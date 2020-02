EHCW-Goalie Gianola: «Wir müssen wie 22 Brüder sein»

«Es ging diese Saison selten auf, das war eines unserer Probleme», sagt Matthias Schoder, der Goalietrainer des EHC Winterthur. Was er meint: Der EHCW hat auf zwei junge Torhüter gesetzt, den 21-jährigen Tim Guggisberg und den 20-jährigen Justin Gianola. Doch mal spielten die Goalies gut und sie erhielten zuwenig Unterstützung von ihren Vorderleuten, mal war es umgekehrt. Der zweitletzte Match der Qualifikation war ein Beispiel dafür: Der Goalie wehrte 93 Prozent aller Schüsse ab, und trotzdem stands gegen Olten nach 47 Sekunden 0:2 und am Ende 1:4.

«Wir wissen, wie es ist, wenn man ganz unten ist. Da wollen wir nicht mehr hin.»EHCW-Goalie Justin Gianola

Zum Schluss aber hats doch mal wieder geklappt: 3:2-Auswärtssieg gegen Langenthal, wieder 93 Prozent der Schüsse abgewehrt. Das Tor hütete wie gegen Olten Gianola. Dass er plötzlich im Vordergrund steht, ist eine kleine Überraschung. Denn Gianola ist eigentlich als Ergänzung von Guggisberg auf diese Saison von den U-20-Top-Junioren ins Fanionteam befördert worden. Schoder sieht ihn auch jetzt noch nicht ganz auf dem gleichen Level wie Guggisberg: «Tim ist immer noch der ruhigere von den beiden. Justin hat in dieser Saison Lehrgeld bezahlt, dann aber einen grossen Schritt gemacht. Er ist ein Matchgoalie.»

Begegnet man Gianola, so hat man einen aufgeweckten und zielorientierten jungen Mann vor sich, einen ehrgeizigen auch. Nur würde man ihn nicht unbedingt für einen Torhüter halten. Er ist 1,75 m gross, 65 kg schwer. Diese offiziellen Angaben scheinen eher noch übertrieben zu sein, jedenfalls ist Gianola von den Gardemassen eines Eishockey-Goalies ein ziemliches Stück entfernt.

Aber Torhüter wollte er eben immer schon sein. Gianola ist in Oberohringen aufgewachsen und lebt auch jetzt noch dort. Beim EHC Illnau-Effretikon begann er Eishockey zu spielen, doch als ungefähr 8-Jähriger wechselte er nach Winterthur. Weil er da im Tor spielen konnte und auf dem Eselriet eben nicht. Seither ist er beim EHCW, mit Ausnahme des ersten Lehrjahres, das er in Zug absolvierte und in der EVZ Academy spielte.

Das denkwürdige Debüt

Sein erster Kontakt mit der ersten Mannschaft ist denkwürdig. Es war im Oktober 2016, Michel Zeiters erstes Jahr als EHCW-Trainer. Stammgoalie Remo Oehninger fehlte verletzt, also rutschte der gerade 17 gewordene Gianola als Backup hinter Oliver Etter für einen Match gegen Ajoie ins Team, ohne auf diesem Niveau je auch nur trainiert zu haben. «Ich freute mich unheimlich darauf», erinnert sich Gianola. Mit einem Einsatz rechnete er nicht. Doch dann stands 0:6 nach 26 Minuten. Gianola: «Zeiter sagte nur ‘Gianola’ zu mir und machte diese Kopfbewegung.» Die bedeutete: Er musste aufs Eis. «So nervös bin ich noch nie gewesen. Den ersten Schuss habe ich gleich an den Kopf bekommen.» Tatsächlich zeigte der Teenager, den kaum jemand in der Halle kannte, zur Unterhaltung des Publikums ein paar unerwartet gute Paraden, ehe er sich dann doch den Realitäten unterordnen musste. Der EHCW verlor jenen Match 2:12.

Die vielen Rückschläge

Gianola hat den Abend trotzdem als schönes Erlebnis in Erinnerung. Und vor allem: «Von da an war klar: Ich will unbedingt in diese Mannschaft.» Das hat er auf diese Saison hin geschafft. Aber: Einfach wars seither nicht, er musste eben das von Schoder erwähnte Lehrgeld zahlen. «An seinen Leistungen sieht man, dass er an der schwierigen Situation gewachsen ist. Das haben wir uns erhofft», urteilt der Goalietrainer. Beim 3:4 in Langenthal im Oktober durfte Gianola erstmals beginnen. Die Leistung war ordentlich, also bekam er eine Woche später die nächste Chance. Diesmal resultierte ein 3:1-Sieg gegen die GCK Lions.

Dann aber kamen die Rückschläge. Drei Tage später erhielt Gianola auch in Weinfelden den Vorzug vor Guggisberg. Nach zwei Gegentoren in der 8. Minute, für die er wenig konnte, wechselte ihn Zeiter aus. Guggisberg kam rein, war nach einer guten Minute auch geschlagen und der EHCW verlor gegen Thurgau 0:8.

Erst raus, dann wieder rein

Nächste Episode im November in Pruntrut. Gianola begann und kassierte das 0:1 durch ein Schüsschen von der Bande aus. Nach dem 0:3 wurde er ausgewechselt, 14. Minute. Diesmal aber liefs anders: Guggisberg verletzte sich nach ein paar Minuten und der eben Ausgewechselte musste wieder rein. Gianola sah das als «Chance, die mir auf dem Silbertablett serviert wurde». Er rehabilitierte sich einigermassen, trotzdem hiess es am Ende 1:7.

Man muss sagen: Gianola wurde öfter für die undankbaren Aufgaben nominiert. Gegen Ajoie stand er noch zweimal in der Startaufstellung, bei einem weiteren 1:7 spielte er durch, beim 1:9 zuhause war sein Arbeitstag nach gut 23 Minuten und vier Gegentreffern wiederum früh beendet. Durch die offene Türe im Kabinengang konnte man sehen, wie er sich ärgerte.

Der Teamplayer

Gianola hat all diese Rückschläge weggesteckt. Natürlich schaute er auch letzte Woche zur Spielerbank rüber, als es gegen Olten nach 47 Sekunden 0:2 stand. Doch Misko Antisin liess ihn drin und sagte ganz ehrlich: «Es war mir egal, wieviele Tore er noch kassiert.» Denn der Coach wusste: Er hat fürs nächste Spiel auch noch Guggisberg. Und Gianola dachte nach diesen zwei Toren: «Ich wollte ich einfach nur meinen Job machen.» Den machte er überragend gut. Er kassierte nur noch einen weiteren Treffer, und vier Tage später war er beim 3:2 in Langenthal mit seinen Paraden der Held des Tages.

Doch Gianola ist eben auch ein Teamplayer, zunächst einmal für seinen Konkurrenten Guggisberg. Die beiden Goalies sind auch neben dem Eis gut befreundet. «Und in der Halle sind wir so etwas wie das Team im Team», so Gianola. Wenn er nicht spielt, bringt er Energie von der Bank, und wenn es dann mal klappt wie am letzten Samstag, dann gibt er die Lorbeeren gerne zurück: «Ich wollte gegen Langenthal unbedingt gewinnen. Die 93 Prozent Abwehrquote aber habe ich der Mannschaft zu verdanken. So macht es Spass.»

Der Goalie, der «heiss» ist

Vor den entscheidenden Spielen der Saison sieht es danach aus, als habe nicht nur Gianola den Rank gefunden. «Wir haben hart an uns gearbeitet. Wir wissen, wie es ganz unten aussieht. Da wollen wir nicht mehr hin», begründet Gianola die Entwicklung. Und er kennt auch das Rezept für den Ligaerhalt: «Wir haben gelernt, dass wir immer kämpfen müssen. Wie 22 Brüder, die alles füreinander geben.» Wen Antisin zum Auftakt der Platzierungsrunde gegen Biasca ins Tor stellen wird, scheint klar: Den Goalie, der «heiss» ist, und das ist Gianola ganz sicher.