Ein Auf und Ab mit Fortschritten

Der HC Rychenberg erlebte eine Saison, die seinem Umfeld und den Fans einige Schweisstropfen zu viel auf die Stirn zauberte. Gemessen am vorhandenen Spielermaterial blieb er in der Qualifikation mit Rang 6 deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück. Zu schaffen hatte den Winterthurern vor allem ein missratener Saisonstart mit bloss acht Punkten aus den ersten acht Partien gemacht.

Der neue Captain Nils Conrad wusste, was dazu beigetragen hatte, dass sich sein Team zu diesem Zeitpunkt auf dem ungemütlichen neunten Rang und damit unter dem Strich lag: «Einer der Gründe dafür war sicherlich das schmale Kader, das es uns nicht erlaubte, eine genug hohe Trainingsintensität aufzubauen.» Lediglich 16 statt der üblichen 20 Feldspieler standen dem Trainerteam um Rolf Kern zur Verfügung, und durch Verletzungen und andere Absenzen wurde die Mannschaft weiter ausgedünnt. Trainings mit bloss sechs Feldspielern waren in der Vorbereitung keine Ausnahme.

Dass die Mannschaft zum Saisonstart noch nicht richtig bereit war, auch nicht die routinierten Leistungsträger wie der in den Playoffs bärenstarke Rasmus Sundstedt und Topskorer Fredrik Holtz, konnte darum niemanden überraschen. «Und als Folge des schwachen Starts», blickt Trainer Kern zurück, «gerieten wir in eine Negativspirale, mit der 1:13-Niederlage gegen GC als Krönung.» Gleichzeitig sei diese Schlappe auch die Initialzündung für die nachfolgende Steigerung gewesen: «Allen war klar, dass es so nicht weitergehen kann. Wir setzten uns zusammen und nahmen ein paar Änderungen vor.»

Die Krisensitzung fruchtete

Danach wurden die Gegentore sukzessive weniger und gleichzeitig war eine klar verbesserte Mentalität erkennbar. Noch blieben die Leistungsschwankungen innerhalb der Partien freilich so gross, dass der HCR nun zwar Erfolge gegen schwächer eingestufte Gegner einfahren konnte, dies aber kaum einmal ohne Nervenflattern schaffte.

Ein für die Zukunft überaus erfreulicher Faktor bei dieser verhalten positiven Entwicklung war, dass zwei Talente aus der eigenen Nachwuchsschmiede, die ob des schmalen Kaders viel Einsatzzeit erhielten, grosse Fortschritte erzielten: Stürmer Tobias Studer und Verteidiger Noah Aeschimann. Auch andere gehörten zu den Gewinnern: Verteidiger Conrad etablierte sich als Leader und als die Offensive belebende Schlüsselfigur, was auch Nationaltrainer David Jansson nicht verborgen blieb. Ähnliches gilt auch für Torhüter Ruven Gruber, der in der zweiten Saisonhälfte zum konstant starken Rückhalt mutierte. Derweil mauserte sich Yves Huser zur Stammkraft in der Verteidigung und übernahm Michel Schwerzmann mehr Verantwortung und schärfte damit sein Profil.

Klare Steigerung im Playoff

Trotz dieser positiven Entwicklungen Einzelner konnte die Mannschaft ihr stetes Auf und Ab in der Qualifikation nie ganz abstellen. Umso erfreuter nahmen Aussenstehende darum zur Kenntnis, dass das Team im Viertelfinal gegen Langnau kaum wiederzuerkennen war. Kerns Team sprühte vor Tatendrang, Spielfreude und Effizienz und setzte sich in überzeugender Manier mit 4:1 Siegen gegen den Dritten der Qualifikation durch.

Für Conrad waren die starken Auftritte nicht verwunderlich: «Auf die Playoffs hin rückten wir als Mannschaft näher zusammen und konnten zum richtigen Zeitpunkt unser bestes Unihockey zeigen.» Auch Kern war von den Leistungen angetan: «Wir setzten unseren ‹Game Plan› sehr gut um.» Einziger Tintenklecks im Reinheft war, dass es dem HCR etwas an der Überzeugungskraft mangelte, um die hohen Führungen jeweils unaufgeregter ins Ziel zu bringen.

Der zweite Playoff-Gegner aus dem Bernbiet bedeutete im Halbfinal Endstation für die Winterthurer. In einem Duell zweier defensiv gut organisierter Mannschaften konnten sie drei der vier Spiele gegen den Titelverteidiger und Qualifikationssieger Wiler-Ersigen sehr ausgeglichen gestalten, verloren am Ende aber viermal in Folge. «Das erste Spiel war ziemlich entscheidend für die Serie», fand Kern. «Wiler hatte viel Respekt vor uns. Hätten wir dieses – quasi 0:1 ausgegangene – Startspiel gewonnen, wäre wohl vieles anders gekommen.»

Letztlich sei sein Team an einem starken Widersacher gescheitert: «Wiler spielte ausgezeichnet. Wir bekundeten sehr grosse Mühe, zu Torchancen zu kommen, und im Gegensatz zu ihnen unterlief uns auch der eine oder andere Fehler.» In der Offensive mangelte es auch am nötigen Tempo, an der Präzision, an der Durchschlagskraft im Zweikampf und am Überraschungs­effekt. Wiler war an allen Ecken und Enden eine Spur besser.

Mit ein paar Tagen Abstand kann sich Kern inzwischen mit dem dritten Platz anfreunden: «Wenn ich mir die ganze Saison betrachte, war die Halbfinalteilnahme ein Erfolg. Nüchtern betrachtet erreichten wir unser Ziel, nur die Höhepunkte fehlten.» Der zweite hätte der Cup sein können, doch auch in diesem hatte die Vorschlussrunde die Endstation bedeutet.

