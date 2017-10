Kevin Schläpfer ist der neue Kloten-Trainer

Kevin Schläpfer hat in Kloten einen Vertrag bis und mit Saison 2019/2020 unterzeichnet. Als Headcoach - der 47-Jährige wird aber auch eine Funktion in der Sportkommission inne haben und damit auch die sportlichen Belange mitgestalten.

In einer Mitteilung schreibt der EHC Kloten, dass man mit Kevin Schläpfer den Wunschkandidaten verpflichtet habe. Der ehemalige Headcoach des EHC Biel habe das Anforderungsprofil vollends erfüllt und die Geschäftsleitung wie auch den Verwaltungsrat im Rahmen der Gespräche und Verhandlungen überzeugt.

Gegen Zug noch nicht an der Bande

Der Sissacher brennt darauf, wieder zu wirken. Er sei sich aber auch bewusst, dass es in Kloten sehr viel zu tun gäbe. Und dass der Weg nach oben steinig sei. «Der EHC Kloten hat aber Potenzial», sagt Schläpfer. Nun gehe es darum, dieses bestmöglich auszuschöpfen.

Kevin Schläpfer wird die Mannschaft am Mittwoch übernehmen. Für das Spiel gegen Zug am Dienstagabend steht somit noch das Interims-Duo Gällstedt/Rötheli an der Bande.

Schläpfer war von 2010 bis 2016 Chefcoach des EHC Biel, ehe er im letzten November abgesetzt worden war. Sein noch bis zum 30. April 2018 laufender Vertrag mit den Seeländern wurde per sofort aufgelöst. Ein Nachfolger für den ebenfalls entlassenen Sportchef Pascal Müller ist noch nicht gefunden.

(mcp)