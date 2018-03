Direkter Weg in den Halbfinal

Die Tür in den Halbfinal sties-sen Alexandra Frick (2. Minute) und Céline Chalverat nach einem wunderbar herausgespielten Treffer (10.) schon früh ein erstes Mal weit auf. Wie zu erwarten war, blieb das in einem Duell zwischen zwei Teams auf Augenhöhe jedoch nicht lange so – mit einer Doublette schlugen die Bernerinnen die Tür noch im Startdrittel wieder zu.

Das gleiche Spielchen im Mitteldrittel. Erst brachte Jael Koller die Winterthurerinnen mit einem Weitschuss 3:2 voran, drei Minuten später konnte aber Lena Baumgartner allein auf Nicole Heer losziehen und wieder ausgleichen. Kurz vor Schluss des zweiten Abschnitts trafen die Gäste nur die Torumrandung.

Margrit Scheideggers Tore

Anstatt mit einem Rückstand umgehen zu müssen, legten die Red Ants in der 48. Minute durch Margrit Scheidegger einmal mehr vor. Die Internationale hatte erstaunlich viel Zeit und Platz, um Richtung Tor zu laufen und ihren nur ungenügend geblockten Abschluss letztlich über die Torlinie kullern zu sehen.

Von diesem Treffer erholten sich die Emmentalerinnen nicht mehr, der Zahn war gezogen. Die Red Ants liessen den Ball laufen, vor dem eigenen Gehäuse mussten sie kaum noch gefährliche ­Situationen bereinigen. Die vorzeitige definitive Entscheidung wurde zwar weder gesucht noch gefunden, doch der Abwehrverbund stand sicher – dies galt auch noch, als Skorpion nach einem frühen Time-out mit einer sechsten Feldspielerin alles auf eine Karte setzte, bis Scheidegger in der Schlussminute mit dem 5:3 ins leere Tor für klare Verhältnisse sorgte.

Mit Reife und Zuversicht

Anders als letzte Saison, als die Viertelfinalserie zwischen den gleichen Kontrahentinnen über die volle Distanz von fünf Partien gegangen war, fanden die Red Ants diesmal mit dem Verwerten des ersten Matchballs den direkten Weg in den Halbfinal.

«Die drei Begegnungen waren zwar bezüglich Resultat alle ausgeglichen, doch ich hatte nie Zweifel, dass wir uns durchsetzen würden», sagte Verteidigerin Jael Koller. «Im Gegensatz zur letzten Saison liessen wir uns zu keinem Zeitpunkt aus der Ruhe bringen – auch im dritten Spiel nicht, als wir zweimal eine Führung aus der Hand gaben.»

In der Tat strahlten die Red Ants in diesem Aufeinandertreffen zweier Teams, die bei der Schlusssirene in aller Regel nur ein Tor trennt, mehr Reife, Zuversicht und Siegeswillen aus. Davon wird es ab sofort noch mehr brauchen, denn im Halb­final wartet nun Piranha Chur.

Die Bündnerinnen mussten beim 3:0 in ihrer Serie gegenRed Lions Frauenfeld zwar über­raschend einmal in die Verlängerung, mehr als ein Schönheitsfehler war das aber nicht. Nicht nur aufgrund des klaren 2:8 im Cup­final von Ende Februar werden die Red Ants in der Aussenseiterrolle in die Halbfinalserie starten. Es bleiben zwei lange Wochen Zeit, um einen taktischen Marschplan gegen Piranhas Tormaschinerie zu entwickeln. ()