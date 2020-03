«Wenn es allen schlecht geht, beginnt man, einander zu helfen»

Ertappen Sie sich manchmal dabei zu denken, wie weit fortgeschritten das Playoff jetzt schon wäre?

Du Bois: Ich nicht. Obschon es erst eine gute Woche her ist, dass das Playoff abgesagt wurde, ist das alles schon sehr weit weg. Momentan gibt es wirklich andere Prioritäten. Meine Frau und ich sind mit unseren zwei Buben zu Hause und versuchen, uns so gut wie möglich zu isolieren. Ich habe genug zu tun mit der Familie, es wird mir nicht langweilig.

Grossmann: Bei mir sieht es ähnlich aus wie bei Félicien. Ich habe auch zwei kleine Buben. Der eine ist zwei, der andere dreieinhalb Monate. Dazu haben wir noch einen Hund. Ich bin inzwischen aus Lausanne nach Gersau zurückgekehrt. Hier können wir in den Wald, sind da ziemlich für uns alleine. Bei schönem Wetter sind wir oft draussen, wir haben einen Garten. So geniessen wir das Leben, so gut es geht.

Geering: Das Eishockey war von einem Moment auf den anderen vorbei. Ich habe zwar keine Kinder und keinen Hund, aber ich beschäftige mich mit anderem. Ich erledige Dinge, die ich aufgeschoben hatte.

Gibt es lokale Differenzen, wie das Coronavirus das Leben prägt? In Lugano, Zürich, Davos und Lausanne?

Suri: Ich bin inzwischen von Lugano nach Zug zurückgekehrt. Das Tessin war ja der Hotspot, wo in der Schweiz alles begann. Wir wohnten mittendrin. Alles geschah da früher als in der Deutschschweiz. Hamsterkäufe gab es schon vor Wochen, auch die ganzen Hygienemassnahmen pendelten sich im Tessin schon früher ein. Aber mittlerweile sind wir ja fast überall gleich weit.

Grossmann: Der Kanton Waadt hat das Tessin sogar überholt, was die Infizierten betrifft. Die Leute bleiben da einfach nicht gerne zu Hause, bis vor kurzem hatte es da noch relativ viele Leute am See. Am Spazieren, am Joggen. Die Botschaft ist noch nicht so richtig angekommen.

Du Bois: In Davos sieht es momentan aus wie nach der Skisaison. Einfach einen Monat zu früh. Wenn alle Bergbahnen schliessen, ist es hier jeweils ziemlich leer. Auch die Einheimischen gehen momentan nicht mehr gross raus. Wir haben zum Glück auch einen Garten vor dem Haus, da können wir mit den Kindern spielen. Die Langlaufloipe ist noch offen. Du kannst auch am See spazieren, da hat es kaum Leute. Hier oben ist es einfacher, die grossen Menschenmassen zu vermeiden. Ich bin froh, sind wir hier.

Geering: In Zürich hatte es am See auch lange noch sehr viele Leute. Inzwischen wird mehr durchgegriffen, werden die Gruppen aufgelöst. Die Stadt hat sich geleert. Dafür joggen alle nonstop an der Limmat. Marathonläufer wird es genug geben in den nächsten Monaten.

Apropos Joggen: Wie halten Sie sich sportlich fit?

Du Bois: Ich habe am Samstag vor einer Woche tatsächlich noch Langlaufskis gemietet. Ich dachte, wenn alles schliesst, kann ich wenigstens noch etwas Langlaufen mit der Familie. Das mache ich aber nicht unbedingt trainingsmässig. Ich habe im Moment kein Bedürfnis zu trainieren. Die Saison ist ja erst gerade zu Ende gegangen.

Suri: Nach der Saison hast du stets ein paar Wochen Ferien. Die sehen nun etwas anderes aus als sonst, weil du nichts unternehmen kannst, alles geschlossen ist, du auch nicht verreisen kannst. Ich nütze diese Zeit, um mich zu erholen von der Saison. Alternativ gehe ich dann vielleicht mal eine Runde Velofahren, mit den Skates raus oder mit der Kleinen. Oder eine Runde joggen.

Das Playoff ist die Zeit das Bonding, man wächst zusammen. Jetzt ist genau das Gegenteil gefragt: Social Distancing. Wie gehen Sie damit um?

Grossmann: Es war schon merkwürdig, als die Saison so abrupt vorbei war. Du konntest dich auch nicht mehr richtig verabschieden von jenen, die das Team verlassen. Das war schon sehr, sehr speziell. Jetzt ist halt Zeit für die Familie, für die Allernächsten.

Geering: Ich fand die Verabschiedung auch speziell. Du gehst monatelang durch dick und dünn, und der Abschied ist normalerweise recht emotional. Du umarmst den anderen oder klatschst mit ihm ab. Vor allem, wenn du weisst, dass er den Club verlässt. Das gab es diesmal nicht mehr. Es war einfach so: Okay, tschüss!

Du Bois: Als die Telefonkonferenz der Liga fertig war, an jenem Donnerstagmorgen, informierte uns Raeto (Raffainer), unser Sportchef. Wir waren alle in der Garderobe. Die Ausländer probierten, so schnell wie möglich ein Flugticket zu buchen. Noch in der Kabine via Handy. Raeto sagte: «Geht nach Hause, schaut auf eure Familie, schaut, dass ihr gesund bleibt.» Seither ist mehr oder weniger Funkstille. Mit einigen Teamkollegen habe ich Kontakt, mit anderen nicht. Es ist schon recht ungewohnt.

Wer wäre eigentlich Meister geworden?

Geering: Gute Frage! (lacht)

Wir haben das Playoff simuliert mit einem Videogame. Servette hat gewonnen.

Geering: Okay.

Du Bois: Gibt es in Genf eine Meisterparty per Telefonkonferenz?

Grossmann: Jeder hätte Meister werden können. Die Meisterschaft war so ausgeglichen wie noch nie.

Du Bois: Die Ausgangslage wäre interessant gewesen nach zwei Wochen Pause. Es hätte die eine oder andere Überraschung geben können.

«Ich kenne zwei, drei, die in Quarantäne sind. Es ist nicht so, wie man immer hört, dass es die Jüngeren kaum merken.»Robin Grossmann, Lausanne HC

Mit Biels Antti Törmänen wurde auch schon ein Hockey-Trainer positiv getestet aufs Coronavirus. Kennen Sie auch Leute aus Ihrem Umfeld, die sich angesteckt haben?

Grossmann: Ich kenne zwei, drei, die in Quarantäne sind. Sie haben keinen Test gemacht, wissen also nicht definitiv, ob sie positiv sind. Aber sie gehen davon aus, dass es sie erwischt hat. Es ist schon nicht so spassig, wenn du in deinem Zimmer bleiben musst und dir deine Frau das Essen vors Zimmer stellt. Und der Krankheitsverlauf ist auch nicht so angenehm. Es ist ja bei jedem unterschiedlich. Aber wie ich hörte, bekommt man Fieberschübe und Atemprobleme. Es ist nicht so, wie man immer hört, dass es die Jüngeren kaum merken.

Du Bois: Es war nur eine Frage der Zeit, bis es jemanden aus dem Eishockey treffen würde. Es war klar, dass nicht die ganze Liga verschont bleiben würde. Nun hat es Biel getroffen, es hätte auch bei einem anderen Team passieren können.

Geering: Wenn man zurückschaut, war es ja eigentlich eine Farce, dass wir darüber diskutierten, ob wir trotz des Coronavirus spielen würden oder nicht. Es hiess ja immer, dass wir abbrechen müssten, wenn der erste Fall eintreffen würde im Eishockey. Und eigentlich war ja klar, dass dieser kommen würde. Und dass man dann ein ganzes Team in Quarantäne stecken muss.

Du Bois: Es war eine Träumerei der ganzen Liga. Ich will da niemandem die Schuld geben. Wir Spieler hatten wohl auch zu viel Hoffnung. Wir fühlten uns geschützt. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn du schaust: acht Playoff-Teams plus der ganze Staff, die Schiedsrichter, und das während eineinhalb Monaten. Es war illusorisch zu glauben, dass wir da durchkommen könnten. Aber im Nachhinein hat man leicht reden. Das ist mir schon bewusst.

Suri: Im Playoff geht ja auch jeder Spieler an seine Grenzen, das Immunsystem ist sowieso am Anschlag. Dann ist das Risiko noch grösser. Wir hätten da etwas herausgefordert, was nicht nötig gewesen wäre.

«Manchmal braucht es Krisensituationen, damit man sich bewusst wird, was wirklich wichtig ist im Leben.»Reto Suri, HC Lugano

Sie zählen als Topathleten nicht zur Risikogruppe. Haben Sie trotzdem Respekt oder sogar Angst vor dem Coronavirus?

Grossmann: Respekt sicher. Man hört so viele Dinge, weiss gar nicht genau, was gilt und was nicht. Und wenn man sieht, wie viele angesteckt sind, und das bei einer grossen Dunkelziffer, dann flösst einem das schon Respekt ein. Die Massnahmen, die getroffen wurden, sind definitiv richtig. Ich hoffe, dass sich alle daran halten, damit wir das Virus so schnell wie möglich eindämmen können, die Ansteckungskurve nach unten zeigt.

Du Bois: Mir geht es genau gleich. Von Angst würde ich nicht reden, aber Respekt habe ich schon. Ich möchte mich nicht anstecken, und ich möchte vor allem nicht andere anstecken, die zu Risikogruppen zählen. Leider stelle ich fest, dass es nicht überall ernst genommen wird. Wenn jemand sagt, ihn treffe es ja nicht so heftig, dann irritiert mich das sehr. Das ist ein recht egoistischer Gedanke.

Suri: Ich habe auch das Gefühl, dass viele noch zu wenig sensibilisiert sind. Obschon es so gefährlich ist für die Risikogruppen, leben viele einfach so dahin. Sie haben noch nicht begriffen, worum es geht. Das zeigt das Problem unserer Gesellschaft auf: Jedem geht es zuerst um sich persönlich, man schaut nicht auf die Mitmenschen. Es mag makaber klingen, aber manchmal braucht es Krisensituationen, damit man sich bewusst wird, was wirklich wichtig ist im Leben.

Sollten Sie als bekannte Sportler nicht Ihre Popularität nützen, um einen Appell an die Leute zu richten?

Geering: Ja, wahrscheinlich sollte das noch mehr getan werden. Aber jeder hat in dieser Situation eine Verantwortung. Heute hat man so viele Möglichkeiten, um etwas zu bewegen. Ich spüre in Zürich sehr viel Solidarität. Viele Leute wollen etwas unternehmen, etwas bewirken. Es ist für uns eine Chance, näher zusammenzurücken. Aber natürlich haben wir eine Stimme als Sportler.

Suri: Wir müssen unsere Vorbildfunktion wahrnehmen. Es ist wichtig, dass wir die richtige Verhaltensweise in unserem Privatleben vorleben. Wenn wir noch jedes Wochenende draussen rumhängen, Leute treffen und Storys davon posten, dann ist das definitiv falsch.

«Wenn ich mit den Leuten rede, merke ich, dass Solidarität momentan nicht nur eine Floskel ist.»Patrick Geering, ZSC Lions

Servettes Arnaud Jacquemet betreut Kinder von Eltern, die arbeiten gehen müssen. Die drei Freiburger Lauper, Mottet und Marchon kaufen für ältere Leute ein. Sollten Sportler nun andere Aufgaben übernehmen für die Gesellschaft?

Grossmann: Wir bei Lausanne starten auch eine solche Aktion. Wir gehen ebenfalls einkaufen für die älteren Leute. Es muss einfach darauf geachtet werden, dass man die Sicherheitsregeln einhält, die zwei Meter Abstand.

Du Bois: Jeder ist verpflichtet, nach links und rechts zu schauen und nicht nur für sich. Jeder soll das so tun, wie es ihm entspricht. Der eine tut das in der Öffentlichkeit, ein anderer hilft in seinem Haus aus. Wir Sportler, die wir momentan nicht arbeiten können, sollten uns unbedingt einbringen.

Suri: Genau. Ich finde es auch gut, dass einige Dinge medial an die Leute gelangen. Das ist gut für den Hockeysport, das gibt von uns ein gutes Bild ab.

Geering: Ich war auch schon auf der Webseite des Unispitals wegen Freiwilligenarbeit. Es gibt mega viele Gruppen. Tsüri.ch, das Lokalmedium, lancierte lokale Aktionen. Ich befasse mich sehr viel mit Kultur. Die Kulturschaffenden trifft es auch hart. Alle Events sind abgesagt, ich engagiere mich da. Es gilt, in diesen Zeiten zusammenzustehen. Wenn ich mit den Leuten rede, merke ich, dass Solidarität momentan nicht nur eine Floskel ist. Wenn es allen schlecht geht, beginnt man, einander zu helfen.

Wird die Sportwelt eine andere sein, wenn die Coronakrise vorbei ist?

Suri: Das wird die Zeit zeigen. Momentan ist alles Spekulation. Irgendwann wird es überstanden sein, und man wird wieder zur Normalität übergehen. Aber ich hoffe, dass dies etwas auslöst, dass wir uns mehr hintersinnen.



Könnte es sein, dass die Leute danach nicht mehr so zahlreich in die Stadien kommen, weil sie etwas Neues gefunden haben?

Geering: eSports, oder was? (lacht) Im Ernst: Ja, es wird ein Kampf werden. Das wird alles nicht spurlos an der Wirtschaft vorbeigehen. Und wir sind ein Teil davon. Es ist unsere Aufgabe, die Leute zu motivieren, wieder ins Stadion zu kommen. Wenn es nur ein paar Monate dauert, was ich hoffe, wird das in der Denkart der Leute wenig verändern. Aber je länger, desto schwieriger wird es.

Du Bois: Dass es Löcher in den Clubkassen hinterlassen wird, ist klar. Es wird den einen oder anderen Sponsor geben, der es sich nicht mehr leisten kann. Oder der sein Engagement zumindest reduziert. Es ist eine Utopie zu denken, dass wir im Eishockey davon nicht betroffen sind.

Grossmann: Es wird alle Wirtschaftszweige treffen. Wenn über längere Zeit, über mehrere Monte nichts mehr geht, wird das einige KMUs in den Ruin treiben. Und das wird sich auch unseren geliebten Eishockeysport auswirken, denn diese Sponsoren werden uns fehlen. Wir müssen uns im Klaren sein, dass nicht mehr alles so rosig sein wird wie in den letzten Jahren.

«Wenn mein Club um die Existenz kämpfen müsste, wäre ich sicher bereit, auf Lohn zu verzichten.»Félicien Du Bois, HC Davos

Könnten Sie sich vorstellen, auf ein Teil des Lohnes zu verzichten, um Ihrem Club zu helfen?

Du Bois: Wenn mein Club, der HC Davos, um die Existenz kämpfen müsste, wäre ich sicher bereit, auf Lohn zu verzichten. Es wäre doch auch in meinem Sinn, einen möglichen Konkurs meines Arbeitgebers zu vermeiden. Aber es müsste gut erklärt werden und gerechtfertigt sein. Es sollte nicht sein, dass wir alle auf Geld verzichten, und im nächsten Oktober würde beispielsweise bereits ein sechster Ausländer verpflichtet.

Grossmann: Für die abgelaufene Saison sind die Budgets ja schon gemacht. Es gab zwei Runden ohne Zuschauer und das Playoff fiel aus. Aber mit dem Playoff budgetieren die wenigsten Clubs, ausser Bern und Zürich. Sollte diese Geschichte länger dauern, müssen wir schon darüber reden, ob wir auf Geld verzichten sollen.

Suri: Eishockey ist unsere Leidenschaft. Wenn es darum geht, ob wir unser Hobby weiter als unseren Beruf ausüben können, wäre sicher jeder bereit, eine Einbusse in Kauf zu nehmen. Aber die Transparenz muss gewährleistet sein.

Beginnt die Saison 2020/21 pünktlich?

Grossmann: Da kann man nur spekulieren.

Geering: Ich hoffe es. Wir hoffen es alle.

Suri: Was ist deine Prognose, Félicien?

Du Bois: Ich habe von meinem Trainer (Christian Wohlwend) in dieser Saison gelernt, immer extrem positiv zu sein. Deshalb sage ich: Ja, die Saison wird rechtzeitig starten! Aber es gibt momentan wirklich viel wichtigere Dinge als Eishockey.

Geering: Das finde ich auch. Die ganze Situation macht einem wieder einmal bewusst, was für ein Privileg wir haben, diesen Sport auszuüben. Unseren Lebensunterhalt damit zu bestreiten, unsere Leidenschaft tagtäglich ausleben zu können. Und die Leute kommen erst noch, um uns dabei zuzuschauen. Etwas Demut täte uns gut. Das Eishockey steht still, aber es funktioniert immer noch alles in unserer Gesellschaft. In unserem Gesundheitswesen sind alle am Arbeiten wie verrückt, und am Schluss hört man, was Pflegerinnen und Pfleger so verdienen. Diese Debatte muss dann auch einmal stattfinden.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: