Praplans Zusage in Kloten

Es ist vor allem ein Zeichen: Vincent Praplan hat in Kloten seinen Vertrag um eine Saison bis Ende 2018/19 verlängert. Ob er auch so lange für die Klotener spielt, ist eine andere Frage. Denn der Flügel, an der letzten WM bester Schweizer Stürmer, darf mit der NHL liebäugeln. Deshalb erlaubt es ihm Kloten auch, in der ersten Septemberwoche ein Rookie-Camp in San José zu besuchen. Wie Pius Suter, der von den ZSC Lions die Freigabe erhielt, an einem ähnhlichen Anlass in Ottawa teilzunehmen, wird Praplan dem EHC Kloten deshalb in den ersten drei Meisterschaftsspielen fehlen. Die Absenz eines Topstürmers können die Lions eher verkraften als die Klotener. (Zürcher Unterländer)