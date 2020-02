Und endlich herrscht wieder einmal Playoff-Freude in Kloten

Als Romano Lemm den Puck aus dem Drittel hob, wars vollbracht, zu spielen waren noch drei sekunden: Der Center, in Abwesenheit Steve Kellenbergers Captain, riss die Arme im Jubel hoch: 3:2 im Spiel, 4:1 in der Serie – Kloten hat erstmals seit 2014 wieder eine Playoff-Serie gewonnen. Und trifft im Halbfinal – der, wenn alles nach Programm läuft, am Freitag beginnt, – nicht auf Visp, sondern auf Langenthal. Der Sechste der Qualifikation schaltete den EHC Olten in fünf Spielen aus. Der zweite Halbfinal heisst Ajoie gegen Visp, die Walliser holten sich ihren vierten Sieg in der Verlängerung.

Fünf Playoff-Serien in Folge hatte Kloten verloren. Im letzten Jahr den Viertelfinal gegen Langenthal, 2018 jene Duelle gegen Ambri und die SCRJ Lakers, 2016 den Viertelfinal gegen Davos und 2014 den Final gegen die ZSC Lions. Der letzte Erfolg vor gestern war das 4:2 im Halbfinal von 2014 über Fribourg. Beim 4:2-Heimsieg zum Schluss jener Serie hatten Simon Bodenmann, Victor Stancescu, Tommi Santala und Ersatzausländer Josh Hennessy die Tore erzielt.

Vom 0:2 zum 3:2

Gestern hiessen die Torschützen in einem zähen Match Emilijus Krakauskas, Fabian Ganz und Marc Marchon. Die Klotener gerieten gegen die GCK Lions erneut in Rückstand, zum ersten Mal sogar mit mehr als einem Tor. In der 24. Minute schoss Fuhrer das 2:0 für die Lions, in der 38. Minute hiess es 3:2 für Kloten. «Wir spielten lange nicht gut, aber dann ist ein Ruck durch das Team gegangen», sah Trainer Per Hanberg. Dass das Powerplay seiner Leute im letzten Drittel nicht funktionierte, störte ihn wenig. Die Atmosphäre dagegen empfand nicht nur er als «unwirklich». Für die Fans war für dieses Geisterspiel mit grossem Aufwand einen Livestream mit Kommentar organisiert worden.

Liniger stellte sein Team gut ein

Zwischendurch betrug die Einschaltquote über 1000. «Dä Sieg vor Auge die einzig Priorität, au wenn d Kurve im Rugge leider für hüt emal fehlt.» Dieses grosse Plakat hatten die Stehplatzfans in ihrem Sektor aufgehängt. Und Éric Faille verneigte sich denn am Schluss auch vor dieser Botschaft, er machte eine Welle in Richtung leerer Kurve. Die Fans liessen es sich alleedings nicht nehmen, diesen ersten Playoff-Erfolg seit sechs Jahren speziell zu feiern. Rund 20 Minuten nach Spielende erschien eine grössere Delegation vor der Halle. Unüberhörbar für alle, die noch da waren. Dass ausgerechnet an seinem solch speziellen Tag für Eishockey-Kloten fast niemand in der Halle sein durfte, war auch für die Spieler nicht einfach. In einer Atmosphäre wie bei einem Trainingsspiel um einen Platz im Playoff-Halbfinal zu kämpfen, ist nun wirklich nicht alltäglich.

"Aber jetzt ist da etwas passiert, jetzt sollte das korrigiert sein."Klotens Trainer Per Hanberg denkt, dass die Klotener Playoff-Blockade nun gelöst ist.

Dass Kloten in allen drei Heimspielen gegen die GCK Lions Mühe gehabt hat (1:4-Niederlage, 4:3 nach Verlängerung und gestern das 3:2), zeigt auf, dass die mentale Blockade nach den Misserfolgen der letzten Jahre extrem war. «Aber jetzt ist da etwas passiert, jetzt sollte das korrigiert sein», denkt Hanberg. Die ersten zwei Schritte nach vorne sind getan. Das erste Ziel lautete: Besser in der Qualifikation als 2019 zu sein – das gelang mit Platz 1. Das zweite war, im Playoff weiter zu kommen als im letzten Jahr. Das ist mit dem 4:1 gelungen. Kloten hat auf die 1:4-Niederlage zum Start hervorragend reagiert.

Das heisst nicht, dass das Team immer gut spielte. Aber es hat Mittel gefunden, um diese GCK Lions in die Schranken zu weisen, die von Michael Liniger hervorragend eingestellt worden sind.

Dass gestern ein Umsatz von rund 120000 Franken verloren ging, konnte man angesichts des Ergebnisses verschmerzen. Für einmal wenigstens.