Ohne Tore gibts keine Siege

Einmal mehr hat es der EHCW nicht fertiggebracht, eines der Farmteams zu schlagen. Nach der Niederlage am Samstag gegen die GCK Lions unterlag er am Dienstag auch Biasca. Anders als auf dem Dolder lieferte das Team Michel Zeiters keine schlechte Leistung ab. Aber sie war in der Offensive nicht gut genug, um die defensiv sehr stabilen Tessiner in die Knie zu zwingen. «Ohne Tore kann man nicht gewinnen. So einfach ist die Geschichte», sagte Zeiter. «Uns fehlen im Moment die letzten fünf Prozent Überzeugung, die es braucht, um sich durchzusetzen.»

Die entscheidenden Szenen ereigneten sich in der 9. Minute. Erst hatte Tim Wieser eine gute Abschlussmöglichkeit, traf aber das Tor nicht. Umso härter wurde er Sekundenbruchteile darauf von Timo Demuth getroffen. Es war ein klarer Check gegen den Kopf, der ungeahndet blieb. Wieser war teilweise bewusstlos und musste ins Spital in Bellinzona überführt werden. Der EHCW hinterlegte einen Spielfeldprotest.

Der Fehler der Routiniers

Gleich im nächsten Einsatz fiel das Tor, das den Match entschied. Anthony Nigro spielte in der gegnerischen Zone einen gewagten Pass auf Verteidiger Uinter Guerra. Der bekam die Scheibe nicht richtig unter Kontrolle, Dario Rohrbach, der Topskorer der ­Ticino Rockets, konnte enteilen und Tim Guggisberg zum 1:0 bezwingen. Anlasten konnte man dieses Tor natürlich nicht dem EHCW-Goalie, es sind die Routiniers Nigro und Guerra, die es auf ihre Kappe nehmen müssen.

Das 0:1 und Wiesers Ausfall kurz vorher waren zwei Ereignisse, die den EHCW nach einem guten Beginn etwas aus der Bahn warfen. Dennoch hatte er kurz vor Drittelsende eine erste grosse Ausgleichschance. Jared Gomes brachte die Scheibe im Powerplay nach einem guten Zuspiel Ranovs am weiten Pfosten aber nicht im Tor unter. Eine ähnliche Möglichkeit hatte Guerra 20 Minuten später. Auch er hatte das leere Tor vor sich, sein Abschluss wurde aber von einem Verteidiger noch geblockt. Solche Chancen muss man halt nutzen, wenn man gewinnen will.

Dazwischen allerdings hatte das ganze zweite Drittel dem Heimteam gehört. Es erhöhte den Rhythmus markant. Der EHCW machte das Tempo zwar mit, aber vor dem eigenen Tor ging dann wieder mal einer vergessen. Guggisberg zeigte drei, vier glänzende Paraden und hielt die Chancen auf Punkte damit aufrecht.

Steigerung ist nötig

Die Winterthurer unternahmen im letzten Drittel nochmals alles, um den Match zu kehren. Sie kamen aber zu wenig oft in den Bereich, in dem es wirklich gefährlich wird. Viele ihrer Schüsse wurden geblockt, bei Abprallern konnten sie sich nicht durchsetzen, auch im Powerplay nicht. So kam Biascas Goalie Connor Hughes zu einem Shutout, ohne allzu viel zeigen zu müssen. Und Jason Fritsche konnte sich mit dem Schuss ins leere Tor zum 2:0 18 Sekunden vor Schluss auch noch in die Skorerliste eintragen.

Biasca kam zu seinem ersten Sieg nach neun Niederlagen seit dem . . . 4:2 in Winterthur. Beim EHCW muss man sich natürlich fragen, wie er aus dem Loch wieder herauskommt, in das er sich verfahren hat. Genau die Hälfte der Qualifikation ist absolviert, und 13 Punkte aus 22 Spielen ist natürlich kein Fahrplan, der ins Playoff führt. Es braucht also eine Steigerung, am besten schon am Freitag. Dann empfängt der EHCW den HC Thurgau zum Derby. (Landbote)