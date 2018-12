Wie einst auf dem Zelgli

Der Begriff «Winter-Classic» für den Match zwischen den GCK Lions und dem EHCW am Samstag (16.30 Uhr) auf der offenen Eisbahn Dolder in Zürich ist aus Winterthurer Sicht etwas hoch gegriffen. Denn so lange ist es noch nicht her, dass der EHCW all seine Heimspiele auf der offenen Eisbahn Zelgli ausgetragen hat. Erst seit 16 Jahren darf er in der Eishalle antreten.

Erinnerungen ans Zelgli

2001/2002 war die letzte Saison auf dem Zelgli. Der EHCW beendete sie mit zwei Siegen im Playoff-Final der Erstliga-Ostgruppe gegen Dübendorf. Beide Male gewannen die Winterthurer nach Verlängerung, erst zuhause, dann in Dübendorf. Thomas Stegers 3:2 in der 76. Minute war am 1. März 2002 also das letzte Tor des EHCW auf dem Zelgli.

Zu jener Saison sind zwei Dinge anzumerken. Die Heimspiele um den Amateurmeistertitel gegen Star Lausanne und Langenthal trug der EHCW in der Güttingersreuti in Weinfelden aus. Die erste Partie fand in Langenthal statt. Die Oberaargauer siegten gleich 8:0 und stiegen in die NLB auf, in der sie heute ein Topteam sind. Im ersten NLB-Jahr waren sie Tabellenletzter, im zweiten Zweitletzter.

Von jener Saison 2001/2002 ist ausserdem noch in Erinnerung: Der EC Wil reiste dreimal nach Winterthur, ehe er sein Qualifikationsspiel auf dem Zelgli mit einem gültigen Resultat zu Ende bringen konnte. Beim ersten Versuch wurde der Nebel nach gut fünf Spielminuten als zu dicht erachtet, beim zweiten Mal goss es derart, dass der Match nur etwas mehr als elf Minuten dauerte.

Es geht um viel

Über die Witterung wurde auch vor dem Spiel auf dem Dolder diskutiert. Die Prognose ist, dass Regen spätestens gegen Mittag kein Thema mehr sein sollte und erst am Sonntag wieder einsetzt. Deshalb entschied man sich bei den GCK Lions, den Match auf der offenen Eisbahn durchzuführen und nicht an die gewohnte Spielstätte nach Küsnacht zu verlegen. «Wir müssen uns darauf einstellen, dass das Eis stumpfer und das Spiel langsamer ist als in der Halle», sagt EHCW-Trainer Michel Zeiter über die Bedingungen, die zu erwarten sind.

Nostalgie hin, Wetter her: Für den EHCW geht es um sehr viel. Im Falle einer Niederlage würde es für die Winterthurer wieder sehr schwer, die GCK Lions und die EVZ Academy noch abzufangen und so auf einen Playoff-Platz vorzustossen. Auch deshalb ist es für sie vor allem eine Kopfsache, sich auf diese aussergewöhnliche Partie einzustellen.

Im Hinterkopf hat Zeiter, dass seine Mannschaft über den Match auf dem Dolder hinaus gefordert ist: Am Sonntag (16 Uhr) steht das Heimspiel gegen La Chaux-de-Fonds an, am Dienstag die Partie in Biasca gegen die Ticino Rockets. Zuhause ist es wichtig, eine gute Figur zu machen und beim Tabellenletzten müssen diesmal Punkte her.

Die Form, diese Herausforderung zu meistern, die haben die Winterthurer. Das haben sie letzte Woche vor allem beim 4:1-Heimsieg gegen Ajoie gezeigt. Fehlen wird allerdings Luca Homberger, der sich am Dienstag einem Eingriff an der Leiste unterzogen hat und etwa zwei Wochen ausfällt. Ausserdem ist Captain Reto Kobach krank und kann ebenfalls nicht mittun.

Haller mit B-Lizenz zu Basel

Wieder fit ist dagegen Torhüter Fabio Haller, der im Sommertraining einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Um ihm Spielpraxis zu vermitteln, wird er mit einer B-Lizenz an den EHC Basel in die Mysports League ausgeliehen. Im Gegenzug hat der EHCW eine B-Lizenz für Michael Lanz gelöst. Der 21-jährige Stürmer aus der Nachwuchsabteilung Klotens wechselte vor dieser Saison von Bülach zu Kloten.

(Der Landbote)