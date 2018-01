Jetzt wirds schwer für den EHCW

Vor diesem Wochenende hatte man optimistisch sein dürfen beim EHCW: Der Rückstand auf einen Playoff-Platz betrug nur fünf Punkte, und es standen Spiele gegen die direkten Konkurrenten GCK Lions und EVZ Academy an. Die Formkurve zeigte nach oben, erstmals konnten mit Mario Lamoureux und Marek Zagrapan zwei Ausländer eingesetzt werden. Gut sah das aus.

Nach nur einem gewonnenen Punkt aus diesen beiden kapitalen Partien aber muss man sagen: Auch wenn noch 14 Spiele bleiben, wird es für den EHCW ganz schwer, die Playoffs noch zu erreichen. «Dessen sind wir uns bewusst», sagte EHCW-Trainer Michel Zeiter. «Aber wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen.»

Die Gewinner dieser Doppelrunde waren die EVZ Academy und die GCK Lions, die sechs respektive fünf Punkte holten und am Dienstag aufeinandertreffen. Sie dürften Rang 8 unter sich ausmachen. Der EHCW liegt zehn Punkte hinter den achtplatzierten Innerschweizern, sechs hinter den Zürchern. Für ein Team, das von den letzten zehn Spielen nur eines gewonnen und auch gegen die direkten Konkurrenten verloren hat, ist das eine Hypothek, die enorm schwer wiegt.

0:2 nach 109 Sekunden

In Zug handelten sich die Winterthurer den wegweisenden Rückstand schon zu Beginn ein. Man muss den Spruch bemühen: Sie knüpften nahtlos da an, wo sie am Freitagabend gegen die GCK Lions aufgehört hatten, als sie einen 4:0-Vorsprung nach gut 40 Minuten preisgaben und in der Verlängerung 4:5 verloren.

Dass ein solches Desaster an einer Mannschaft nicht spurlos vorbeigeht, war klar. Aber dass die Winterthurer gleich derart neben sich stehen würden wie in Zug, war dann doch nicht zu erwarten gewesen: Fabian Haber­stich brachte Zug nach 57 Sekunden des Spiels 1:0 in Führung,Fabio Arnold erhöhte nach 109 Sekunden auf 2:0. Und schon musste EHCW-Trainer Michel Zeiter sein Time-out nehmen.

Viel half es nicht. Zug war frischer, schneller und in jeder Beziehung überlegen. Beim EHCW war die Verunsicherung bis auf die (kleine) Tribüne der Academy-Arena zu spüren. Keiner schien genau zu wissen, was der Neben- oder Vordermann tat, man zog sich stets ein bisschen weiter zurück, als nötig gewesen wäre, und war dann viel zu weit weg von den Gegenspielern. Wer erst überlegen muss, läuft derAktion eben hinterher.

Die jungen Innerschweizer schalteten und walteten, wie sie wollten, und erhöhten in der 17. Minute durch ihren schwedischen Topskorer Philip Rondahl auf 3:0. Wenig ausrichten konnte Andrin Seifert, der anstelle des angeschlagenen Remo Oehninger im EHCW-Tor stand.

Staigers Zeichen

Als alles danach aussah, als würde sich der EHCW widerstandslos in sein Schicksal ergeben, schaltete sich Anthony Staiger massgeblich ein. Und wehrte sich. Der mit Abstand beste Winterthurer Torschütze verkürzte in der 19. Minute auf 1:3, indem er in Unterzahl einen Pass abfing und Zugs Goalie Gianluca Zaetta entschlossen bezwang. Genau diese Eigenschaft hatte dem EHCW bis zu diesem Zeitpunkt gefehlt. Staigers Aktion sorgte dafür, dass sich etwas veränderte. Noch im ersten Drittel verkürzte der EHCW auf 2:3 – Sekundenbruchteile bevor die Sirene ertönte. Torschütze war wieder Staiger.

Aber so schnell die beiden Toren gefallen waren, so schwer war es für die Winterthurer nachzulegen. Sie spielten zwar ein sehr gutes zweites Drittel, sie brachten Zug in Bedrängnis, aber der Ausgleich zum 3:3 fiel nicht. Am nächsten kam ihm Marco Lehmann mit einem Pfostenschuss.

Punkto Torchancen bot sich im letzten Drittel dasselbe Bild: Beim EHCW traf auch Ranov nur den Pfosten, Lamoureux, Zagrapan und Staiger scheiterten in bester Position. Der Unterschied war: Zug hatte sich wieder gefangen und machte aus dem knapp gewordenen Vorsprung wieder einen sicheren. Hauptverantwortlich war die Linie mit Haussener, Haberstich und Rondahl, die vier der sechs Tore ihres Teams erzielte.

Vorne traf der EHCW also nicht genügend. Vor allem aber kassiert er hinten weiterhin zu viele Tore. «Gleich die ersten zwei Schüsse waren drin», sagte Trainer Zeiter. Es fehlt dem EHCW hinten eindeutig an Breite. Bisher ging das einigermassen, weil sich kein Verteidiger ernsthaft verletzte. Gegen die GCK Lions fiel aber Atanasio Molina aus, möglicherweise wird er einige Zeit fehlen. Praktisch spielte der EHCW dadurch nur noch mit fünf Verteidigern, «und das haben wir gemerkt», sagte Zeiter. Für den EHCW heisst das im Hinblick auf die kommende Saison: Er muss schauen, dass er auch da nicht mehr auf den Partner aus Kloten angewiesen ist.

Die nächsten Spiele werden aber ohnehin schwer: Am Freitag gehts nach Olten, das eine Reaktion zeigen muss, am Sonntag kommt Visp nach Winterthur.

(Der Landbote)