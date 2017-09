Es könnte für die Playoffs reichen

Was ist vom EHCW in der neuen Spielzeit zu erwarten? Schafft er, im dritten Jahr nach dem Aufstieg, den Sprung in die Playoffs? Das sind die Fragen, die in den nächsten fünf Monaten geklärt werden. Die Ausgangslage: Der EHCW hat seine zweite NLB-Saison vor sieben Monaten auf Rang 9 beendet und bis kurz vor Schluss der Qualifikation realistische Chancen auf die Playoff-Teilnahme gehabt. Im Sommer nun hat sich mit Martigny einer der sieben Klubs, die für die hinteren Fünf der Tabelle im Normalfall ausser Reichweite liegen, in den Konkurs verabschiedet. Also müssten die Winterthurer nachrücken können ... Doch so einfach ist die Sache nicht. Denn von den Farmteams werden zumindest die GCK Lions (neu mit zwei Ausländern) und die EVZ Academy (neu mit Josh Holden) stärker eingeschätzt als letzte Saison – von vielen Auguren auch stärker als der EHCW.

Viel Minus ist weg

Diese Einschätzung der Winterthurer beruht in der Regel auf deren Abgängen: In der Tat sind, mit Ausnahme Adi Wichsers, praktisch alle weg, die letzte Saison einigermassen regelmässig gepunktet haben: allen voran die Topskorer Gian-Andrea Thöny und Alex Hutchings oder die Offensivverteidiger Jorden Gähler, Joel Steinauer und Thomas Büsser. Schaut man in den Statistikblättern aber eine andere Kolonne an, nämlich jene mit den Plus-Minus-Werten (also den Vergleich der erzielten und erhaltenen Tore, bei denen ein Spieler auf dem Eis stand), dann stellt man fest: Es ist auch ziemlich viel Minus weg.

«Selbstverständlich wollen alle in die Playoffs, auch wir. Viel wichtiger ist aber, dass wir nicht nur auf dem Eis, sondern auch daneben nachhaltig arbeiten.»Michel Zeiter

Vergleicht man das Winterthurer Kader mit jenem vom Mai 2016, als Michel Zeiter seine Aufgabe als Sportchef und Trainer des EHCW antrat, so sind jetzt 13 Spieler nicht mehr dabei. Zehn Spieler hat Zeiter unter Vertrag genommen: Mit dem 37-jährigen Verteidiger Reto Kobach, dem Slowaken Marek Zagrapan (30) als Spielmacher und auch Luca Homberger (25) drei Routiniers, mit Verteidiger Patrick Blatter (24) sowie den Stürmern Jan Lee Hartmann (22), Tim Wieser (22), Anton Ranov (23) und Kevin Bozon (22) fünf immer noch junge Spieler mit bereits etwas Erfahrung und mit Dominik Devaja (21) sowie aus dem eigenen Junioren Sebastian Jonski (19) zwei Talente. Hinzu kommen ausschliesslich junge Spieler mit B-Lizenz aus dem erweiterten NLA-Kader des Partnerteams Kloten oder aus dessen Elite-Junioren-Team. Es ist also eine ziemlich umgekrempelte Mannschaft, die am Start sein wird.

Leistungsträger beim EHCW

Sieht man sich das Kader an, so fallen zwei Dinge auf: Erstens sind mit Goalie Remo Oehninger und Joshua Theodoridis (der freilich aus der NLB gekommen ist) nur noch zwei Spieler dabei, die mit dem EHCW noch in der 1. Liga gespielt haben. Mit einer halben 1.-Liga-Mannschaft starteten die Winterthurer vor zwei Jahren ins NLB-Abenteuer. Jetzt steht bereits ein sehr ordentliches Swiss-League-Team zur Verfügung. Zweitens haben 19 Spieler, darunter sämtliche Leistungsträger, einen Vertrag in Winterthur und nicht beim Partnerteam EHC Kloten. Hat Kloten also Ausfälle wie gerade jetzt, so wirkt sich das auf den EHCW wesentlich weniger dramatisch aus als in den ersten beiden NLB-Jahren.

«Wir haben mehr PS und mehr Substanz als letzte Saison», ist Zeiter überzeugt. «Wir sind grösser und schwerer und wir haben in der Verteidigung mehr Erfahrung.» Wichtig war ihm Spieler zu finden, die «etwas erreichen» wollen. «Hier in Winterthur haben wir eine Mentalität, die von Leistungskultur und Konkurrenzkampf geprägt ist», sagt Zeiter klipp und klar. Für den Konkurrenzkampf sollen auch die jungen Spieler aus Kloten sorgen, die im Gegenzug Erfahrung in der zweithöchsten Liga sammeln können. «Aber sie müssen sich bei uns aufdrängen», fordert Zeiter. Leistungskultur eben.

Etwas mehr Profitruppe

Eine Verbesserung gegenüber den ersten beiden Jahren in der NLB ist auch: Der EHCW ist jetzt ein bisschen weniger eine Amateur- und ein bisschen mehr eine Profitruppe. Zeiter konnte also intensiver trainieren lassen als im Vorjahr, und während der Saison dürfte auch zusätzliche Erholungszeit eine Rolle spielen.

Mit der Vorbereitung ist Zeiter zufrieden: «In den Testspielen konnten wir vieles von dem Umsetzen, was wir trainiert haben.» Die Resultate – sechs Siege in sieben Spielen (nur die Partie gegen die ZSC Lions ging verloren) – waren gut. «Wir wissen schon, dass wir uns davon nichts kaufen können», beschwichtigt Zeiter. «Aber man hat doch gesehen, dass einige Dinge funktionieren.»

Der EHCW muss sich nicht verstecken

Die Testspiele, gerade die Vergleiche mit der EVZ Academy und zuletzt den GCK Lions, zeigten auch: Vor den direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz muss sich der EHCW nicht verstecken. Und womöglich gelingt es öfter als letzte Saison, einem Favoriten ein Bein zu stellen. «Zumindest wollen wir jeden Gegner bis zum Schluss fordern können und dabei mehr Konstanz erreichen», sagt Zeiter.

Ein rangmässiges Ziel hat er nicht ausgegeben. «Selbstverständlich wollen alle in die Playoffs, auch wir. Viel wichtiger ist aber, dass wir nicht nur auf dem Eis, sondern auch daneben nachhaltig arbeiten. Die Fans und die Sponsoren sollen ein Team sehen, das kämpft und ‘ geiles’ Hockey spielt.»

Wägt man alle Faktoren ab, so darf man davon ausgehen, dass der EHCW eine stärkere Mannschaft beieinander hat als in den ersten beiden NLB-Jahren. Auf die Frage jedoch, wie die Winterthurer im Vergleich zu den direkten Konkurrenten einzuschätzen und wie gross ihre Chancen auf den Sprung in die Playoffs sind, antwortet auch Zeiter ehrlicherweise: «Ich weiss es nicht.» Das werden erst die Ernstkämpfe zeigen. Den EHCW bei der Verteilung der Playoff-Plätze auf der Rechnung zu haben, ist aber sicher kein Fehler. (Der Landbote)