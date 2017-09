Der Turner der Zukunft

Eddy Yusof präsentierte sich extrem­ stark und turnte an allen sechs Geräten sauber und ­ohne Feh­ler. Am Ende siegte der 22-Jährige mit 4,6 Punkten Vorsprung souverän und holte sich seinen zweiten natio­nalen Titel nach 2014.

Auf Platz 2 folgte Samir ­Se­rhani. Beinahe unglaublich, was der Winter­thurer diese Saison zeigt. Mitte Mai gewann er als jüngster Turner den 100. Zürcher Kunstturnertag, und am 7. Juni wurde er Schweizer Juniorenmeister. Seit den Sommerferien trainiert er im Natio­nalen Verbandszentrum in Magg­lingen. Der Wechsel vom Regio­nalen Leistungszentrum Rüm­lang nach Magg­lingen scheint geglückt zu sein.

Am Wochenende in Morges überzeugte der Junior erneut. ­Ruhig und konzentriert bot er an allen­ Geräten stabile Übungen, was ihm am Ende verdient die Silber­medaille einbrachte. Einzig an einzelnen Geräten, wie dem Barren, zeigte er im Vergleich zur Konkurrenz noch etwas leichtere Teile. Samir Serhani, der erst ab Januar 2018 dem National­kader angehören wird, ist noch sehr jung und hat genügend Zeit, seine Übungen «aufzustocken».

«Nie zu träumen gewagt»

Während seine Fangemeinde jubelt, gibt der Turner sich bescheiden: «Der zweite Platz kam für mich überraschend, ich hätte mir das nie zu träumen gewagt. Aber es war in diesem Jahr sicher ein­facher als auch schon. Es fehlten ja ein paar Turner, zum Beispiel mein Bruder.» Taha Serhani musste aufgrund einer Gehirnerschütterung verzichten. So viele fehlten allerdings nicht. Immerhin verwies Samir Serhani den 25-jäh­rigen Reck-Europameister Pablo Bräg­ger auf den 3. Rang.

Einen rabenschwarzen Tag ­er­wischte Marco Rizzo (Kunstturnen Freienstein-Rorbas). Aus­ser am Pauschenpferd wollte ihm nichts wirklich gelingen, sodass er den Mehrkampf abbrach und auch auf den Gerätefinal am Pauschen­pferd verzich­tete. In den Gerätefinals erturnte sich ­Samir Serhani noch Silber am Reck sowie Bronze an den Ringen.

Der nächste Wettkampf der Kunstturnelite wird am 16. und 17. September in Bülach statt­finden. An den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften möchten die Zürcher Kunstturner vor Heimpublikum nach Silber im letzten Jahr wieder zuoberst aufs Podest steigen. (Der Landbote)