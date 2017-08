Ein Team für den Erfolg

Léonard Marchand und die Junioren Nicolas Hulliger, Cris Henrici und Yonedis Ramirez bekommen ganz viele neue Teamkollegen. Anfang September startet die Natio­nalliga-A-Mannschaft des BCW in die Vorbereitung. Mittun werden drei neu engagierte Amerikaner, ein neu dazu gestossener deutscher Junioren-Nationalspieler, drei Basketballer, die aus anderen NLA-Klubs wechseln ­sowie ein weiterer aufstrebender Junior, der aus dem eigenen Nachwuchs aufrückt.Mit der neuen Equipe will ­Trainer Daniel Rasljic in der ­dritten Saison in der höchsten Spielklasse ins Mittelfeld vorstossen. Das war bereits im letzten Winter so vorgesehen. Doch damals verschwor sich alles gegen den BCW. So mussten gleich drei Ausländer die Saison wegen Verletzungen vorzeitig been­den. In den letzten Monaten und Wochen wurde nun erneut ein vielversprechendes Kader zusammen­gestellt.

Drei effiziente Amerikaner

Neu das Spiel der Winterthurer gestalten wird R. J. Price. Der 24-Jäh­rige stösst aus der zweithöchsten deutschen Liga zum BCW. Dort hat er für Dresden zwölf Punkte pro Partie geworfen und 42,5 Prozent seiner Drei-Punkte-Versuche im Korb untergebracht. «Es ist wichtig, dass nicht alle drei Amerikaner neu in Europa sind», sagt Rasljic. «Dass R. J. in der Pro A in einem Aussenseiterteam Denker und Lenker war, ist ebenfalls ein Vorteil.» Zumal die Pro A ein höheres Niveau aufweist als die Schweizer NLA.

Sam Downey wird die Position unter den Brettern einnehmen. 206 Zentimeter gross und 100 ­Kilo schwer, «sollte er alle Center der Liga verteidigen können», glaubt der Trainer. Und die Verteidigungsform der Yale University, an der Downey studierte, entspreche in vielen Punkten jener im BCW, so Rasljic. Downey sei kein spektakulärer, aber sehr effektiver Spieler. Das unterstreichen die 56,4 Prozent Trefferquote aus dem Feld in der letzten Saison. Aus den USA wird ihm zudem eine gute Arbeitseinstellung attestiert.

Jordan Spieths Bruder

Noch dazu hat vor einer Woche Steven Spieth unterschrieben. Die Verpflichtung des Alles­könners sei «ein Glücksfall», sagt Rasljic. Spieth stand erst spät zur Verfügung, weil er für die Dallas Mavericks die Sommerliga ­bestritt. In dieser Liga testen die NBA-Teams ihre gedrafteten und, wie bei Steven Spieth, ­ungedrafteten Spieler. Der jün­gere Bruder von Golf-Star Jordan Spieth «kann zu einem der besten Spieler der Nationalliga avancieren», ist Rasljic überzeugt. Für die Brown University hat der 22-Jährige 1367 Punkte geworfen.

Die Position des vierten Ausländers besetzt Jona Hoffmann. Der 19-Jährige durchlief die ­deutschen Jugend-Nationalmannschaften und trainierte im Nachwuchsprogramm des deutschen Spitzenklubs Brose Bamberg. Nun beginnt er ein Studium in St. Gallen und schliesst sich dem BCW an. Für Aufsehen sorgt vielleicht auch Jeyvi Miavivululu. Der 22-jährige Flügelspieler aus Lau­sanne hat in den USA studiert, kehrte mit guten Statistiken aus dem Felician College zurück, kam in Neuenburg aber fast nie zum Einsatz. Nun will er die Karriere in Winterthur neu lancieren.

Schweizer mit Perspektive

Schon im Juli fixiert wurden die Zuzüge der in der Schweiz ausgebildeten Basketballer Leo Schittenhelm (von Neuenburg), Ni­kola Stevanovic (von Swiss Central Basket) und Mathias Grédy (von Boncourt). Das Kader komplettieren die vier Perspektivspieler Nicolas Hulliger (er spielte zuletzt mit dem U16-Nationalteam an der EM), Cris Henrici, Yonedis Ramirez und Leroy Oppliger. Die vier Basketballer kommen alle aus der eigenen Nachwuchsabteilung. (Der Landbote)