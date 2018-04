Ein Ausländerduo für den EHCW

Michel Zeiter, der Trainer und Sportchef des EHCW, steckte viel Zeit und Energie in die Lösung der Ausländerfrage. Denn so viel ist nach drei Lehrjahren der Winterthurer in der zweithöchsten Schweizer Liga klar: Es braucht zwei starke Ausländer, um nach vorne zu kommen. «Dass der EHCW die nächste Saison erstmals mit zwei Ausländern beginnen kann, ist für den Klub ein grosser Schritt nach vorne», betont Zeiter deshalb zu Recht.Fündig geworden ist er in Norditalien und in Kasachstan: Der 28-jährige Center Anthony Nigro (linkes Bild) kommt von Asiago Hockey, das vor zehn Tagen den Playoff-Final der Alps Hockey League gegen die Rittner Buam aus Südtirol gewonnen hat. In der Alps Hockey League spielen Mannschaften aus Italien, Österreich und Slowenien. Sie ist nicht zu verwechseln mit der EBEL, in der die besten österreichischen Teams platziert sind und mit Bozen auch ein italienisches. Den zweiten Ausländerplatz beim EHCW besetzt der 25-jährige Flügel Tanner Sorenson (rechtes Bild). Der Amerikaner spielte in der letzten Saison für den kasachischen Klub Torpedo Ust-Kamenogorsk in der VHL, der zweithöchsten Liga Russlands. Wie Nigro unterschrieb Sorenson für ein Jahr.

Schlauer Produzent

Nigro, mit 1,82 Metern Grösse eine stattliche Figur mit Bart und langer Mähne, gilt als Leaderfigur. Diese Rolle muss er in der jungen Mannschaft des EHCW nur schon wegen seines Alters ausfüllen. Er sei nicht der Schnellste, räumt Zeiter ein, der den Kanadier in den Playoffs der Alps Hockey League vor Ort beobachtet hat. Vom Typ her sei er vergleichbar mit Ajoies Jean-Michel Devos: «Er ist enorm clever und hat eine gute Übersicht, gerade auch im Powerplay. Und er produziert.»

Darauf deuten Nigros Skorerwerte hin: Letzte Saison kam er in 38 Qualifikationsspielen auf 23 Tore und 34 Assists, in 13 Playoff-Spielen waren es 15 Punkte (6/9). Für Asiago spielte er in den vergangenen vier Spielzeiten, davor war er vor allem in der nordamerikanischen AHL im Einsatz, stets mit guten Skorerwerten. Anderseits ist Nigro auch defensiv zuverlässig.

Powerflügel aus der VHL

Tanner Sorensen soll mit Nigro ein Duo bilden «mit der Chemie, die ich gesucht habe», sagt Zeiter. Der 1,75 m grosse Rechtsausleger gilt als Powerflügel. «Er hat Dampf in den Beinen.» In der VHL kam Sorenson in 47 Spielen auf 17 Tore und 14 Assists. Das Jahr in Kasachstan war sein erstes in Europa. Davor spielte er für die Michigan State University in der amerikanischen College-Liga NCAA und zwei Saisons für die Kalamazoo Wings in der hauptsächlich amerikanischen Profiliga ECHL. 2016/17 kam Sorenson in Kalamazoo auf 20 Tore und 29 Assists in 77 Spielen.

Im Duo stark

Erstmals also steigt der EHCW mit zwei Ausländern in eine Saison. Das ist, finanziell gesehen, ein Kraftakt, aber ein nötiger. «Wir haben letzte Saison mit Marek Zagrapan und Mario Lamoureux festgestellt, dass einer alleine nicht viel ausrichten kann», sagt Zeiter. Wie es umgekehrt laufen kann, hat der HC Thurgau in der letzten Saison bewiesen, der mit Jaedon Descheneau und Cam Braes einen Glücksgriff tat und eine starke Qualifikation spielte. Zeiter ist überzeugt von seinem Duo. «Für sie spricht auch, dass sie unbedingt hierherkommen wollten.»

Die grosse Frage ist, ob sich Nigro und Sorenson auf dem Niveau der Swiss League durchsetzen können. Bei Lamoureux ist das letztes Jahr nicht der Fall gewesen. Die zweithöchste Schweizer Liga war eine Nummer zu gross für ihn. Und Zagrapan, der mit dem Etikett eines Erst­runden-Drafts der NHL nach Winterthur kam, wurde (nach Verletzungen) erst gegen Saisonende den Erwartungen gerecht. Zeiter hat für Nigro und Sorenson an Recherchen und Beobachtungen unternommen, was er im Rahmen seines Budgets konnte. Er ist sich aber bewusst: «Es braucht auch Glück.»

Die Kloten-Frage

Mit der Verpflichtung des Ausländerduos ist Zeiters Kaderplanung beim EHCW im Prinzip abgeschlossen. Es sei denn, der EHC Kloten würde heute Abend aus der National League absteigen. Dann könnte die seit drei Jahren gepflegte Partnerschaft nur schon aus reglementarischen Gründen nicht im selben Stil weitergeführt werden wie bisher. Und Zeiter müsste punkto Kader nochmals über die Bücher. (Der Landbote)