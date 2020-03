Nur der Coiffeurtermin bleibt noch

Rikard Grönborg ist ein pünktlicher Mensch. Aber am Donnerstagmorgen verschob er das Meeting mit dem Team, das auf 9.15 Uhr angesetzt war, zuerst um eine Viertelstunde, dann mehrmals um weitere zehn Minuten. Die ZSC-Cracks harrten in der Garderobe aus, in Erwartung des Unvermeidlichen. Um 10.04 Uhr kam Sportchef Sven Leuenberger hinein und verkündete, die Saison sei abgebrochen. Die Spieler gingen trotzdem noch aufs Eis und «chnebleten», um ihre Köpfe zu lüften.

Als die ZSC Lions im April 2018 in Lugano ihren letzten Meistertitel errangen, hätten sie nicht gedacht, dass sie danach zweimal kein Playoff spielen würden. 2019 verpassten sie es sportlich, diesmal ist das Coronavirus dazwischengekommen. «Es fühlt sich schon an wie ein Déjà-vu», sagte Chris Baltisberger. «Obschon wir uns diesmal nichts vorwerfen müssen.»

Flüeler: «Es tut sehr weh»

Goalie Lukas Flüeler brachte den Mix von Gefühlen auf den Punkt: «Wir können stolz sein auf unsere Saison, wir haben vieles verbessert. Aber es tut sehr weh, dass wir nicht zeigen können, dass wir ein Meisterteam sind.»

Eine Laune des Schicksals wollte es, dass auf diesen Donnerstag der Termin angesetzt war, an dem sich die ZSC-Spieler und Grönborg nochmals äusserten gegenüber den Medien, ehe die volle Konzentration dem Playoff-Start vom folgenden Dienstag gelten würde. Nun wurden die Gespräche mit den Journalisten zum ersten Teil der Verarbeitung dieser unfassbaren Situation. «Komisch ist es», sagte Chris Baltisberger. «Ja, komisch. Das ist das richtige Wort.»

Grönborg gab sich derweil Mühe, sein erstes ZSC-Jahr zu resümieren: «Ich bin stolz auf die Entwicklung der Spieler. Und ich bin stolz, in welche Richtung wir gegangen sind», sagte er. Um anzufügen: «Aber im Moment bin auch ich recht leer.» Es habe gutgetan, sich in diesen turbulenten Zeiten aufs Eishockey fokussieren zu können, täglich zur Eishalle zu kommen. «Das war wie eine Befreiung. Auf dem Eis können wir die Dinge mehr oder weniger kontrollieren.»

«Ich glaube, wir hätten eine sehr gute Chance auf den Titel gehabt. Aber so hätte es keinen Sinn gemacht.»ZSC-Stürmer Simon Bodenmann

Grönborgs Frau Dawnie ist Amerikanerin, auch er hat inzwischen den US-Pass. Sie werden sich beraten müssen, wo sie mit ihren zwei Töchtern die nächsten Wochen, ja Monate verbringen. Ihr Haus in Schweden haben sie verkauft. Grönborgs Vater lebt nicht mehr, seine Mutter wohnt in Stockholm. «Ich fühle mich sehr sicher in der Schweiz», sagte er. «Aber vielleicht wollen wir nahe bei der Familie meiner Frau sein, in Salt Lake City.» Als US-Bürger können sie noch nach Amerika fliegen, trotz des Einreiseverbots von Donald Trump. Aber es empfiehlt sich wohl, sich zu beeilen. Garrett Roe und Maxim Noreau, die Nordamerikaner, packten jedenfalls schnell ihre Sachen.

Zeit, ihre Gefühle zu sortieren, blieb den ZSC-Spielern noch nicht gross. «Nach dem Tessiner Regierungsentscheid war für mich der Fall klar», sagte Simon Bodenmann. «Ich freute mich extrem, mit dem ZSC im Hallenstadion Playoff zu spielen. Ich glaube, wir hätten eine sehr gute Chance auf den Titel gehabt. Aber so hätte es keinen Sinn gemacht.» Er fügte noch an: «Nach dem letzten Jahr, wo wir nicht recht wussten, wo wir stehen, haben wir jetzt wieder unsere Identität gefunden.»

Wann folgt das WM-Aus?

Wie es in den nächsten Tagen weitergeht, weiss noch niemand genau. Die Ausländer reisen ab, aber was tun die Schweizer? Und ist es für die Nationalspieler, und davon gibt es ja einige, noch angezeigt, sich für eine allfällige WM fit zu halten? Inzwischen hat bereits die renommierte «Hockey News» geschrieben, die Weltmeisterschaft werde abgesagt. Was der Weltverband via Twitter sofort dementierte. Aber es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Inzwischen wurde die U-18-WM in Michigan (ab 16. April) gestrichen.

«Wenn ich in den letzten Tagen und Wochen etwas gelernt habe, dann, dass man momentan nicht zu weit nach vorn schauen sollte», sagte ZSC-Captain Patrick Geering. Er werde sich die nächsten Tage fit halten, vielleicht an der Limmat joggen gehen, solange das noch erlaubt sei. «Derzeit habe ich nur noch einen Fixtermin», sagte Geering, bevor er sich verabschiedete: «Um 13 Uhr beim Coiffeur. Da wollte ich mir meine Playoff-Frisur machen lassen.»

