Das beinahe perfekte Heimrennen

Einzig der Tagessieg blieb Jeremy Seewer verwehrt. Bei der Rückkehr ins Lager seines Suzuki-Werkteams stand ihm denn auch die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Um die Fassung ringend, schilderte er seinen Mechanikern, Managern und Betreuern, was sich zu Beginn des zweiten Laufs in der zweithöchsten WM-Serie ereignet hatte.

Da lag der Bülacher, dessen Rennmaschine zu Beginn der Saison regelmässig Startschwierigkeiten offenbart hatte, unmittelbar vor der ersten Kurve gleichauf mit dem Spanier Jorge Prado, dem KTM-Teamgefährten von Seewers grossem Rivalen, dem WM-Leader Pauls Jonass aus Lettland.«Ich wollte den Holeshot schaffen und als Erster in die Kurve, aber die KTM ist am Start schneller. Prado konnte darum noch einmal beschleunigen und hat mir den Weg abgeschnitten, sodass ich bremsen musste, gestürzt und zu Boden gegangen bin», schilderte Seewer. «Prados Aktion war aggressiv, aber nicht unfair», betonte er, auch im Moment der Enttäuschung sachlich.

Vom Publikum getragen

Doch der 23-Jährige wäre nicht er selbst, hätte er nach dem Sturz den Mut verloren. «Einen Moment lang war es sehr bitter für mich», räumte er hernach zwar ein, «aber dann habe ich schnell genügend Wut im Bauch gespürt, um die Aufholjagd zu starten.» Und diese glückte ihm, wie so oft im Lauf seiner Karriere. Seewer zog alle Register seines Könnens, liess Gegner um Gegner hinter sich, ob am Boden beschleunigend oder hoch in der Luft springend. So machte er Position um Position gut und landete am Ende auf Rang 5.

«In dieser Saison ist es mir bislang selten gelungen, nach einem schlechten Start gross aufzuholen», kommentierte Seewer. «Dass es hier geklappt hat, habe ich zu einem grossen Teil dem Publikum zu verdanken. Es war unglaublich, wie mich die Leute hier unterstützt haben.»

Auf der Haupttribüne entlang der langen Geraden brandete stets lautstarker Jubel auf, wenn sich Jeremy Seewer im roten Trikot mit der Nummer 91 näherte. Dazu schwenkten die Fans unzählige Schweizer Fahnen. Einige, darunter auch auffallend viele junge weibliche Anhängerinnen, trugen T-Shirts und Caps mit der Startnummer des Vorjahres-Vizeweltmeisters der MX2-WM-Serie. Kein Zweifel, es war Jeremy Seewer, der die 30 000 in den Thurgauer Kantonshauptort gelockt hatte. Dass heuer auch das Schweizer Fernsehen den Bülacher entdeckt hat und ihn in der Woche vor dem Rennen für eine Reportage täglich begleitete, gilt als weiteres Indiz des erhöhten Stellenwerts Seewers und seines Sports hierzulande. Und die Termine mit dem Fernsehteam waren nur wenige von vielen, die er im Vorfeld des Heim-GP zu absolvieren hatte.

Rückstand bleibt gross

Umso höher ist es einzustufen, dass der 23-Jährige den Fokus auf das Wesentliche zu behalten vermochte. So unterstrich Jeremy Seewer mit dem Sieg im Qualifying vom Samstag seine Ambitionen und zeigte im ersten Rennen des Tages eine nahezu makellose Vorstellung. «Der Start war so weit okay, dass ich vom 5. Platz aus angreifen und das Rennen gewinnen konnte», meinte Seewer. In der Tageswertung reichte es ihm somit zu Rang 2 hinter Benoit Paturel. Der Franzose sicherte sich mit einem 2. Rang in Lauf 1 und dem Sieg im zweiten Rennen seinen ersten Grand-Prix-Sieg.

WM-Gesamtleader Pauls Jonass fuhr in Frauenfeld verhalten, büsste aber mit zweimal Rang 3 lediglich einen Punkt auf Seewer ein. «Ihn noch einzuholen, wird nun sehr, sehr schwierig», befand Seewer. Vor den letzten acht Läufen, in denen maximal 200 Punkte zu holen sind, beträgt sein Rückstand auf den Letten 49 Zähler. (Zürcher Regionalzeitungen)