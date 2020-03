Ein Finne soll die EHCW-Mentalität verändern

«Der wichtigste Mann in einem Club ist der Headcoach», hat EHCW-Geschäftsführer Urban Leimbacher in den letzten Tagen immer wieder betont. Im Wissen darum, dass er den Namen dieses Mannes bald wird präsentieren können. Jetzt ist es soweit: Teppo Kivelä heisst der neue Headcoach. Der 52-jährige Finne unterschrieb einen Vertrag für ein Jahr. Die letzten drei Saisons hat er als Cheftrainer den italienischen Club Fassa in der Alps League bedroht. In Italien sitzt Kivelä auch jetzt noch fest. Denn die Coronakrise erlaubt im Moment keine Ausreise.

«Wir müssen ein gutes Klima für die tägliche Arbeit schaffen, Damit beginnt alles.»Teppo Kivelä

Aber in Winterthur war Kivelä schon vorher, um sich vorzustellen und die Bedingungen kennenzulernen. Die sind ja grundsätzlich sehr gut mit der Eishalle und dem Trainingszentrum gleich nebenan. Kivelä war beeindruckt: «Ich freue mich sehr darauf, hier zu arbeiten.» Nur: Wann er nach Winterthur kommen kann, ist noch offen.

Einer wie Mair

EHCW-Geschäftsführer Leimbacher hat nach der Entlassung von Michel Zeiter im letzten Dezember rund 50 Bewerbungen für die frei gewordene Stelle bekommen. Die von Kivelä war nicht dabei. Aber der Finne hatte einen interessanten Eintrag in seinem Lebenslauf: In der Saison 2016/17 war er Assistenztrainer der italienischen Nationalmannschaft. Sein Chef war Stephan Mair, heute Coach des HC Thurgau. Und was sie bei Thurgau machen, hat beim EHCW schon eine ganze Weile Vorbildcharakter. Aus wenig möglichst viel machen, wie es Thurgau jeweils schafft, seit Mair da ist, das ist auch die Devise beim EHCW.

Klarer Plan, gute Antworten

In Winterthur ist man überzeugt, in Kivelä den richtigen Mann für den Neuaufbau mit einer jungen Mannschaft gefunden zu haben. «Wir hatten von der ersten Begegnung an ein gutes Gefühl», so Leimbacher. «Kivelä ist ein erfahrener Mann. Er hat einen klaren Plan und auf alle unsere Fragen eine Antwort gewusst.» Vor allem auf eine Frage: Wie ändert man die Mentalität einer Mannschaft. Denn das will man ja ab nächster Saison vor allem sehen in Winterthur: Ein Team, das sich zum Club bekennt und gegen jeden Gegner bis zum Umfallen kämpft. Dass das für einen Club wie den EHCW die allerste Voraussetzung für den Erfolg ist, darin sind sich die Clubverantwortlichen und Kivelä einig.

Teppo Kivelä hat seine Juniorenzeit bei Jokerit in Helsinki absolviert. In den 80er Jahren stieg der Center mit Hämeenlinna in die oberste Spielklasse auf, wurde mit Finnland Juniorenweltmeister und von den Minnesota North Stars. Der Sprung in die NHL gelang aber nie. Sein Weg als Spieler führte über HIFK in Helsinki über Ässät Pori nach Schweden zu Brynäs und danach nach Italien und Dänemark. Mit Finnland absolvierte Kivelä an der WM 1991 zehn Partien, ohne Skorerpunkt allerdings. Die besten Torschützen waren Jari Kurri und Teemu Selänne.

Nach seiner Spielerkarriere wär Kivelä im Nachwuchs von Hämeenlinna als Trainer tätig, ehe er in den Alpenraum wechselte, vorab nach Italien. Von Interesse ist vor allem seine letzte Stelle als Headcoach bei Fassa. Denn die Ausgangslage war ähnlich wie sie in Winterthur ist: Ein Klub, der in der Alps League immer in den hinteren Regionen klassiert war. Die Resultate waren zunächst ernüchternd. Sechs Siege aus 40 Spielen in der ersten Saison, gar nur drei Siege in der zweiten. In der eben zuende gegangenen Spielzeit aber waren es plötzlich 23 Siege. Das Playoff wurde erst im letzten Qualifikationsmatch verpasst.

Der Weg mit Fassa

«Bei Fassa haben wir mit einem sehr jungen Team begonnen», erklärt Kivelä die Entwicklung. «Wir zogen unser Programm durch, die Spieler blieben dabei. Letzte Saison gabs dann eine enorme Steigerung, weil die Mannschaft viel gearbeitet hat. Arbeit, «hard work», das sind Worte, die Kivelä häufig benutzt. Darauf gründet seine ganze Trainingsphilosophie, die eingentlich simpel tönt: «Wir müssen ein gutes Klima für die tägliche Arbeit schaffen, Damit beginnt alles. Wenn wir hart arbeiten, wird sich jeder verbessern. Und dann wird auch das Team besser.» Deshalb ist es Kivelä auch völlig egal, mit einem jungen Team zu starten. «Ja es ist jung», gibt er zu. «Aber es ist das, was wir eben haben.»

Kivelä ist sich bewusst, dass er beim EHCW die Gelegenheit erhält, sich in der Schweiz als guter Coach zu empfehlen. Wichtig ist ihm aber: «Es ist auch für die Spieler eine grosse Chance.»