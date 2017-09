Santala und Obrist verpassen Saisonauftakt

Der EHC Kloten muss zum Saisonauftakt auf zwei Spieler verzichten. Wie der Club heute mitteilt, wurde Tommi Santala im Training vom Mittwoch von einem Puck im Gesicht getroffen. Bei der Untersuchung stellte sich eine Fraktur am Unterkiefer heraus, die einen operativen Eingriff zur Folge hat. Tommi Santala wird am Mittwoch operiert. Mit einer Rückkehr des Stürmers wird in sechs bis acht Wochen gerechnet.

Patrick Obrist hat sich in der Vorbereitungsphase eine Verletzung an der Bauchmuskulatur zugezogen. Er wurde am Mittwochmorgen erfolgreich operiert und muss nun rund zwei bis vier Wochen vom Spielbetrieb pausieren. (mst)