EHCW zielstrebig und abgeklärt

125 Sekunden: So lange dauerte es, bis der EHCW den Match gegen die Ticino Rockets zu seinen Gunsten entschieden hatte. Vorentschieden wenigstens, denn ein 3:0-Vorsprung, sagt der Volksmund, sei im Eishockey immer gefährlich. Das Spezielle an diesem 3:0 gestern war, dass dieses Zwischenresultat schon stand, als erst 3:40 Minuten absolviert waren. Der EHCW hatte also einen Start erwischt, den man sich nur wünschen kann.

Hervorragend eingestellt

Zufall war das nicht. Die Winterthurer waren wie schon fünf Tage vorher beim 7:2 in Zug hervorragend auf die jungen, manchmal halt auch unerfahrenen Gegner eingestellt. Das Team Michel Zeiters spielte schnell, lief auch ohne Scheibe hervorragend und schoss hart. Die Folge: Schon nach 26 Sekunden holte der 18-jährigeMarco Lehmann in seinem zweiten Spiel für den EHCW eine Strafe heraus. 45 Sekunden waren gespielt, als Anton Ranov diese ausnutzte. In diesem Stil – das Heimteam im Vorwärtsgang, der Gast auf der Suche nach seinem Rhythmus – gings weiter. Im praktisch nächsten Angriff traf Samuel Keller aus der Distanz zum 2:0 und nochmals eineinhalb Minuten verstrichen, ehe Ranov den gewährten Platz zum 3:0 nutzte.

Späte Ankunft Biascas

Dass die Tessiner überhaupt nicht ins Spiel fanden, hatte nicht nur mit der glänzenden Performance des EHCW zu tun, sondern auch mit ihrer Vorbereitung. Wegen des geschlossenen Gotthardtunnels mussten sie den Umweg über den San Bernardino nehmen und trafen spät in Winterthur ein. Der Spielbeginn wurde zwar um zehn Minuten verschoben, aber das war für die Ticino Rockets offenbar zuwenig, um die richtige Einstellung zu finden. Der EHCW war nicht immer, aber doch zeitweise in praktisch allen Belangen überlegen.

Die Frage allerdings war, wie die Winterthurer mit diesem frühen und auch deshalb «gefährlichen» Vorsprung umgehen würden, ob sie die Stabilität und Konstanz zeigen könnten, um diesen Sieg zu realisieren, der gegen diese Mannschaft unter diesen Umständen zwingend war. Sie konnten es. Die Leistung schwankte zwar und natürlich gings nicht im selben Stil weiter wie zu Beginn der Partie. Aber der EHCW fiel nie unter ein gewisses Niveau und hätte in den ersten zehn Minuten des zweiten Drittels bereits die letzten Zweifel am Ausgang ausräumen können. Marwin Leu erhöhte in der 26. Minute auf 4:0 – wieder wars ein Weitschuss und zum zweiten Mal bereits ein Powerplaytor. Weitere Chancen aber wurden vergeben. Die besten hatten Jan Lee Hartmann, Marek Zagrapan und Patrick Zahner, der die Latte traf.

Eine Wende aber liess der EHCW nicht zu. Nur ganz selten musste Torhüter Remo Oehninger eingreifen, und wenn, dann war er Herr der Lage, und so wars fast logisch, dass er am Ende des Abends seinen ersten Shutout in dieser Saison realisierte.

Vieles funktioniert

Topskorer Luca Homberger und Ranov mit seinem dritten Tor an diesem Abend sorgten schliesslich für einen komfortablen Sieg des EHCW, einen aussergewöhnlichen auch. Denn Biasca verliert nicht oft in dieser Grössenordnung. Ein 0:5 gegen Langenthal und ein 1:5 gegen Thurgau hatten die Tessiner bis gestern als höchste Niederlagen auf dem Konto.

Aussergewöhnlich ist auch, dass der EHCW einen Sieg in diesem Ausmass erreicht, und das gleich zweimal hintereinander. Er mag auch die Gunst der Stunde genutzt haben, vor allem heisst das aber: Es funktioniert im Moment einiges im Team, das Zeiter zusammengestellt hat. Und Siege geben Selbstvertrauen. Das können die Winterthur brauchen, um die kommenden, schwereren Aufgaben zu lösen. Die nächste wartet am Sonntag in La Chaux-de-Fonds auf den EHCW.

(Der Landbote)