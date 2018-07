Fabio Haller erleidet Kreuzbandriss

Passiert ist es am letzten Donnerstag in der Turnhalle: Fabio Haller verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung am Knie, und das schwer. Diagnostiziert wurde ein Kreuzbandriss, der eine Operation erfordert. Für Haller das: Die Saison ist wohl gelaufen, bevor sie richtig begonnen hat. Nach Kreuzbandrissen brauchen Sportler in aller Regel im Minimum ein halbes Jahr, um sich zu erholen, und selbst wenn die Heilung wie erhofft in dieser Zeit vorankäme , wäre ein sauberer Aufbau nötig.

Fabio Haller ist von Sportchef und Trainer Michel Zeiter erst in diesem Frühjahr zum EHCW zurückgeholt worden, nachdem er schon unter Zeiters Vorgänger Markus Studer in Winterthur gespielt hatte. Seit Hallers Abgang hatte Remo Oehninger, der Torhüter Nummer 1 des EHCW, keine verlässliche Nummer 2 mehr neben sich. Die Folge: Oehninger war zwei Saisons lang der Torhüter, der in der Swiss League die meisten Schüsse auf seinen Kasten bekam. Um ihn zu entlasten und eine neue Konkurrenzsitution zu schaffen, ist Haller verpflichtet worden. In der Zwischenzeit hatte er bei Zug, Wil und Ambri weitere Erfahrungen gesammelt.

Einer, der hungrig ist

EHCW-Sportchef Zeiter ist nun an der Personalfront also wieder gefordert. Bis zum 6. August braucht er einen zweiten Goalie. Dann beginnt der EHCW mit dem Eistraining in der Deutweghalle. Bis dahin vergehen noch ein paar Wochen, während denen Zeiter den Markt sondieren kann. Einfach wird es nicht, das hat kürzlich auch der EHC Kloten zu spüren bekommen. Die Klotener fanden in der Schweiz keine geeignete Nummer 1 und nahmen den österreichischen Nationaltorhüter Bernhard Starkbaum unter Vertrag, was sie eine Ausländerlizenz kostete. Allerdings ist die Ausgangslage nicht ganz dieselbe wie in Winterthur. Anders als Kloten braucht der EHCW keine Nummer 1. Denn das dürfte der bewährte Oehninger sein. «Aber wir suchen schon einen, der hungrig ist und von seinen Fähigkeiten her Oehninger Paroli bieten kann», sagt Zeiter. (Der Landbote)