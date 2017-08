«Gold war unser Ziel»

Herzliche Gratulation zum 4×100-m-Staffel-Gold.Wie erlebten Sie das Rennen?

Cornelia Halbheer: Im Vergleich zum Vorlauf, als wir mit 44,23 Sekunden die beste Zeit realisierten, planten wir bewusst mehr Risiko ein, sprich «spitzere Wechsel». Schliesslich hatten wir, Ajla del Ponte, Sarah Atcho, ich und Selina von Jackowski, uns die Goldmedaille zum Ziel gesetzt. Und dazu, das wussten wir, mussten wir uns weiter steigern.

Was gelang.

Aber nicht so, wie gewünscht. Die ersten beiden Wechsel waren gut, der dritte von mir zu Selina leider nicht.

Und die Schweiz übersprintete die Ziellinie fast gleichzeitig mit Kasachstan.

Ja, aber das Verdikt war sofort klar. Auch wenn die Differenz von 12 Hundertstel zwischen 43,69 und 43,81 nach wenig aussieht: Kasachstan Erste, wir Zweite.

Welche Gefühle machten sich anschliessend breit? Genug­tuung über Silber oder Frust über verpasstes Gold?

Eher Freude über Silber.

Und wie waren die Augenblicke, als Unsicherheit über dieDisqualifikation des Siegerteams aufkam?

Davon erfuhren wir erst etwa eine Stunde nach dem Lauf. Und das Ganze war noch nicht definitiv, da die Kasachen einen Gegenprotest eingelegt hatten. Bis unser Triumph offiziell war, dauerte es etwa anderthalb Stunden.

Was bedeutet Ihnen dieserTitelgewinn?

Sehr viel. Es gelang uns, umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir realisierten ein Traumziel.

Ist dieses Universiade-Gold auch persönliche Entschädigung für die zwei Zufallsentscheide gegen Sie an der WM in London und jetzt in Taipeh über 200 m, als Sie je um eine Hundertstelsekunde scheiterten?

Irgendwie schon. Es ist auf jeden Fall wunderbar, die Saison mit einer Goldmedaille beenden zu können.

Wie haben Sie diese Titelkämpfe generell erlebt?

Mir hat die Universiade ausserordentlich gut gefallen. Auch deshalb, weil sich die Gelegenheit geboten hat, mit andern Sportarten in Kontakt zu kommen. Und der Schlusstag mit unserem Goldrennen wird als besonders schön und motivierend in Erinnerung bleiben. Da fast alle Schweizer ihre Wettkämpfe bereits hinter sich hatten, kamen sie zu uns ins Stadion und unterstützten uns. (Landbote)