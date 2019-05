Zweites Abenteuer in Tampere

Der Satz überrascht. «Im LVW-Team in Tampere starten und Punkte sammeln, das ist für mich eine Riesenehre.» Von Nadine Heer stammt er. 18 ist sie erst, und im Speer- und Hammerwerfen wird auf sie gesetzt. «Cool, dass wir als Junge das Vertrauen erhalten.» Bereits 2018 hatte der Verein unter anderem auf sie gesetzt.

Und jener Einsatz ist es denn auch, den sie noch immer in starker Erinnerung hat: «Ich kam mir in diesem fremden Land verloren vor unter diesen grossen Werferinnen der anderen Nationen.» Das will sie nun ändern. «Offener sein und mich mit anderen unterhalten und austauschen» will sie. Was nicht heisst, sie strebe keine Topleistungen an: «Ich will meine eBestleistungen verbessern», sagt sie. Die Limite für die U-20-EM betrachtet sie gar als realistisch. Ihre Bestweite vom letzten Jahr von 40,43 m mit dem Speer müsste sie auf mindestens 48 m verbessern.

Der Dämpfer

Optimismus herrscht vor bei den LVW-Frauen. Allerdings ist diese zuletzt gedämpft worden: Kiana Rösli musste am Samstag schwer enttäuscht forfait erklären. Vorgesehen gewesen war die 21-Jährige über 400 m Hürden sowie in den beiden Staffeln. Der Grund: Nach einem einigermassen überstandenen Bänderriss im Trainingslager im April erwischte es sie nun am andern Knöchel.

Um einen herben Verlust handelt es sich für die Equipe. Kurzfristige Umstellungen wurden notwendig. Eine fordernde Aufgabe, gilt es doch die beschränkten Kräfte mit den Vorgaben zu verbinden: Pro Athletin sind höchstens drei Einsätze, wovon einer in einer Staffel, erlaubt.

Zu Rochaden ist die LVW nun gezwungen. Sheila Graber (22) wagt sich an die 400 m Hürden. Und in die Staffeln rücken zwei ganz junge Athletinnen nach: Dana Glaus (18) im Sprint, Bianca Hercigonja (16) über die Bahnrunde. «Vor allem für Bianca wird dies eine Herausforderung», sagt Teamchefin Monika Moser. Es gilt, sie optimal vorzubereiten. Um ihren dritten Einsatz neben dem Weitsprung und der Sprintstaffel wird es sich handeln. Deutlich verjüngt hatte sich die Aufstellung der LVW schon vor dem Ausfall Röslis präsentiert. Vor allem mit den Abgängen und Rücktritten der routinierten Valerie Reggel, Lisa Kurmann und Estefania Garcia galt es klarzukommen. Zudem verzichtet wie schon letztes Jahr Aushängeschild Cornelia Halbheer auf die Reise nach Finnland.

Grund zur Panik besteht dennoch keine. Einige der Vereine in dieser zweithöchsten Stärkeklasse verfügen zwar über deutlich mehr Qualität und grössere Quantität. Das Gefälle aber ist vielfach gross, auch bei den andern. «Mit den Besten können wir sicher nicht mithalten», sagt Moser. Als Ziel für die 18-köpfige LVW-Equipe (14 Athletinnen, Rösli als Fan sowie drei Betreuer) formuliert sie keine Rangierung. Vielmehr sagt sie: «Jede soll versuchen, das Bestmögliche zu leisten.» An den Teamgeist und den Zusammenhalt appelliert sie. Bei der Premiere im letzten Jahr klappte das hervorragend.

Aufwand gedeckt

Der Vergleich wird erneut als «grosse Möglichkeit» gesehen. Wiederum qualifizierte sich die LVW dank des 2. Platzes in der Schweizerischen Vereinsmeisterschaft und aufgrund des Verzichts von Meister LC Zürich. Der sportliche Reiz, verbunden mit dem für etliche Teilnehmerinnen einzigartigen internationalen Flair, ist mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. 15 000 Franken beträgt das Budget. Mit dem Crowd-Founding-Projekt «I believe in you» gelang es, die Kosten zu decken. Verantwortlich dafür war Nadine Heer. «Anja Stutz schrieb einen Text und ich produzierte ein Video, das fand Anklang», sagt sie. «Wieder einmal zeigte sich der Zusammenhalt in der LVW. X-fach wurden die Beiträge geteilt.» (landbote.ch)