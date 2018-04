Endlich geschafft

Wenn der Verein schon damals ein Team in der 1. Liga gehabt hätte, «dann wäre ich nicht weggegangen», erzählt Joana Chaclan. Doch in der Saison 2010/11 bestritt der VC Smash die Meisterschaft noch in der 4. Liga. Volley-Talentschülerin Joana Chaclan musste ihren Stammverein verlassen, um auswärts eine gute Volleyballerin zu werden. 2015 spielte Aussenangreiferin Joana Chaclan in Schaffhausen NLA.

Inzwischen ist die 23-Jährige zu Smash zurückgekehrt. «Das Spiel ist immer noch das gleiche», sagt sie. «Und die Freude am Volleyball auch. Wahrscheinlich ist sie sogar grösser. Weil weniger Druck da ist.» Mutter geworden, trainiert Chaclan noch einmal in der Woche. In der NLA waren es ein bis zwei Einheiten pro Tag gewesen. In Winterthur ist ihre Erfahrung hochwillkommen. Am Montag gelang Smash mit Chaclan der Aufstieg in die 1. Liga.

Wichtig für den Verein

«Endlich», sagt Teamcaptain Nicole Walder erleichtert. 2013 war der Aufstieg aus der höchsten Regionalliga in die dritte nationale Liga erstmals zum Saisonziel erklärt worden. Damals stand Nicole Walder noch für Vivax Winterthur am Netz, wo sie immer noch als Juniorinnen-Trainerin tätig ist. Es reichte Smash aber nur einmal zum Gruppensieg: vor einem Jahr. Die Equipe scheiterte aber in den Aufstiegsspielen.

«Wir hatten während der ganzen Saison ein super Gefühl», erklärt Walder, warum es diesmal reichte. «Wir haben den Aufstieg vor allem durch die enorm gute Teamleistung und die Leistung unserer Mitteangreiferinnen Jonne Visser und Stephanie Eichenberger erreicht», meint sie. Für die Region Winterthur und den Verein sei der Aufstieg in die 1. Liga wichtig, sagt sie, «um ein Ziel zu haben für die Spielerinnen aus dem Nachwuchs und damit das Team zusammenbleibt».

Er habe «ein bisschen um Spielerinnen kämpfen müssen», bestätigt Trainer Urs Bruderer. «Es sind einige in die 1. Liga gegangen, als wir nicht aufgestiegen sind.» Zuletzt Nikolina Ivanovic, Lena Schmid und Fabia Küng. Den jetzigen Erfolg sieht Bruderer, bis 2008 Aussenangreifer im Männer-Erstliga-Team, als Ergebnis eines Reifeprozesses. Die Spielerinnen hatten während der Saison mentale Fortschritte gemacht, urteilt der Trainer.

Neue Liga, neue Motivation

Natürlich geht es immer besser. «Wir hatten sehr gute Phasen, aber zwischendurch auch ein wenig Mühe», sagt Seraina Backer zur Leistung beim 3:1 in Wiedikon. «Wir haben uns reingekämpft.» Vor dem Spiel habe sie sich nicht so toll gefühlt, erklärt die Libera und Sportchefin von Smash. «Ich war extrem nervös.» Zwar hatte ihr Team in der Zweitliga-Qualifikation 48 von 54 möglichen Punkten gewonnen. «Ich konnte aber die Stärke von Wiedikon nicht einschätzen.» Während des Spiels habe sich die Nervosität jedoch gelegt, erzählt Backer. In den entscheidenden Momenten agierte das Team abgeklärt.

Was wird sich jetzt ändern nach dem Aufstieg in die 1. Liga? «Die Vorfreude auf die Spiele und die Motivation, das Beste zu geben, wird noch grösser sein», antwortet Backer. Aber nicht, weil Smash in der 2. Liga unterfordert gewesen sei, wie sie betont. «Sondern weil es ein neues Niveau sein wird.» (Der Landbote)