auch Luca Homberger, der immer noch an einer alten Leistenverletzung laboriert. Mit dabei sind hingegen Kris Schmidli und Martin Alihodzic – zwei, die letzte Saison noch den Dress von Visp getragen haben. (Der Landbote)