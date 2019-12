Vorläufig übernimmt Misko Antisin beim EHCW

Auf der Website des EHC Winterthur ist schnell reagiert worden: «Cheftrainer vakant» steht nun dort, wo bis Sonntagmorgen noch Michel Zeiters Name und Bild zu sehen war. Der Assistenzcoach indessen ist noch dabei, und Misko Antisin ist es auch, der die Trainings während der Nationalteampause leitet.

«Antisin wird auch im Boot bleiben», sagt Verwaltungsratspräsident Rolf Löhrer. Wer die Mannschaft heute in einer Woche bei Wiederaufnahme der Meisterschaft in La Chaux-de-Fonds betreut, ist noch offen. «Spätestens am Montag», sagt Löhrer, werde der Entscheid gefallen sein. Einerseits geht es darum, die Saison anständig fertig zu spielen, andererseits darum, einen Neuaufbau für 2020/21 vorzunehmen. Es könnte also sein, dass der Mann, der das Team bis zum Saisonende führt, nicht unbedingt der ist, der auch nachher das Sagen hat.

Löhrer, Urban Leimbacher, Vizepräsident Rocco Leone und weitere Leute aus dem Vorstand und Club werden über die Zeiters Nachfolger entscheiden. Erste Gespräche haben schon stattgefunden, und nicht erst in dieser Woche. Sicher ist, dass die Zeit eines Doppelmandats Sportchef/Trainer in Winterthur vorbei ist. Wie die Lösung oder Einigung mit Michel Zeiter aussehen könnte, dessen Vertrag bis Saisonende gelaufen wäre, soll sich gegen Ende dieser Woche zeigen.