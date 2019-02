Transferposse um EHCW-Kanadier

Schon am Sonntag sickerte durch: Der Kanadier Jared Gomes, Topskorer des EHC Winterthur, wechselt fürs Playoff zu Kloten, gegen das er an diesem Tag noch ein Tor und einen Assist gebucht hatte. Am Montagmorgen kommunizierten die beiden Klubs gleichzeitig: Der Transfer per B-Lizenz ist definitiv, und genau gleich wechsle Anthony Nigro, der zweite EHCW-Ausländer, zum HC La Chaux-de-Fonds.

Die falsche Auskunft

Doch am Montagabend kam das Dementi: Die Transfers konnten nicht vollzogen werden, denn sie hätten gemäss Reglement bis zum 15. Februar abgewickelt sein müssen. Die Pointe daran ist: Der EHCW, Kloten und La Chaux-de-Fonds hatten sich vorgängig beim Schweizer Verband erkundigt, wie diese Übertritte zu handhaben seien und die Auskunft erhalten: Die Transfers sind bis gestern Montag, 18. Februar, noch möglich. Diese Auskunft erwies sich nun als falsch, wie der Verband, bei dem man offenbar die eigenen Reglemente nicht kennt, selber feststellte.

Das ist für alle Beteiligten höchst ärgerlich. Dem finanziell klammen EHCW entgehen Einnahmen, die er hätte brauchen können. Und Kloten, das am Sonntag in Winterthur mit Jack Combs als einzigem Ausläner antrat, muss auf einen Spieler verzichten, der vielleicht noch viel genützt hätte. Gomes kam in seiner Zeit beim EHCW immerhin auf einen Schnitt von einem Skorerpunkt pro Match. Auch Nigro wäre bei La Chaux-de-Fonds eine valable Alternative gewesen für den Fall, dass einer der an sich gesetzten Brett Cameron und Tim Coffman ausgefallen wäre. Nicht zuletzt sind auch Gomes und Nigro selber die Geprellten, denn sie hätten die Saison womöglich auch anderswo fortsetzen und zuätzlich Geld verdienen können.

Das fragwürdige Reglement

Ziemlich fragwürdig ist auch das Reglement, das den Wechsel von Ausländern bis 15. Februar vorschreibt. Hätte der EHCW diese Frist eingehalten, so hätte er mindestens gegen Kloten auf seine Kanadier verzichten müssen. Zwar ging es da für die Winterthurer nur noch ums Prestige. Eine klare Wettbewerbsverfälschung – Kloten hätte in der letzten Runde noch Vierter, aber auch Sechster werden können, wäre es aber allemal gewesen. Dazu hätte man viele der 2100 Fans in der Zielbau-Arena um einen Saisonhöhepunkt gebracht, wenn man mit einer chancenlosen Mannschaft hätte antreten müssen. Der Ärger wäre programmiert gewesen. Da wird man im Verband also über die Bücher gehen müssen.

Guerra, Staiger, Guggisberg

Somit bleiben nur drei Winterthurer übrig, die ihre Saison mit B-Lizenzen fortetzen können. Denn Schweizer Spieler haben bis Montag noch wechseln dürfen. Goalie Tim Guggisberg und Verteidiger Uinter Guerra stehen im Playoff als Absicherung dem EHC Kloten zur Verfügung. Und Anthony Staiger, der ab nächster Saison bei Kloten unter Vertrag steht, wird das Playoff mit La Chaux-de-Fonds bestreiten. (Der Landbote)