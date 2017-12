Arno Del Curto gibt Leistungsträgern wie Andres Ambühl oder Enzo Corvi heute Abend frei. Der HCD-Trainer will sie schonen. Er hofft, dass er keine verletzten Spieler in dieser Woche beklagen muss.

Dsa Spiel begann mit einem Davoser Paukenschlag: Die amerikanische SCB-Aushilfe Morin traf mit einem satten Schuss nach 37 Sekunden. Und der HCD sorgte weiter für Tempo und machte Druck. Verstärkungsspieler Sallinen gelang beinahe der zweite Treffer (4.). Mit der Zeit fand Mountfield immer besser zu seinem Spiel. Van Pottelberghe im Tor der Gastgeber konnte sich mehrmals auszeichnen. Beide Teams spielten schnell – ein rassiges Duell, das die Fans in der Kathedrale im Startdrittel sahen. Und die Stimmung auf den Rängen war ausgezeichnet. Mit der 1:0-Führung für den Turnier-Gastgeber ging es in die erste Pause.

Sofort reissen die Bündner iim Mitteldrittel die Initiative an sich. Nygren zog ab, Klotens Sallinen lenkte federermässig ab – es stand 2:0 für die Bündner (24.). Zwei Verstärkungsspieler trafen nun für den HCD – das ist keine schlechte Bilanz für die Aushilfskräfte. Das inspirierte offenbar auch die anderen: Nach einem magistralen Pass von Johansson brachte Sciaroni den Gastgeber im Powerplay mit 3:0 in Front. Die Ambiance stimmte natürlich, auch weil sich die Tschechen mit dem Resultat überhaupt nicht abfinden konnten. Van Pottelberghe zeichnete sich infolge erneut aus. Nach einem schnellen Konter brachte der ex-DEL-Stürmer Buck solo nach einem langen Pass von Schneeberger die Davoser gar 4:0 in Führung – die Halle tobet. Und noch eine heisse Situation beim tschechischen Tor: War der Puck hinter der Linie? Die Heads konsultierten das Video und entschieden: kein Goal. Der Entscheid war korrekt. Aber der HCD begeisterte mit seinem Sturmlauf – und nahm diesen Vorsprung in die zweite Pause.

Das 3. Drittel läuft. Und die SCB-Gastarbeiter Morin trifft erneut: 5:0 für den HCD. In Überzahl kann Simanek den ersten Treffer für Mountfield erzielen. Van Pottelberghe hat keine Abwehrchance. Davos lässt nicht locker, es ist immer noch eine Partie mit viel Unterhaltungspotenzial. (fal)