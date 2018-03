Auf dem richtigen Weg

Der Gesichtsausdruck sprach Bände. Alexia Paganini war im ersten Moment die Enttäuschung über ihren Kürbeginn an der WM in Mailand anzusehen. Zwei Stürze kosteten sie eine Unmenge an Punkten. Danach steigerte sich die amerikanisch-schweizerische Doppelbürgerin unter den Augen ihres Vaters im Publikum aber enorm und zeigte ihre Klasse, indem sie umgehend die geforderten Elemente präsentieren konnte. Eine derartige Reaktion ist nicht selbstverständlich. Olympiasiegerin Alina Zagitova oder Lokalmatadorin Carolina Kostner etwa scheiterten dabei.

Alexia Paganini, die für den Winterthurer Schlittschuh-Club antritt, deutete ihr Potenzial und Talent trotz des missglückten Kürbeginns einmal mehr an. Die Schweizer Delegationsleiterin Claudia Fassora-Sommaruga, eine erfahrene Schieds- und Preisrichterin, meinte anerkennend: «Sie läuft sehr genau und exakt.» Paganini selbst wollte sich nicht festlegen, ob sie nach dieser WM-Kür nun erleichtert oder enttäuscht sei. «Beides», sagte sie. «Ich fühlte, dass ich es hätte besser machen können, bin aber auch froh, dass die Saison jetzt zu Ende ist.»

Stets reüssiert

Seit August 2017 lieferte sie bei jedem verlangten Einsatz sehr gute Resultate ab. Angefangen mit dem erfolgreichen Vorlaufen in Flims, gefolgt von der Sicherung des Olympia-Quotenplatzes für die Schweiz in Oberstdorf, dem Sieg am Slovenia Open und dem Schweizer-Meister-Titel. Dann wurde sie Siebte an der EM. An Olympia belegte sie den21. Rang, nun den 20. Platz an der WM. Überall erreichte die bescheiden auftretende Läuferin auf Anhieb den Kürfinal.

Wenn es zählte, reüssierte sie. Mehrere von Paganinis Vorgängerinnen mussten in den letzten Jahren bei Grossanlässen nach dem Kurzprogramm die Heimreise antreten. An der WM erzielte die New Yorkerin im Kurzprogramm gar eine persönliche Bestleistung. Und in der Kür verhinderte sie weitere gröbere Fehler und somit ein mögliches Debakel. In Mailand hatte sie (noch) zu viel von sich selber erwartet.

Bald in Winterthur

Sie habe in dieser Saison viel gelernt, bilanziert sie: «Erfahrungen zu gewinnen, in grossen Stadien zu sein und mit der Anwesenheit von vielen Zuschauern umgehen zu können.» Letzten Sommer war sie in weitem Kreis nicht bekannt. Das ist jetzt anders. «Ein fortschreitender Prozess. Es ist schön. Ich gewöhne mich schon daran, Autogramme zu geben», lächelt Alexia Paganini.

Wahrscheinlich wird sie das auch nächste Woche tun, wenn sie sich in Winterthur für die Gala «Kids on Ice» am 8. April im Hallenstadion vorbereitet.

Vorteil Schweiz

Der Wechsel in die Schweiz hat sich für Paganini bereits im ersten Jahr ausbezahlt. Für die USA hätte sie diese Saison vielleicht einen ISU-Junioren-Grand-Prix bestreiten können. An der WM lagen die drei Amerikanerinnen Bradie Tennell, Mirai Nagasu und Maria Bell klar vor ihr auf den Rängen 6, 10 und 12. Weitere starke Läuferinnen schafften an der US-Meisterschaft die Qualifikation nicht.

Die Schweizer Meisterin aus den USA dürfte in den kommenden Jahren einen eigenen Stil für ihre Präsentationen kreieren, der beim Publikum ankommen wird. In diesem Prozess steckt sie drin. Und die Fortschritte werden laufend zu sehen sein. Die Situationen, wie an den Olympischen Spielen oder der WM mit der Nummer 1 starten zu müssen, dürften für die stärkste Schweizer Läuferin rarer werden.

Bevor dies ändert, braucht es allerdings noch etwas Geduld. Die Fachwelt der Eislaufszene kennt sie jetzt. Alexia Paganini und ihr Team tun gut daran, sich für die weitere Entwicklung ­genügend Zeit zu lassen. Und als 16-Jährige hat sie alle Zeit der Welt dafür. (Der Landbote)