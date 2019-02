«Bisher ging es steil bergauf»

Nicht jeder angehende Spitzensportler kann einen Plan B präsentieren, wenns um die Karriere geht. Ein guter Fussballer ist nicht zwingend ein erfolgreicher Handballer, aus einem Schwimmer wird nicht plötzlich ein Leichtathlet. Ein Kunstturner aber kann seine ausgedehnte körperliche Grundschulung in anderen Bereichen weiterentwickeln. Beispielsweise in der Skiakrobatik. Der Altemer Pirmin Werner macht es vor.

Mit sechs Jahren begann seine Laufbahn im Kunstturnen, die das Talent des TV Henggart bis ins schweizerische Nachwuchskader brachte. Mit 14 endete sie. Die Handgelenke machten ihm zu schaffen, zudem fehlte zusehends die Motivation. «Und so suchte ich nach einer Anschlusslösung», blickt Pirmin Werner, inzwischen 19-jährig, zurück.

Er fand sie dank der Turnfahrt des TV Andelfingen. Denn diese hatte den Verein und Pirmins Bruder an die Wasserschanze in Mettmenstetten geführt. Der Bruder machte ihm Skiakrobatik schmackhaft, und die neue Sportart war gefunden. «Sprünge haben mir schon immer zugesagt, und Ski bin ich auch gerne gefahren», lächelt Werner.

Das grosse Weltcupdebüt

Ab Herbst 2014 setzte er auf Skiakrobatik, mit schnellem Erfolg. Ein Jahr später gehörte er zum Sichtungskader von Swiss-Ski. Es folgten zwei Jahre im C-Kader, seit dieser Saison zählt er zum B-Kader. Am 19. Januar debütierte er im Weltcup, qualifizierte sich in Lake Placid für den Final und schloss auf Platz 6 ab. Von einem «schlicht sensationellen Ergebnis» sprach anschliessend Trainer Michel Roth. Zudem erfüllte Werner deutlich die A-Limite für die WM, die derzeit in Deer Valley stattfindet. Bis zur offiziellen Selektion durch den Verband dauerte es zwar noch zwei Wochen, aber nach jenem Einstand im Weltcup bestanden eigentlich keine Zweifel mehr, dass er in seiner ersten richtigen Saison in der Elite auch an der WM würde starten können.

Der WM-Rang sei ihm «mehr oder weniger egal», erklärt er. «Ich hoffe einfach, dass ich meine zwei Sprünge perfekt schaffe.» Auch an der Weltmeisterschaft gelang ihm das Debüt: Als Elfter qualifizierte er sich für den Final der besten zwölf Springer, der in der Nacht auf Donnerstag ausgetragen wird.

Zwei Varianten von Dreifachsaltos mit drei Schrauben hat er inzwischen in seinem Repertoire. Um ganz vorne mitmischen zu können, müsste er eine vierte Schraube beherrschen. Daran trainiert er, der Zenit ist noch nicht erreicht. «Meine Kurve in der Skiakrobatik ging bisher steil bergauf, was natürlich sehr erfreulich ist», sagt Pirmin Werner, der das KV auf der Gemeinde Volketswil und bei der United School of Sports absolviert.

An dieser Weltmeisterschaft sowie in seiner ersten Weltcupsaison will der 19-jährige Altemer «Erfahrungen sammeln und Luft schnuppern, damit ich später voll angreifen kann». Der Einstieg ist schon mal geglückt, das nächste grosse Projekt sind die Olympischen Spiele 2022 in Peking. An sich würden diese recht gut auf der Kurve der Entwicklung liegen.

(Landbote)