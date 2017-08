Die volle Agenda der Springreiter

Für Ruhm und Ehre alleine steigt heute kein professioneller Springreiter mehr in den Sattel. Der Springsport ist längst zu einem «Big business» geworden, das sich im vergangenen Jahrzehnt rasant entwickelt hat. Die Anzahl internationaler Springturniere hat sich seit 2007 mehr als verdoppelt. Immer mehr Veranstaltungen und Turnierserien rund um den Globus buhlen um die Elitereiter. Diese profitieren von der Entwicklung, denn längst sind die Preisgelder in Bereiche vorgestossen, die man aus dem Tennis oder Golf kennt.

Gleichzeitig setzt das die Springreiter unter Zugzwang: Um sich an der immer breiteren Spitze behaupten zu können, sind ständige Investitionen in neue, talentierte Pferde nötig, und im heimischen Betrieb müssen das Personal und der Unterhalt der Vierbeiner bezahlt werden. Selbst bei sehr erfolgreichen Springreitern übersteigen diese Kosten oft die Gewinne aus Preisgeldern, weshalb sie auf zusätzliche Einnahmen aus dem Pferdehandel oder von Sponsoren angewiesen sind.

Jedes Wochenende im Einsatz

An den internationalen Turnieren gibt es neben viel Geld auch wertvolle Punkte für die Weltrangliste zu gewinnen – am CSI Humlikon zum Beispiel ist das in vier Springen der Fall. Und je besser das Ranking eines Reiters ist, desto grösser sind seine Chancen, an die hochdotierten Turnieren eingeladen zu werden. «Das hat zur Folge, dass die Agenden der Springreiter randvoll sind und sie praktisch an jedem Wochenende im Jahr irgendwo auf der Welt im Einsatz stehen», sagt Kurt Maeder, Fachverantwortlicher Sport der Disziplin Springen im Schweizerischen Verband für Pferdesport SVPS.

Bei diesem dichtgedrängten Programm war es für die einheimischen Spitzenreiter immer schwieriger geworden, sich den Termin für die Schweizer Meisterschaften freizuhalten.

Diese werden seit 1923 durchgeführt und sind bis anhin jeweils in einer eigenen, nationalen Veranstaltung ausgetragen worden, zusammen mit den Kategorien Pony, Junioren und Junge Reiter. Nun sind die nationalen Meisterschaften der Elite auf vielfachen Wunsch der Reiter erstmals in ein internationales Turnier integriert worden. Sie finden im Rahmen des CSI vom 28. August bis 3. September in Humlikon statt. «Wir tragen damit den Bedürfnissen der Elitereiter Rechnung und halten gleichzeitig den Stellenwert und die Attraktivität der Schweizer Meisterschaften hoch», erklärt der Elgger Kurt Maeder.

Bis 2019 werden die Schweizer Meisterschaften als «Veranstaltung in der Veranstaltung» im Rahmen des CSI Humlikon durchgeführt. Mit einem im Voraus bestimmten Meisterschaftspferd nehmen die Springreiterinnen und -reiter nur an den SM-Wertungsprüfungen teil, während sie ihre anderen Vierbeiner je nach Leistungsniveau in den Amateur-, Einstern- oder Dreistern-Prüfungen des CSI einsetzen können.

Dieser Versuch, der in Europa noch einzigartig ist, könnte durchaus wegweisend für die Zukunft sein. Denn auch in den Nachbarländern und Pferdesportnationen wie Deutschland, Frankreich oder Holland, wo die nationalen Meisterschaften noch in eigenen Veranstaltungen ausgetragen werden, fehlen oft die grossen Namen in den Startlisten und schwinden die Teilnehmerzahlen.

Sportliche Aufwertung

Für die Organisatoren des CSI Humlikon, der in diesem Jahr erstmals unter dem Namen des neuen Haupt- und Titelsponsors Lerch & Partner Generalunternehmung ausgetragen wird, bedeuten die nationalen Titelkämpfe ein Mehraufwand, sie bringen aber auch Vorteile. «Die gesamte Schweizer Springelite wird am Start sein, was unseren Anlass sportlich zusätzlich aufwertet», sagt Paul Freimüller, der zusammen mit Fritz Pfändler und Gerold Mändli dem CSI-OK vorsteht. (Landbote)