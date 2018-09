Sympathiepunkte für den EHCW

Es war eine schwierig Ausgangslage für die Unterklassigen, das sah man gestern nicht nur in Winterthur, sondern auch in Küsnacht, Weinfelden oder Pruntrut: Die Teams aus der National League wollten drei Tage vor dem Saisonstart zeigen, dass sie bereit sind. Zugs Trainer Dan Tangnes machte punkto Aufstellung keine Kompromisse: Es waren alle Stars da, von Stephan im Tor über Diaz, Roe, Stalberg, Klingberg oder McIntyre. Es spielten aber auch Junge wie Stadler, Oejdemark, Haberstich oder Zehnder, die in der EVZ Academy ausgebildet worden und da dem EHCW früher schon begegnet sind.

Doppelschlag zum 0:2

Der EHCW bekam schnell zu spüren, wie es an der Spitze der National League zu und her geht. Zug ging in der 6. Minute innert 20 Sekunden 2:0 in Führung: Erst traf Miro Zryd im Powerplay, dann Fabian Schnyder nach einem Gegenstoss. Dominic Lammer scheiterte in der 15. Minute mit einem Penalty an Remo Oehninger, ehe dieser kurz vor Drittelsende Victor Oejdemarks Schuss zum 0:3 zwischen den Beinen passieren lassen musste. Es war zu diesem Zeitpunkt schon klar: Eine Cup-Überraschung würde es kaum geben.

Beim EHCW fehlte der angeschlagene Pascal Blaser, dafür war Luca Homberger wieder dabei. Michel Zeiter versuchte im Hinblick auf das Heimspiel gegen Kloten, seine Kräfte zu verteilen und möglichst gleichmässig zum Einsatz zu bringen. Ron Martikainen, Jari Allevi und Kris Schmidli spielten neben erfahrenen Centern. Im Vergleich zum Match gegen Thurgau blieb nur die Linie mit Nigro, Bozon und Staiger gleich.

Anfangs zuviel Respekt

Die Winterthurer wehrten sich zunächst, so gut es ging, es gab Phasen, da hatten sie den eigenen Slot gut im Griff. Schwierig wurde es bei Scheibenverlusten, denn Zug stellte sehr schnell um. Die beste Winterthurs im ersten Drittel hatte Tanner Sorenson, der solo an EVZ-Goalie Stephan scheiterte. Aber selbst diese Szene war nur möglich geworden, weil Sekunden vorher Schnyder nicht an Oehninger vorbei gekommen war. Im ersten Drittel bangte man um den EHCW, und Trainer Michel Zeiter meinte dazu: «Da hatten wir zuviel Respekt vor dem Gegner.»

Das änderte sich vom zweiten Drittel an. Wie schon am Samstag gegen Thurgau wurde der EHCW immer besser, je länger der Match dauerte. Umgekehrt ist es oft so: Wenn eine oberklassige Mannschaft klar führt, lässt sie etwas nach, ist ein bisschen weniger konsequent. So war Zug zwar lange Zeit weiterhin gefährlich, wurde aber auch immer nachlässiger. Der EHCW bekam mehr Scheibenbesitz, mehr Möglichkeiten, schnell nach vorne zu kommen und immer mehr Powerplays, von denen eines zur Spielmitte auch richtig gut gespielt war. Zugs Goalie Stephan hatte vom zweiten Drittel an wesentlich mehr zu tun als vorher. Guerra und Schmidli, Bozon, Sorenson oder Wieser hätten da schon ein Tor erzielen können. Dann aber waren die Winterthurer auch wieder naiv: Schnyder erzielte in der 39. Minute das 4:0, weil einige glaubten, die Partie werde unterbrochen, als eine Strafe gegen den EHCW angezeigt war.

Immer mehr Chancen

Im letzten Drittel aber zeigten die Winterthurer, was sie in dieser Saison drauf haben. Zwar verzeichnete McIntire einen zweiten Pfostenschuss für Zug, aber es war das Heimteam, das jetzt mehr zeigte und auch häufiger gefährlich wurde. Das Tor zum 1:4, das Jari Allevi nach sauberer Vorarbeit Martin Alihodzics in der 45. Minute erzielte, war hoch verdient. Am Schluss konnte man sagen: Der EHCW hat zwei Drittel lang auch resultatmässig mitgehalten, aber erst, als die Partie entschieden war. «Mit den Dritteln zweiund drei bin ich sehr zufrieden», sagte Zeiter. Für Zugs Trainer Tangnes galt das nicht. Den Fakt, dass er fünf Minuten vor Schluss ein Timeout nahm, kann man nur so interpretieren.

Beim EHCW ist die Frage, was ihm dieser Match im Hinblick auf die Partie vom Freitag gegen Kloten gebracht hat. «Sehr viel», denkt Zeiter, «vor allem wegen der hohen Intensität.» Kommt hinzu: Wie das Spiel gegen Zug endete, war gewiss auch gut fürs Selbstvertrauen der Winterthurer. Wer eine Schweizer Topmannschaft wie den EV Zug ärgern kann, muss sich auch vor einem Spitzenteam der Swiss League nicht fürchten. Denn eines bleibt am Freitag gleich: Wie Zug kommt Kloten als hoher Favorit in die Zielbau-Arena.

(Der Landbote)