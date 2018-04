Eine Klasse für sich

Der erfolgreichste Schweizer BMX-Pilot tauchte an diesem perfekten Rennwochenende nur als Nachwuchstrainer und Zuschauer an der Piste auf. Aber auch ohne David Graf gaben die Powerbike-Fahrer den Ton an. Im ersten Lauf des Swiss Cup setzte sich Simon Marquart vor seinen Klubkollegen Noah Breschan und Cédric Butti durch.

Marquart knüpfte damit nahtlos ans Weltcup-Wochenende in Paris an, an dem er zweimal den 9. Platz und damit seine beste Klassierung auf dieser Stufe erreicht hatte. Der 21-jährige Winterthurer befindet sich auf dem Sprung in die Weltelite. Das einmonatige Trainingslager in Florida sowie der neue Nationaltrainer Grant White dürften Gründe für die Fortschritte sein. Unter White, einem Australier, der zuvor jahrelang die Briten geführt hat, trainieren Graf, Marquart und der Genfer Renaud Blanc. «Er ist einer der besten Coaches im BMX», lobt Marquart. Tag 2 des Swiss Cup verlief nicht nach seinem Wunsch. Im Final in Führung liegend, stürzte Marquart nach einem Fehler. Der Arztbesuch am Sonntag ergab, dass im linken Ellbogen «nichts gebrochen» sei. Er kam mit Schwellungen und einem Bluterguss davon. Die nächsten Weltcuprennen an den ersten beiden Maiwochenenden in Papendal (Holland) und Zolder (Belgien) sollten nicht gefährdet sein.

Breschans Plätze 1 und 2

Junioren-Weltmeister Cédric Butti sagte nach seinem 3. Rang im ersten Lauf, es sei «sehr gut» gegangen. Am zweiten Renntag pausierte er, «damit ich nicht zu viel Rennen bestreite», wie er erklärte. Am Weltcup in Paris war Butti auf die Ränge 55 und 70 gefahren. Am kommenden Wochenende steht bereits der Europacup in Zolder auf dem Programm.

Gleiches hat Noah Breschan, wie Butti ein grosses Talent mit Jahrgang 1999 und im ersten Elite-Jahr fahrend, vor. «Recht gut gelaufen» sei es ihm im Dättnau. Der Zweite des Samstags gewann das Rennen vom Sonntag, in dem Marquart ausschied. Der Luzerner, der an der Junioren-WM 2017 im Halbfinal gestürzt war und zuletzt am Weltcup in Paris die Ränge 71 und 50 belegt hatte, fährt «von klein auf» mit Butti. «Wir waren immer Konkurrenten, aber auch Kollegen», betonte Breschan. «Wir haben uns gegenseitig auf dieses Level gepusht.» Für die laufende Elite-Saison habe er «ein gutes Gefühl». Begonnen hat der Schweizer Einstieg schon mal gut. Mit seinem Sieg im zweiten Rennen sorgte Breschan dafür, dass Powerbike Winterthur auch ohne Graf, Marquart und Butti den Sieg davontrug. (Der Landbote)