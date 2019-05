Top-Premiere mit Perspektiven

Es waren überraschende, hektische, fordernde Minuten gewesen. Doch rückblickend sagt Cornelia Halbheer: «Die Hallen-EM war eine grossartige Sache.» Keine Stunde vor dem Start zur 4x400-m-Staffel wurde Anfang März in Glasgow klar: Die gesetzte Sarah Atcho fällt wegen Migräne aus, und sie, Cornelia Halbheer, würde als die von der Zeit her schlechter positionierte Ersatzläuferin als Startläuferin zum Einsatz kommen.

«Es war ganz intensiv, wie ich innert Kürze nervös wurde und wie ich gleichzeitig alles auf den kurz bevorstehenden Einsatz ausrichtete», blickt sie nun zurück. Es war eine Premiere für die zweifache EM-Teilnehmerin und die WM-Teilnehmerin über 200 m. Zum ersten Mal bestritt sie eine internationale Meisterschaft mit der 4x400-m-Staffel, nachdem sie über 4x100 m schon diverse Male Ersatzläuferin gewesen war. Von einer «sehr wertvollen Erfahrung» spricht die 26-jährige Winterthurerin.

Am Wochenende könnte sie diese nutzen. Möglicherweise bietet sich ihr eine weitere Gelegenheit auf internationaler Ebene. Cornelia Halbheer ist seit letztem Freitag in Japan. An den World Relays gehört die Vorzeigesprinterin der LV Winterthur – sie hält die Vereinsrekorde von 100 bis 400 m sowie mit beiden Staffeln – wiederum zur Schweizer 4x400-m-Staffel. Und obwohl die Freiluftsaison noch kaum begonnen hat, ist die Zielsetzung äusserst ambitioniert: eine Rangierung in den Top 10.

Die WM vor Augen

Gelingt die Umsetzung dieser Vorgabe, wäre damit das Teilnahme-Ticket für die WM Anfang Oktober in Doha verbunden. Mit der 400-m-Hallen-Europameisterin und 400-m-Hürden-Europameisterin Lea Sprunger, den hochtalentierten Sarah Atcho und Yasmin Giger, Fanette Humair, der jungen Veronica Vancardo sowie Halbheer verfügt die Schweiz über das Potenzial, dieses Ziel zu erfüllen. Allesamt haben sie in diesem Winter Zeiten zwischen 51,51 (Sprunger) und 54,65 (Halbheer) erreicht. Allerdings: Atcho ist letzten Freitag beim Diamond-League-Auftakt in Doha als Einzige bereits im Freien gestartet – zwiespältig, mit der enttäuschenden Zeit von 23,89 Sekunden über 200 m.

Von den Leistungen in der Halle her darf Cornelia Halbheer kaum mit einem Einsatz rechnen. Seit der Hallen-EM weiss sie aber, wie schnell dies ändern kann. «Zusammensetzung hin oder her, ich werde bereit sein und mich professionell auf die Rennen einstellen», sagt die 200-m-Spezialistin.

Vor langer Saison

In diesem Winter hat sie die 400 m zusammen mit ihrem Coach Pal Johansen forciert. Das hinzugewonnene Stehvermögen dürfte ihr auch über die halbe Bahnrunde zugutekommen. Die Ausgangslage vor diesem frühen internationalen Kräftemessen in Yokohama sieht sie offen: «Die Position 4, 5 und 6 in der internen Hierarchie sind sehr eng beieinander.» Peter Haas, bis Ende Jahr Chef Leistungssport bei Swiss Athletics, kümmert sich um diese Staffel – wie schon in Glasgow.

In welcher Verfassung sich Halbheer derzeit befindet, kann sie selber nur vage einschätzen. Sie sagt: «Hinter uns liegen zwei Monate ohne Wettkämpfe.» Und weil die WM sehr spät ansteht und sich dadurch die Saison bis in den Oktober hinein verlängert, ist generell keine Eile angebracht. Wenn sie auf ihr Gefühl hört, sagt sie: «Ganz schnell und spritzig fühle ich mich noch nicht, und das ist auch noch nicht nötig.» Für die 400 m ist dies nicht von oberster Priorität.

Den Saisoneinstieg in der Schweiz zögern Halbheer und Johansen wie die meisten Topathleten aufgrund der langen Saison hinaus. Möglicherweise erfolgt dieser an Auffahrt (30. Mai) in Langenthal über 100 m. Erstmals bereit sein heisst es am darauf folgenden Samstag: An den Schweizerischen Vereinsmeisterschaften (SVM) zählt Halbheer zu den Leistungsträgerinnen in der LV Winterthur. (landbote.ch)