Im richtigen Moment gesteigert

835 Zuschauer in der Zielbau-Arena sahen ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die sich auf Augenhöhe bewegen. Das hatte man so erwarten können. Dem EHCW fiel es aber nicht mehr so leicht wie beim Testspiel vor sechs Tagen, die jungen GCK Lions in die Knie zu zwingen. Am Samstag führten sie dank guten Kontern nach zwei Dritteln 4:0 und gewannen sicher 4:2. Gestern war die Partie bis in die Schlussphase hinein spannend. Der EHCW gewann sie dank einem Powerplay-Tor Anthony Staigers in der 51. Minute. Nur zehn Sekunden brauchten die Winterthurer in dieser Überzahl bis zum Tor.

Starke Special Teams

Die Special Teams waren die eine Sache, in denen die Winterthurer besser waren. Auch in Unterzahl liessen sie keinen Treffer zu. Die andere war die Effizienz. Die GCK Lions waren lange eher stärker, als fünf gegen fünf Feldspieler auf dem Eis standen. Zwei Phasen gab es auch, in denen sie sich klare Vorteile hätten erarbeiten können. Zuerst nach dem 1:0 durch Robin Meier nach halber Spielzeit, da waren sie ein paar Minuten lang einem zweiten Treffer ziemlich nahe. Ebenso zu Beginn des Schlussdrittels: Gian-Andrea Thöny, der vom EHCW an den Zürichsee gewechselt hatte, und Captain Tim Ulmann vergaben gute Chancen. Als möglicher Skorer fehlte den GCK Lions allerdings Pascal Pelletier. Der Kanadier war kurzfristig zu den ZSC Lions beordert worden. Man ist geneigt zu sagen: Dem Farmteam hätte er in Winterthur mehr genutzt als der National-League-Mannschaft beim 1:6 in Lugano.

Die Winterthurer hatten Mühe ins Spiel zu finden. Eine gewisse Nervosität war nicht zu übersehen, flüssige Angriffe blieben 35 Minuten lang selten. Trotzdem hätte der EHCW nach 20 Minuten führen können, denn er war gefährlicher als der Gegner. Dominik Egli, ein vielversprechender Verteidiger vom Partnerteam Kloten, und zweimal Luca Homberger hatten die grössten Möglichkeiten.

Aber so richtig drin in der Meisterschaft war der EHCW erst, nachdem er 0:1 in Rückstand geraten war. Aus diesem machte er in den letzten fünf Minuten des zweiten Drittels einen 2:1-Vorsprung, der dann freilich wieder preisgegeben werden musste. Erster Torschütze des EHCW war Marek Zagrapan, der alleine vor GC-Torhüter Wolfgang Zürrer mit einem wuchtigen Schuss traf. Das weite Zuspiel kam von Michael Roos. Nur wenig später traf Patrick Zahner zum 2:1. Alle vier Tore im Mitteldrittel, auch das 2:2 durch Miranda, fielen durch Gegenstösse. Das zeigt: Beide Teams störten jeweils ziemlich effizient. Es kam darauf an, weniger Fehler zu machen als der Gegner.

In dieser Beziehung sah der EHCW lange nicht so gut aus. Im Aufbau misslang einiges, und auch ein Treffer wie Marco Mirandas 2:2 hätte eigentlich nicht fallen dürfen. Miranda lief nach einem Bully im eigenen Drittel einfach an allen Winterthurern vorbei und bezwang Oehninger.

Homberger und Zagrapan

In der entscheidenden Phase der Partie, in den letzten zehn Minuten also, waren die Winterthurer dann aber cleverer. Die GCK Lions, die ja hinten lagen, handelten sich zuviele Strafen ein. Der EHCW musste sich einzig vorwerfen lassen, die Partie mit dem 4:2 nicht schon vor der Schlusssirene entschieden zu haben. Wirklich gefährlich wurde es aber nicht mehr.

Trainer Michel Zeiter konnte wie angekündigt auf sein vollständiges Kader zurückgreifen. Die auffälligste Linie war zu Beginn der Partie jene mit Luca Homberger, Jan Lee Hartmann und Tim Wieser. Im Mitteldrittel, als Wieser eine Zehnminutenstrafe kassierte, tauchte sie etwas unter. Dafür hinterliess Zagrapan mit seinem kaltblütig erzielten 1:1 eine erste Duftmarke. Auch sonst war der Slowake, der mit Kevin Bozon und Staiger eine Sturmformation bildete, eine treibende Kraft und hatte seinen Stock oft im Spiel, wenn es für die GCK Lions gefährlich wurde.

Der Start in die Saison ist den Winterthurern also gelungen. Klar ist aber auch, das heute Samstag bereits eine viel schwierigere Aufgabe auf die sie wartet: Das Auswärtsspiel gegen Rapperswil-Jona, einen der Topfavoriten der Swiss League. Gestern setzten sich die St. Galler gegen Thurgau standesgemäss mit 3:0 durch. (Der Landbote)