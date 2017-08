Aus dem Leben eines unvergleichlichen Königs

Er habe es gewusst: «Wenn ich diesen Schlussgang gewinne, gibt es eine Veränderung in deinem Leben. Dann stehst du im Rampenlicht, dann musst du mit dem umgehen können.» Und Noldi Ehrensberger gewann. Der 23-jährige Winterthurer bezwang den Rheintaler Peter Steiger und liess sich am 21. August 1977 am Eidgenössischen im alten St.-Jakob-Park von Basel vor 34 000 Zuschauern zum Schwingerkönig kränzen. Mehr gibts nicht zu erreichen als diesen Titel, der ein Leben lang nie an Wert verliert.

Jener Schlussgang hat in der Tat vieles verändert – nicht aber ihn selbst. «Ich habe mich nie zu fest abheben lassen. So fällst du auch weniger weit runter. Mit den Erfolgen und allem, was nachher kam, konnte ich umgehen», stellt er 40 Jahre später fest.

Als Schwinger gewann er 20 Feste und 66 Kränze. Als Nationalturner dominierte er jahrelang, siegte an drei Eidgenössischen ­Nationalturntagen und 1978 in Genf am Eidgenössischen Turnfest. Seine 12,3 Sekunden über 100 m oder 5,89 m im Weitsprung waren aussergewöhnliche Werte für einen Athleten, den man nicht als Leichtgewicht bezeichnen kann. «Mit 104 Kilo – da kommst du im Weitsprung schnell nach unten», betont er. Er war Schwinger, Ringer (mit Weinfelden viermal Schweizer Teammeister) und stark in den Vornoten. «Ist ja klar, dass man im Nationalturnen so fast unschlagbar ist.»

Die Absage beim Debüt

Das alles hatte sich 1965, als sich die Jugendriege Andelfingen zu Fuss zum Jugitag nach Seuzach aufmachte, nicht abgezeichnet. Auf einer Wiese bei Ossingen, erinnert sich Noldi Ehrensberger, habe seine Riege nochmals die Körperschule geübt. Links und rechts Abdrehen und Purzelbäume klappten nicht wie gewünscht. «Da sagte der Leiter: ‹Noldi, es tut mir leid, du bist noch nicht bereit.› Meine einzige Disziplin am Jugitag war deshalb das Mittagessen – und 13 Jahre später in Genf habe ich das Eidgenössische Turnfest gewonnen.»

Mehr noch: Mit dem TV Andelfingen trat er in Genf zu Steinstossen, Schnelllauf, Körperschule und Barren an. Das Fernsehen sei aufgetaucht, um den neuen Schwingerkönig am Barren zu filmen. Trotz zusätzlicher Anspannung trumpfte die Riege mit der Totalnote 29 von 30 auf. 14 Jahre lang trat er mit dem TV Andelfingen im Sektionsturnen an. «Der Handstand war immer im Programm und ist mir nie misslungen. Aufs Kommando oben, aufs Kommando unten.»

Disziplin war der eine Faktor. Ehrgeiz und Trainingsfleiss gehörten ebenso dazu. Talent und die körperlichen Voraussetzungen alleine genügen nie.

Der Wirt und Angestellte

Er, der gelernte Metzger, aufgewachsen in Alten, der einst im Restaurant Bruderhaus die rechte Hand seiner Eltern mit einer eigenen Wursterei war, von 1985 bis 1995 das Restaurant Waldau in Wülflingen führte, bei der Flughafenpolizei in der Passagier- und Gepäckkontrolle arbeitete und nun seit 2012 bei der Firma Viollier angestellt ist, wird 2019 pensioniert. Sein Pensum hat er reduziert, inzwischen auf 30 Prozent. Im Viollier-Auto sammelt er medizinische Proben bei Praxen der weiteren Region ein. «Es macht Spass, man ist selbstständig und hat Verantwortung.» Mit «fast ­allen» Praxisassistentinnen und «den meisten» Ärzten sei er per Du. «Ab und zu lasse ich einen Spruch fallen.»

Zur Arbeit nach Winterthur nimmt er das Velo. Von Adlikon aus, wo er seit fünf Jahren wohnt, habe er «mit dem Rennvelo schön locker knapp dreissig Minuten». 7000 bis 8000 Kilometer jährlich sitzt er im Sattel.

Der Velofahrer

Auch 2017 radelte er zum Brünig-Schwinget; um 6.00 Uhr gings los. Vor zwei und drei Jahren fuhr er mit 50 anderen Schweizern die Originalstrecke des Radrennens Mailand–Sanremo ab. 1900 Höhenmeter und knapp 300 Kilometer in zwölf Stunden. «Es ist schneller erzählt als gemacht», betont er. «Man muss immer schauen, dass nichts passiert, nichts ist abgesperrt. Am Schluss gings über wahnsinnig viele Hügel, ans Meer und wieder hinauf. Das musst du zuerst machen. Es war ‹uhuere guet›.»

Noldi Ehrensberger erzählt alles laut, mit viel Energie und Witz. Unvergleichlich.

Letztes Jahr nahm er seine letzte grosse Tour unter die Räder. Seine Freundin habe ihm vorher gesagt: «Mach das Testament, du kommst nicht mehr heim.» Darauf er: «Lass mich gehen! Ich bin gut trainiert und wenns nicht geht, höre ich auf.» Er ging und es ging. In Andermatt lud er sein Rennvelo aus und fuhr den Oberalp rauf und runter. «Dann habe ich das Velo hart gepumpt und bin am nächsten Morgen um halb sechs abgefahren. Sehr idyllisch, um 8.50 auf der Furka, etwas Kleines essen, warm anziehen, konzentriert – nicht wie blöd – das Loch hinunterfahren, traumhaft, in Ulrichen links hinauf auf den Nufenen, pro Kilometer 110 Höhenmeter, auf 2560 m hinauf, wieder runter, um 18.15 auf dem Gotthard. Da war ich also ‹uhuere› stolz. Das muss ich sagen.» Und erklärt (in leicht abgeschwächter Wortwahl), weshalb er alleine unterwegs war: «Du musst deinen eigenen Rhythmus fahren. Dort anhalten, wo du willst, dort trinken, wo du willst, und dort Wasser lassen, wo du willst. Das ist wichtig fürs Befinden.» Aber solche Ausflüge seien nun Geschichte: «Ich mach das nicht mehr. Wenn etwas so gut herauskommt, muss man sagen: Das war es gewesen.»

Vor 30 Jahren war er auf den Velogeschmack gekommen. Denn nach dem Schwingen wusste er: «Ich musste etwas machen, damit ich nicht auseinander­gehe, damit ich noch einigermassen in die Kleider passe. Ich habe viele Vorgänger, die zu schwer geworden sind. Das ­Gewicht bringt man nicht mehr herunter.»

Radfahren ist der eine Teil des Fitnessprogramms. Schwimmen und am Montagabend die Männerriege Andelfingen gehören auch dazu. «Ich mache immer etwas, solange es geht und ich keine Schmerzen habe.» 1998 trat er in die Männerriege ein und bestritt zunächst weiter Wettkämpfe. «Dann sagte ich mir: Diese Verpflichtung will ich nicht mehr, ich muss mit 60 nichts mehr beweisen. Wenn du so viele Erfolge hattest, dann willst du nicht, dass dir beim Steinheben mal der Stein herunterfällt.» Das wars.

Der Lockruf des Geldes

Reich sind Schwinger seiner Zeit nicht geworden. «Unsere Vorfahren – durchaus gescheite Leute – haben das Brauchtum so unverfälscht wie möglich gehalten und uns klar gesagt: ‹Keine Werbung für Dritte.› Wir durften uns nicht verkaufen, Autogrammstunden waren gerade noch toleriert.» Anders in diesem Jahrtausend: «Ein Schwingerkönig macht ein paar Hunderttausend Franken an Werbeverträgen jedes Jahr. Früher war das total verboten, total.»

Er fragt sich, ob es zu jenen «konservativen Zeiten, als den Schwingern vor dem Wettkampf die langen Haare abgehauen wurden», nicht «fast besser» gewesen sei als heutzutage. «Waren wir damals schon so weit, hätten wir das Flair gehabt, um dem vielen Geld Sorge zu tragen?» Denn es hätte ja auch so herauskommen können: «Da bist du ein junger Typ oben im Bruderhaus. Du gehst runter in die Stadt und machst mit irgendeinem Manager Werbeverträge. Dann ziehst du weiter, kommst am frühen Morgen nach Hause und sagst dem Vater: ‹Weisst du was? Die Würste kannst du heute selber machen, ich habe in der Nacht so viel Geld verdient . . .›» Für ihn ist klar: «Ich hätte das Geld genommen, natürlich. Die Frage ist nur: Hätte ich es heute noch?»

Jetzt kann er über sich sagen: «Alles, was ich besitze, habe ich mir step-by-step erarbeitet. Ich bin kein Armer, aber auch kein Reicher, ich gehöre zur Mittelschicht, die gut leben und problemlos 90 werden kann.» Als er mit bereits 29 Jahren zurücktrat, habe er «von null aus 75 000 Franken gespart – von meinem Stiftenlohn, vom Lohn im Bruderhaus und von den 22 verkauften Munis.» Mit dem Geld kaufte er sich in Veltheim einen Wohnblock, den er 30 Jahre lang selbst vermietet und verwaltet hat und dann wieder verkaufte.

Der kritische Beobachter

Die endgültige Wende zum werbeträchtigen Populärsport sei am Eidgenössischen Schwingfest 2004 in Luzern geschehen. «Da haben unsere Medien festgestellt: Was ist denn das für ein wahnsinniger Anlass, zu dem so viele Leute kommen und der keine Polizei braucht, weil nichts Übles passiert?» Zudem habe Jörg Abderhalden mit seinem Charisma und seinen Erfolgen die (Werbe-)­Türen weit aufgestossen.

Er mag seinen Nachfolgern die finanziellen Aussichten gönnen: «Ich finde es in Ordnung so. Doch es gibt auch die andere Seite: Es hat ältere Schwinger, die nicht mehr oft gewinnen, aber zugleich nicht wissen, wann sie mit ihrer Karriere aufhören sollen, weil sie noch gewisse Werbeverträge haben. Ich nenne keine Namen, sonst werde ich wieder aufgehängt . . . Vielleicht sollte der Verband festlegen, dass mit 33 Jahren Ende ist mit Werbeverträgen. Wenn dann einer weiterschwingen will, soll er das mit Herzblut machen, aber nicht mehr wegen des Geldes.»

Ihn freut, dass Schwingen inzwischen weite Kreise anspricht. Mit gewissen Einschränkungen: «Die Grosssponsoren erhalten eine Menge Tickets und deshalb sitzt ab und zu eine Dame mit ­Cüpli auf einem Stuhl, die eigentlich nicht richtig dorthin gehört und vom Schwingen nichts weiss. Es kann darum sein, dass jener, der im Schwingkeller zuschaut oder das Sägemehl rechelt, kein Ticket erhält, weil es zu wenig hat. Das ist keine gute Entwicklung, da müssen wir aufpassen – aber das weiss der Verband.» Zudem dürfe die Werbepräsenz nicht zu weit gehen: «Im Sägemehl darf keiner angeschrieben sein, auch keine Werbung im Ring.»

Dem Schwingen, das ihn prägte und ihm eine Lebensschule war, bleibt er eng verbunden. Auch die lokalen Grössen verfolgt er: Samir Leuppi, den besten Winterthurer, «stufe ich als sehr stark ein. Am Unspunnen hat er gezeigt, was er kann. Aber er hat noch mehr Potenzial nach oben, er ist massiv, hat 135 Kilo. Er gehört zu den zehn Besten. Wenn er gesund bleibt und gut trainiert, ist in zwei Jahren am Eidgenössischen in Zug mit ihm zu rechnen.»

Der Ehrengast

Im Schwingklub Winterthur ist Noldi Ehrensberger, dessen 34-jähriger Sohn Michael, ein ehemaliger 1.-Liga-Fussballer, beim FC Oberwinterthur spielt, Veteran und Ehrenmitglied. «Ich besuche Veranstaltungen. Aber im Schwingkeller müsste ich mehr zuschauen und mich erkenntlich zeigen.» Vieles, was er dem Schwingen zu verdanken hatte, gab er in jüngeren Jahren als Technischer Leiter des Klubs zurück, zudem sammelte er zehn Jahre lang Gaben für hiesige Schwinget. Dann trat er kürzer. «Irgendwann sagst du dir: Es kommt auch noch etwas anderes im Leben als Schwingen.»

Trotzdem hilft er weiterhin. ­Etwa, als ihn Steve Anderhub – «einer der besten Nationalturner neben mir» – für den kommenden Eidgenössischen Nationalturntag in Eschenbach anfragte: «Sag mal Noldi, kannst du in deinem Gebiet Gaben sammeln?» Noldi antwortete: «Ja, mach ich.» Er verschickte 100 Briefe «an meine Freunde» und freute sich über die «gewaltig viele Ware», die hereinkam.

Zuletzt war er Gast am Schwägalp-Schwinget und Unspunnen. «Ich erhalte viele Einladungen und Anfragen.» Der Zentralpräsident des Nationalturnverbandes habe geschrieben, ob er an diesem Sonntag nicht am Unspunnen-Umzug in Interlaken teilnehmen möchte, er hätte gerne «ein, zwei Cracks» dabei. «Man kann nicht immer Nein sagen. Würde bringt Bürde. Aber es macht natürlich auch Spass, da läufst du mit, das Fernsehen ist dabei. Ich habe mich schon lange angemeldet.»

Als Schwingerkönig ist er zu Lebzeiten Ehrengast am Eidgenössischen und am Kilchberger, erhält eine Bankettkarte und einen Tribünenplatz, «dort, wo die Bundesräte und das Militär sitzen. Ich kenne die Leute und bin mit allen per Du. Das hat man sich erarbeitet, ich habe für meinen Sport gelebt.»

Der Lohn für einen Schwingerkönig ist unvergänglich. Und er erwähnt den Brief, mit dem ihm 1977 Bundespräsident Kurt Furgler zum Schwingerkönig gratulierte. «Damals fand man einen solchen Brief lässig. Erst mit der Zeit gewinnt er immer mehr an Wert.» Die schönen Erinnerungen sind der Reichtum, den er sich durchs Schwingen erschaffen hat. (Der Landbote)